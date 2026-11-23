information fournie par Boursorama avec LabSense • 23/11/2026 à 08:30

DSO : ce diagnostic obligatoire concerne-t-il votre immeuble ? / iStock.com - Nuttawan Jayawan

Qu’est-ce que le DSO ?

En 2018, Marseille était le théâtre d’un événement dramatique puisque huit personnes perdaient la vie dans l’effondrement de deux immeubles vétustes. L’État a dû réagir et a mis en place le DSO, un diagnostic structurel obligatoire des bâtiments d’habitation collectifs. L’Anil (Agence nationale d’information sur le logement), explique que le DSO "vise [...] à intervenir en amont dans le cycle de dégradation des immeubles sur les zones identifiées à risque" et qu’il permet en outre d’améliorer la connaissance du parc immobilier français et de repérer plus facilement les situations à risque. Lille, Marseille, Saint-Denis ou encore Honfleur font partie des premières villes à mettre en place le DSO pour certains immeubles d’habitation collectifs. Ce sont en effet les communes qui décident dans quels secteurs le DSO doit être appliqué. Le DSO permet d’analyser la solidité d’un bâtiment d’habitation collectif. Il dresse une liste des problèmes pouvant porter atteinte à la structure du bâtiment en question et évalue les risques pour les occupants notamment. Les zones où un DSO peut être imposé sont celles où il y a beaucoup de bâtiments anciens ou encore celles où les matériaux de construction utilisés nécessitent, selon la commune, un diagnostic structurel. Pour savoir si votre immeuble est concerné, contactez la mairie de votre commune.

Un renouvellement tous les 10 ans

Le premier diagnostic doit être réalisé après un délai de 15 ans à compter de la réception des travaux de construction. Ensuite, le DSO doit être renouvelé au moins une fois tous les 10 ans. Le rapport doit être transmis à la commune concernée dans un délai de 18 mois maximum. Notez que dans certaines copropriétés, un PPPT (projet de plan pluriannuel de travaux) peut suffire. Le PPPT est élaboré par la copropriété dans le but de mettre en place un échéancier de travaux sur 10 années. L’objectif ? Entretenir l’immeuble afin qu’il ne se dégrade pas trop rapidement. Le remplacement d’un DSO par un PPPT n’est pas automatique, il faut vérifier au cas par cas.

Quels textes de référence pour le DSO ?

Si vous souhaitez vous référer aux textes légaux qui encadrent la mise en place du DSO, vous pouvez consulter la "loi Habitat dégradé" ou loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement. Intéressez-vous en particulier à l’article 27 qui évoque le diagnostic structurel de l’immeuble. Il y est notamment indiqué que la personne qui réalise le diagnostic "justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d’État". Elle doit en outre souscrire une assurance afin d’être couverte lors de ses interventions. Le décret du 12 août 2025 détaille les modalités de mise en œuvre du DSO. L'arrêté du 22 août établit quant à lui le modèle de rapport qu’il faut utiliser pour réaliser le diagnostic.