Espagne : Sanchez joue son va-tout pour déjouer une victoire de l'opposition aux législatives

information fournie par AFP • 27/11/2026 à 13:52

Les quatre principaux candidats aux législatives de dimanche en Espagne (Santiago Abascal, Pedro Sanchez, Alberto Nuñez Feijoo et Ada Colau), avant un débat télévisé à Madrid le 26 novembre 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Le Premier ministre Pedro Sanchez joue vendredi son va-tout lors de l'ultime journée de campagne avant les législatives de dimanche, espérant déjouer des sondages favorables à la droite, qui pourrait accéder au pouvoir avec le soutien de l'extrême droite.

L'éventuelle arrivée au gouvernement de l'extrême droite de Vox, lors de ce scrutin initialement prévu à la mi-2027, serait une première en Espagne depuis la mort de Franco en 1975.

Dans l'UE, le résultat de ces élections dans la quatrième économie de la zone euro sera particulièrement scruté, à l'approche dans les prochains mois d'une série d'échéances électorales cruciales sur le Vieux Continent, dont la présidentielle en France et les législatives en Pologne et en Italie.

"Oui, on peut le faire!", a clamé vendredi midi Pedro Sanchez, au cours d'un discours vendredi à la mi-journée en Estrémadure (sud-ouest), comparant la gauche à "un petit village gaulois progressiste en Europe" face au Parti populaire (PP, droite), donné gagnant dans les enquêtes d'opinion, mais sans majorité absolue - l'écart entre les deux partis s'étant en outre resserré au fil de la campagne.

"Ce que (la droite et l'extrême droite) veulent faire, c'est qu'il y ait moins de retraites, moins de santé, moins d'enseignement public", a-t-il attaqué, disant vouloir défendre, lui, une Espagne "symbole de prospérité".

Dans le camp d'en face, le patron du PP Alberto Nuñez Feijoo, se disant lui aussi très optimiste, a appelé les Espagnols à voter "en masse" pour "le changement", afin de tourner la page de huit années de gouvernement de gauche, lors d'un déplacement en Catalogne.

Poussée attendue de l'extrême droite

Dans la soirée, Pedro Sanchez clôturera sa campagne à Madrid, tandis que son rival conservateur tiendra son dernier grand meeting à Séville. Le dirigeant de Vox Santiago Abascal fera, lui, une ultime apparition dans les arènes de Valence.

En l'état, le PP arriverait en tête dimanche selon les sondages, mais sans atteindre la majorité absolue de 176 sièges au Congrès des députés à Madrid, ce qui pourrait le pousser à chercher le soutien de Vox, troisième force politique dans le pays.

Le parti d'extrême droite pourrait presque doubler sa représentation au Parlement, donnant à Santiago Abascal un poids décisif dans la formation et la survie du futur exécutif. Le leader de Vox a une nouvelle fois dénoncé vendredi à Tarancon, au sud-est de Madrid, "un gouvernement mafieux qui non seulement nous a trahis, mais qui nous a aussi volés et menti".

Le PP et Vox gouvernent déjà ensemble dans plusieurs régions, mais l'extrême droite, longtemps marginalisée dans le paysage politique espagnol, n'a jamais participé à un gouvernement national depuis le retour de la démocratie il y a un demi-siècle.

Paloma Roman Marrugan, de l'Université Complutense de Madrid, dit à l'AFP s'attendre dimanche à "une participation très élevée", la principale inconnue restant, selon elle, le score que "parviendra à cumuler la gauche après cette mobilisation" face à une droite qui a mené l'essentiel de sa campagne en se positionnant "contre Sanchez".

Crises multiples

À l'international, Pedro Sanchez s'est illustré en s'opposant à Donald Trump et à Benjamin Netanyahu sur les conflits en Iran et à Gaza, tout en défendant une politique d'ouverture à l'immigration, à contre-courant de nombreux partenaires européens.

Le socialiste met en avant un bilan économique flatteur, avec une croissance soutenue, malgré des inégalités persistantes.

L'opposition lui reproche toutefois de ne pas avoir réussi à enrayer la flambée des prix du logement et, plus largement, du coût de la vie, à l'origine récemment d'importantes manifestations et de la première grève générale depuis 2012, ni d'avoir anticipé la crise migratoire à Ceuta, l'enclave espagnole où des dizaines de milliers de migrants sont entrés fin juillet depuis le Maroc.

À la tête de la Galice entre 2009 et 2022, Alberto Nuñez Feijoo vante de son côté son bilan de "bon gestionnaire" en tant que président régional et promet un virage à 180 degrés avec la politique menée par Pedro Sanchez, fragilisé par ailleurs par plusieurs scandales de corruption touchant son entourage, dont sa femme.

Vox a pour sa part fortement mis en avant son discours anti-immigration, un thème désormais central du débat public dans un pays qui a enregistré un solde migratoire positif de plus de trois millions de personnes depuis 2018.