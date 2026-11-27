information fournie par AFP • 27/11/2026 à 00:38

Les quatre principaux candidats aux législatives de dimanche en Espagne (Santiago Abascal, Pedro Sanchez, Alberto Nuñez Feijoo et Ada Colau), avant un débat télévisé à Madrid le 26 novembre 2026. ( AFP / Oscar DEL POZO )

L'Espagne entre vendredi dans son ultime journée de campagne avant les législatives de dimanche, où le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez espère déjouer des sondages favorables à la droite, qui pourrait accéder au pouvoir avec l'appui de l'extrême droite.

L'éventuelle arrivée au gouvernement de l'extrême droite de Vox lors des ces législatives initialement prévues à la mi-2027, serait une première en Espagne depuis la mort de Franco en 1975.

Dans l'UE, le résultat de ce scrutin dans la quatrième économie de la zone euro sera scruté avec attention, à l'approche dans les prochains mois d'une série d'échéances électorales cruciales sur le Vieux Continent, dont la présidentielle en France et les législatives en Pologne et en Italie.

Au cours du dernier débat télévisé jeudi soir, Pedro Sanchez a présenté le scrutin comme un choix entre "deux chemins" : celui d'une "Espagne prospère" et "pro-européenne", qu'il dit incarner, et celui d'une Espagne "du passé", marquée par "les coupes budgétaires" de la droite, décrite comme porteuse, avec l'extrême droite, d'un risque de "recul" pour les droits des Espagnols.

Face à lui, le patron du Parti populaire (PP, droite) Alberto Nuñez Feijoo l'a accusé de "fuir" ses responsabilités: "L'Espagne a besoin de réponses, de vérité, de décence et d'(une meilleure) gestion", a-t-il plaidé.

Vendredi, Pedro Sanchez clôturera sa campagne à Madrid, tandis qu'Alberto Nuñez Feijoo tiendra son dernier grand meeting à Séville, en Andalousie. Le dirigeant de Vox Santiago Abascal fera, lui, une ultime apparition dans les arènes de Valence.

Écart resserré

Pour Paloma Roman Marrugan, de l'Université Complutense de Madrid, les dernières heures de campagne seront décisives pour le Parti socialiste de Pedro Sanchez afin d'"inciter les abstentionnistes, qui sont généralement à gauche, à voter".

Elle s'attend dimanche à "une participation très élevée", la principale inconnue restant, selon elle, le score que "parviendra à cumuler la gauche après cette mobilisation" face à une droite qui, elle, a mené l'essentiel de sa campagne en se positionnant "contre Sanchez".

En l'état, les enquêtes d'opinion placent le Parti socialiste derrière le Parti populaire (PP, droite), même si l'écart entre les deux partis s'est resserré au fil de la campagne.

Selon ces sondages, le PP arriverait en tête, mais sans atteindre la majorité absolue au Congrès des députés à Madrid, ce qui pourrait le pousser à chercher l'appui de Vox, troisième force politique dans le pays.

Selon les enquêtes d'opinion, le parti d'extrême droite pourrait presque doubler sa représentation au Parlement, donnant à son dirigeant Santiago Abascal un poids décisif dans la formation et la survie du futur gouvernement.

Le PP et Vox gouvernent déjà ensemble dans plusieurs régions. Mais l'extrême droite, longtemps marginalisée dans le paysage politique espagnol, n'a jamais participé à un gouvernement national depuis le retour de la démocratie il y a un demi-siècle.

Série de crises

À l'international, Pedro Sanchez présente un bilan remarqué : il s'est illustré en s'opposant à Donald Trump et à Benjamin Netanyahu sur les conflits en Iran et à Gaza, tout en défendant une politique d'ouverture à l'immigration, à contre-courant de nombreux partenaires européens.

Le socialiste, qui met en avant un bilan économique flatteur malgré des inégalités persistantes, a également tenté de tirer profit du mécontentement lié à la crise du logement en convoquant ces élections anticipées après le rejet par les députés de mesures que son gouvernement défendait.

L'opposition lui reproche toutefois de ne pas avoir réussi à enrayer la flambée des prix du logement et, plus largement, du coût de la vie, ni à anticiper la crise migratoire à Ceuta cet été, lorsque des dizaines de milliers de migrants étaient entrés depuis le Maroc dans cette enclave espagnole.

À la tête de la Galice pendant treize ans, Alberto Nuñez Feijoo vante de son côté son bilan de "bon gestionnaire" en tant que président régional et promet de tourner la page de Pedro Sanchez, fragilisé par ailleurs par plusieurs scandales de corruption touchant son entourage, dont sa femme.

Vox a pour sa part fortement mis en avant son discours anti-immigration, un thème désormais central du débat public dans un pays qui a enregistré un solde migratoire positif de plus de trois millions de personnes depuis 2018.