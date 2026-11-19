information fournie par AFP • 19/11/2026 à 16:38

Edouard Philippe, candidat du parti Horizons à la présidentielle, lors d'une réunion publique à La Ciotat, le 7 novembre 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le candidat Horizons à la présidentielle Édouard Philippe veut mettre en pause pendant cinq ans l'interdiction progressive de mise en location des logements classés comme passoires thermiques au diagnostic de performance énergétique (DPE).

"Le logement est l'ennemi principal du pouvoir d'achat des Français", a déclaré jeudi l'ancien Premier ministre lors du Sommet de la construction organisé par la Fédération française du bâtiment (FFB) à Paris.

Il a ensuite détaillé ses propositions pour résoudre la crise du logement, dont il avait esquissé de premières mesures dimanche.

Il souhaite en particulier un "moratoire sur l'interdiction de location des passoires thermiques sur la durée du quinquennat", selon son livret de mesures logement.

Le but est qu'"aucun logement ne sorte du marché locatif durant le quinquennat" si Édouard Philippe est élu, selon son entourage.

Les logements classés G au DPE sont déjà interdits à la location depuis 2025, les étiquettes F doivent être ensuite exclus à partir de 2028 et enfin les E en 2034.

Le chef de file Horizons va moins loin que le Rassemblement national, qui souhaite supprimer totalement cette interdiction de louer les passoires thermiques et a fait voter mardi à l'Assemblée nationale un amendement en ce sens.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu souhaite de son côté assouplir la réglementation en donnant plus de temps aux propriétaires pour rénover les logements.

Pour atteindre un objectif de 400.000 logements créés par an, Édouard Philippe veut aussi permettre aux organismes HLM de construire des logements non sociaux et d'arrêter le prélèvement sur leurs recettes (RLS) en échange d'un engagement à construire des logements.

Le candidats Horizons a aussi présenté une série d'allègement d'impôts pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages et pour inciter les propriétaires à investir dans des logements à louer à l'année.

Il est favorable à une "flat tax" de 30% sur les revenus locatifs, au même niveau que celle appliquée aux investissements financiers, et à la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les logements mis en location longue durée.

Face au secteur du bâtiment Édouard Philippe a appelé à "stabiliser les normes pour les cinq ans à venir" et donc à "renoncer" aux deux prochains paliers de montée en puissance de la norme environnementale de construction RE2020.