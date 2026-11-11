Espagne: des dizaines de milliers de manifestants en clôture d'une journée de grève générale pour le logement

information fournie par AFP • 11/11/2026 à 20:34

Manifestation à Madrid, le 11 novembre 2026 lors d'une grève générale en Espagne ( AFP / Oscar DEL POZO )

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé mercredi à Madrid et Barcelone à l'issue d'une journée de grève générale pour le droit au logement et le pouvoir d'achat, illustration du mécontentement social en Espagne à moins de trois semaines des élections législatives.

La mobilisation, la première de ce type depuis 14 ans dans la quatrième économie de la zone euro, a été jugée "très importante" dans certains secteurs par les syndicats mais qualifiée d'"échec" par le patronat.

Sous une pluie battante, les manifestants, dont beaucoup s'abritaient sous des parapluies, se sont élancés dans le calme en fin d'après-midi dans les rues du centre de Madrid, après une journée rythmée par les arrêts de travail, les piquets de grève et les manifestations.

La préfecture de la capitale espagnole a chiffré la mobilisation à 120.000 participants auprès de l'AFP.

À Barcelone, où le nombre de manifestants était estimé à 55.000 par la police municipale en début de soirée, la mobilisation s'est terminée par quelques brefs incidents. Un groupe de personnes cagoulées a tagué des vitrines de magasins et mis le feu à des conteneurs de tri sélectif.

"Pression de la rue"

"Nous sommes là pour revendiquer le droit à un logement digne, pour qu'il soit respecté, pour que les loyers baissent, qu'il soit possible d'acheter un logement", résume auprès de l'AFP à Madrid David, un ingénieur de 40 ans qui n'a pas souhaité donner son nom.

Des membres de syndicats défilent à Barcelone, le 11 novembre 2026 lors d'une grève générale en Espagne ( AFP / Josep LAGO )

"Heureusement, je vis seul, parce que mon appartement est dans un état assez lamentable. Cela me permet de payer un loyer un peu inférieur aux prix du marché", poursuit-il, disant avoir un loyer d'un peu plus de 600 euros pour un logement sans chauffage ni climatisation.

"Il se passe quelque chose ici, un mouvement est en marche, et tant que ce problème ne sera pas résolu, il ne s'arrêtera pas", prévient-il.

"Je pense que la pression de la rue finira toujours par pousser les gouvernements à agir", veut croire de son côté Paula Díaz, une technicienne de 25 ans, qui vit encore chez ses parents.

Dans les cortèges, de nombreux jeunes, particulièrement touchés par la crise du logement dans le pays, mais aussi des manifestants plus âgés.

"Notre génération aussi a connu des difficultés d'accès au logement. Mais, à l'époque, on construisait davantage de logements publics. Aujourd'hui, il ne s'en construit pratiquement plus, et cela a contribué à aggraver progressivement le problème", déplore à Barcelone Teresa Collados, 71 ans, une retraitée venue manifester "par solidarité".

Des autocollants "Grève générale" à la gare d'Atocha, à Madrid, le 11 novembre 2026 ( AFP / Thomas COEX )

"Que l'actuel gouvernement progressiste reste au pouvoir ou non, ou que le PP (Parti populaire, droite) arrive au pouvoir, la question du logement sera toujours là. C'est comme un éléphant au milieu de la pièce : ils ne pourront pas l'ignorer", conclut à ses côtés Jesús Pallarol, 71 ans lui aussi.

Un peu partout dans le pays, des militants ont mené durant la journée des opérations de blocage sur plusieurs axes routiers et installé des piquets de grève autour de centres logistiques. Le mouvement a aussi entraîné des perturbations dans les transports publics.

"Que le début"

Les Commissions ouvrières (CCOO), le premier syndicat national, ont évoqué "une participation très importante dans les secteurs qui travaillent en rotation d'équipes", tandis que l'UGT, l'autre grand syndicat, a salué une mobilisation "massive" pour une grève "juste", avec une participation plus importante dans les zones côtières du nord, de l'est et du sud de l'Espagne, confrontées à une "forte pression" immobilière.

Une analyse loin d'être partagée par le patronat, les organisations CEOE et CEPYME, représentant les organisations entrepreneuriales et les PME évoquant au contraire "une grève marquée par des niveaux de participation historiquement faibles, tant sur le plan sectoriel que territorial" et un "échec".

Les principaux syndicats du pays avaient appelé à cette grève dans le prolongement du mouvement de protestation né fin septembre après l'expulsion de son appartement de Maricarmen Abascal, une Madrilène de 87 ans, décédée quelques jours plus tard.

"Ce n'est que le début", a assuré mercredi Alicia del Río, porte-parole du Syndicat des locataires, demandant un changement de "modèle de logement".

C'est précisément après avoir échoué à faire adopter par les députés un paquet de mesures destiné à enrayer la crise du logement que le Premier ministre Pedro Sánchez a avancé au 29 novembre les élections législatives, initialement prévues en 2027.

Des quais déserts à la gare d'Atocha, le 11 novembre 2026 à Madrid, lors d'une grève générale en Espagne ( AFP / Thomas COEX )

Critiqué par une partie des manifestants, il soutenait pourtant le mouvement et entend faire adopter dès jeudi une partie de ces mesures au Parlement.

La mobilisation était en revanche vivement dénoncée par le Parti populaire, qui a promis d'abroger ces décrets en cas d'arrivée au pouvoir, et Vox (extrême droite).