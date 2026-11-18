Encadrement des loyers à Paris : un locataire obtient un remboursement record de près de 75 000 euros

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 18/11/2026 à 12:02

Alertée par le locataire, la Ville de Paris est intervenue et a contraint le propriétaire à restituer les sommes indûment perçues sur trois ans. (Sadnos / Pixabay)

Un locataire du XVIe arrondissement de Paris a obtenu le remboursement de 74 573 euros après avoir payé un loyer largement supérieur au plafond légal. Son propriétaire avait dépassé de plus de 2 000 euros par mois le montant autorisé par l'encadrement des loyers, rapporte Le Parisien .

Pour ce quatre-pièces de 130 m², le bailleur réclamait 6 000 euros mensuels, hors charges. Or, le loyer aurait dû être autour de 4 000 euros selon les règles en vigueur dans la capitale. Alertée par le locataire, la Ville de Paris est intervenue et a contraint le propriétaire à restituer les sommes indûment perçues sur trois ans.

3,19 millions d'euros remboursés aux locataires

Ce remboursement constitue un montant record pour la municipalité. Depuis janvier 2023, date à laquelle elle a récupéré le contrôle du dispositif, la Ville a reçu plus de 5 400 signalements. Parmi les dossiers examinés, 39 % faisaient apparaître un dépassement du loyer autorisé.

Au total, plus de 2 100 mises en demeure ont été adressées aux propriétaires parisiens. Les démarches ont permis de récupérer 3,19 millions d'euros au profit des locataires. Face aux bailleurs qui ne régularisent pas leur situation, la municipalité peut également prononcer des amendes.