Espagne : en pleine campagne électorale, une grève générale pour défendre l'accès au logement

information fournie par AFP • 11/11/2026 à 00:43

Des manifestants portent une banderole appelant à la grève générale, le 3 octobre 2026 à Madrid ( AFP / JAVIER SORIANO )

Les salariés espagnols sont appelés mercredi pour la première fois depuis 2012 à une grève générale pour défendre l'accès au logement et le pouvoir d'achat, un mouvement qui devrait servir de baromètre du mécontentement social à moins de trois semaines des législatives anticipées.

Quatorze ans après la dernière mobilisation de cette ampleur dans la quatrième économie de la zone euro, le taux de grévistes sera scruté dans l'industrie et les services, en particulier dans les transports publics, où un service minimum restera toutefois assuré.

Mais les observateurs scruteront également l'ampleur des manifestations prévues, notamment celles organisées en soirée à Madrid et Barcelone, un indice du climat social à l'approche du scrutin du 29 novembre, à l'issue incertaine.

Les principaux syndicats du pays ont appelé à cette grève dans le prolongement du mouvement de protestation autour de la crise du logement, né après l'expulsion de son appartement de Maricarmen Abascal, une Madrilène de 87 ans, décédée quelques jours plus tard.

"C'est une grève du peuple. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps qu'un appel à la grève émane directement de la rue", s'est félicitée dimanche sur la radio publique Valeria Racu, porte-parole du Syndicat des locataires, organisation au cœur de la mobilisation.

"Contre personne"

Faute d'avoir réussi à faire adopter au Parlement un paquet de mesures pour tenter d'enrayer la crise du logement, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a décidé début octobre d'avancer au 29 novembre les élections initialement prévues en 2027.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez participe à un événement de campagne électorale, le 8 novembre 2026 à Bilbao en Espagne ( AFP / ANDER GILLENEA )

Le gouvernement de gauche prévoit néanmoins de faire adopter dès jeudi, au lendemain de la grève, une partie de ces mesures par l'organe exerçant les fonctions du parlement dissous en raison de la campagne électorale.

"Cette grève n'est dirigée contre personne. Elle vise à obtenir une réponse commune de toutes les administrations à un problème bien réel : l'accès au logement", a estimé Pedro Sánchez dimanche dans les colonnes de La Vanguardia.

Rappelant les avancées sociales obtenues en Espagne lorsque "les gens ont dit +ça suffit+, se sont organisés, sont descendus dans la rue et ont fait grève", le chef du gouvernement a appelé lundi sur X à "protéger" ces acquis.

La grève, rejetée par le patronat, qui la qualifie de mobilisation "électorale", est en revanche également critiquée par la droite et l'extrême droite.

"Ne la faites pas. Vous ne l'avez pas faite pendant huit ans de gouvernement. Ne la faites pas maintenant", à quelques jours des élections, "sinon votre image restera à jamais associée à Pedro Sánchez", a lancé la semaine dernière lors d'un meeting le dirigeant du Parti populaire (PP, droite), Alberto Núñez Feijóo.

Le chef du PP, dont la formation est donnée favorite des législatives par les sondages, a également fustigé la décision de maintenir cet appel à la grève "69 morts plus tard", en référence à la collision ferroviaire survenue fin octobre dans le centre du pays, un drame qui a profondément marqué la campagne.

"Faire émerger un consensus"

Les syndicats "d'inspiration marxiste" devraient avoir "un minimum de honte" et annuler la mobilisation. Dans le cas contraire, "nous en prendrons note", a de son côté averti Santiago Abascal, dirigeant du parti d'extrême droite Vox, dont le soutien pourrait être nécessaire à la formation d'un gouvernement si la droite n'obtient pas seule la majorité absolue.

Des manifestants appellent à la grève générale, le 5 octobre 2026 à Barcelone en Espagne ( AFP / Manaure Quintero )

"L'objectif principal est de favoriser une grande mobilisation sociale et de faire émerger un consensus autour de la question du logement", a défendu lundi auprès du média numérique eldiario.es Unai Sordo, secrétaire général des Commissions ouvrières (CCOO), le premier syndicat national.

Selon les dernières données de l'Institut national de la statistique (INE), le salaire mensuel brut moyen s'établit en Espagne à environ 2.460 euros avant impôts (les salaires étant en général versés en 14 fois sur l'année en Espagne).

À titre de comparaison, la location d'un appartement de 50 m2 à Madrid coûtait en moyenne 1.170 euros par mois en octobre, selon le portail internet Idealista, soit quasiment la moitié du salaire brut moyen, loin du taux de 30% largement recommandé par les organismes publics et les professionnels du logement.