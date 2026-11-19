Crise du logement : les candidats à la présidentielle au chevet de la construction

information fournie par AFP • 19/11/2026 à 21:07

Pour le secteur du bâtiment, la crise de l'habitat est enfin au centre de la campagne présidentielle et intégrée par tous les candidats qui ont défilé jeudi au Sommet de la construction à Paris ( AFP / Jeff PACHOUD )

"Tout le monde a pris conscience" de la nécessité de construire des logements: pour le secteur du bâtiment, la crise de l'habitat est enfin au centre de la campagne présidentielle et intégrée par tous les candidats qui ont défilé jeudi au Sommet de la construction à Paris.

Édouard Philippe, Marine Tondelier, Gabriel Attal, Fabien Roussel, Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann et Marine Le Pen ont exposé leurs propositions pour relancer la construction de logement devant un parterre de chefs d'entreprises réunis par la Fédération française du bâtiment (FFB).

"Tout le monde présent cet après-midi a pris conscience qu'on ne réussira pas le quinquennat sans construire", a estimé auprès de l'AFP Frédéric Carré, président de la FFB, à l'issue de ce "grand oral de la construction" auquel de nombreux candidats se sont prêté à tour de rôle.

"Il y a des objectifs ambitieux chez chaque candidat, notamment sur la production, les normes, le pouvoir d'achat", a-t-il ajouté. Il se réjouit qu'"on parle enfin du logement et du bâtiment", ce qui "n'était pas le cas lors des deux campagnes présidentielles précédentes".

Premier interrogé, le candidat Horizons Édouard Philippe a estimé que "le logement est l'ennemi principal du pouvoir d'achat des Français" avant de dérouler son programme, axé autour de la relance de la construction, la baisse des taxes sur le logement et la stabilisation des normes.

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a appelé à "libérer le domaine de la construction" dans son introduction, puis a déclaré que pour elle "le pouvoir d'achat passe par le portefeuille et le trousseau de clé".

"Le problème de notre société aujourd'hui est que le produit de notre travail ne permet plus de devenir propriétaire, ceux qui n'héritent pas ne peux pas devenir propriétaires", a pointé le candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann.

Selon un sondage Ifop commandé par la FFB, 88% des 2.000 personnes interrogées estiment qu'il est difficile de trouver un logement actuellement et les trois quarts jugent que les candidats à la présidentielle n'ont pas pris conscience de la crise actuelle du logement, contre 31% en 2007.

Les difficultés à se loger et la cherté des logements contraignent les choix de vie des Français : selon l'Ifop 28% des sondés ont déjà renoncé à un projet professionnel ou personnel (emploi, enfant, formation, déménagement) faute de logement adapté à leur budget ou à proximité, et cela concerne 72% des moins de 25 ans.

Manque de "réalisme"

Emmanuelle Cosse, présidente de la confédération des organismes HLM et présente au sommet de la construction, "pense que les candidats présents ont compris que la question de l'accès au logement, de la construction, de l'accès à la propriété, du logement abordable est un sujet indéniable de la présidentielle et qu'il faut des réponses très concrètes à la crise du logement".

Certaines propositions manquaient cependant de "concret, de lucidité, de réalisme", a jugé l'ancienne ministre auprès de l'AFP.

Plusieurs candidats ont affiché des objectifs annuels en termes de construction de logements: 400.000 pour Édouard Philippe, 400.000 à 500.000 pour Fabien Roussel, 420.000 pour Raphaël Glucksmann et 100.000 nouveaux logements sociaux pour Marine Le Pen.

D'autres ont mis l'accent sur la rénovation : l'écologiste Marine Tondelier veut rénover 500.000 logement par an pour sortir 1 million de personnes de la précarité énergétique. Le communiste Fabien Roussel surenchérit avec 1 million de logements rénovés chaque année.

Bruno Retailleau promet de "remettre un million de logements en cinq ans" sur le marché après deux quinquennats qui ont, selon le candidat Les Républicains, "cassé le bâtiment et empêché de louer".

Tous ont été interrogés sur les normes, accusés par le secteur du bâtiment d'augmenter les coûts de construction, de ralentir les procédures administratives et de bloquer certains projets.

Bruno Retailleau a promis "un bull-dozer" pour faire le tri des normes, Marine Le Pen a commandé "aux filières des tableaux Excel des normes qui étouffent l'activité" afin de les abroger par ordonnance et Édouard Philippe veut stabiliser les normes de construction pendant cinq ans.

Marine Tondelier a défendu une "adaptation des politiques aux territoires" pour "permettre de la souplesse sans remettre en cause l'objectif final" surtout en matière environnementale.

Invités, Jean-Luc Mélenchon et David Lisnard avaient d'autres contraintes d'agenda, indique la FFB.