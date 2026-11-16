Dans l’immobilier, gagner du temps peut parfois valoir quelques mètres carrés

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 16/11/2026 à 08:38

Dans l’immobilier, privilégier un logement bien situé plutôt que plus grand peut permettre de gagner du temps, de réduire ses dépenses et d’améliorer son quotidien ( Shutterstock )

Dans un projet immobilier, le prix et la surface attirent d’abord le regard. Pourtant, ce ne sont pas toujours eux qui font vraiment la différence au quotidien.

Entre un appartement de 70 m² à vingt minutes du bureau et une maison de 95 m² située à une heure, la comparaison semble favoriser la seconde option. Pour un prix proche, elle promet une chambre supplémentaire, peut-être un jardin, et davantage de tranquillité. Pourtant, avec trois jours de présence au travail, cet éloignement représente quatre heures de trajet supplémentaires chaque semaine. Sur une année, la différence devient considérable. Acheter un logement ne revient donc pas seulement à choisir une adresse et une superficie : c’est aussi décider comment organiser ses journées.

Acheter plus loin, est-ce vraiment faire des économies ?

Le prix au mètre carré reste un repère utile , mais ne raconte qu’une partie de l’histoire. Un bien moins cher en périphérie peut entraîner des dépenses sous-estimées : carburant, péages, stationnement, entretien d’une deuxième voiture ou abonnement ferroviaire. À l’inverse, habiter près de son emploi et des commerces permet parfois de se passer d’un véhicule. Avant de comparer deux biens, mieux vaut additionner les mensualités du crédit, les charges, les dépenses énergétiques et les frais de déplacement. Le coût réel d’un logement se mesure aussi après la remise des clés.

Le temps récupéré compte autant, même s’il ne figure sur aucun tableau de financement. Rentrer plus tôt, accompagner ses enfants, faire ses courses à pied ou pratiquer une activité sans longs trajets change le quotidien. La proximité d’une gare ne garantit toutefois pas un trajet facile : fréquence des trains, correspondances et fiabilité des horaires méritent examen. Il faut également visiter le quartier à différents moments, repérer les écoles et les services, mais aussi les nuisances. Une bonne localisation dépend moins du prestige d’un code postal que de son adéquation avec ses habitudes.

Le télétravail change les critères de l’achat immobilier

Le télétravail a élargi le champ des possibles . Un ménage présent au bureau deux jours par semaine peut envisager une commune trop éloignée et profiter d’une pièce en plus. Mais cette liberté a ses limites. Une analyse de France Stratégie publiée en 2024 relevait que les télétravailleurs résident en moyenne à 28 kilomètres de leur emploi, contre 14 pour les autres actifs, sans conclure à un exode urbain généralisé. Les accords de télétravail peuvent évoluer. Il serait imprudent de fonder un achat sur une organisation supposée immuable .

Les mètres carrés doivent aussi être regardés avec discernement. Une grande maison mal agencée ne rend pas forcément plus service qu’un appartement compact, lumineux et bien distribué. Pour travailler chez soi, un espace calme, une connexion internet fiable et une isolation acoustique satisfaisante comptent davantage qu’une pièce baptisée « bureau ». L’état du bien, son diagnostic de performance énergétique et les travaux prévisibles pèsent sur le budget. Enfin, la facilité de revente mérite réflexion : une adresse bien desservie, proche des emplois et des commodités, peut conserver son attractivité si les besoins du foyer changent.

Achat immobilier : trouver le bon équilibre entre budget et qualité de vie

Une fois les priorités établies, simuler son financement aide à déterminer jusqu’où aller sans fragiliser son budget. Chez BoursoBank, le crédit immobilier peut financer une résidence principale ou secondaire, à partir de 100 000 euros, sur une durée de 7 à 25 ans, sous réserve d’éligibilité. La demande s’effectue en ligne, avec une réponse de principe immédiate, avant l’étude définitive du dossier, et sans frais de dossier. La banque propose, sous conditions, une remise de 0,10 % sur le taux fixe standard pour les logements classés A ou B au diagnostic énergétique. Un argument à intégrer dans l’arbitrage.

Reste à confronter les chiffres à la vie réelle. Pour chaque logement, on peut estimer le temps passé dans les transports sur une semaine, calculer les frais fixes et vérifier ce que l’emplacement permet de faire sans voiture. Le service gratuit Mon Immobilier de BoursoBank peut aider à suivre la valeur du bien et les emprunts associés. Il n’existe pas de compromis idéal pour tous : certains accepteront un trajet plus long pour disposer d’un jardin, d’autres préféreront une chambre de moins et des soirées moins pressées. L’essentiel est de choisir en connaissance de cause.