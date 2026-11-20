information fournie par AFP • 20/11/2026 à 08:23

Manifestation à Madrid, en Espagne, lors d’une grève générale nationale, contre la crise du logement et pour une hausse du pouvoir d’achat, le 11 novembre 2026 ( AFP / Thomas COEX )

Dans de nombreux pays européens, trouver à se loger devient de plus en plus difficile faute de logements disponibles, une crise que les gouvernements, confrontés à des manifestations contre la vie chère, tentent de juguler.

Depuis 2015, les prix des logements ont explosé de près de 70% et les loyers de 25% dans l'Union européenne, plus vite que l'évolution des revenus, selon Eurostat.

C'est au Portugal que le coût pour se loger a le plus bondi par rapport aux revenus, devant les Pays-Bas. L'Espagne arrive cinquième, suivi de la Grèce.

Espagne

En 2023, le gouvernement de gauche a adopté une loi prévoyant notamment plus de logements sociaux, la régulation des loyers dans les zones tendues et des sanctions contre les logements vides. Mais les mesures n'ont pas été appliquées dans toutes les régions.

De son côté, Barcelone veut récupérer des logements pour ses habitants et a prévu de ne pas renouveler les quelque 10.000 licences d'appartements touristiques d'ici à la fin 2028.

En septembre, l'expulsion d'une octogénaire madrilène de l'appartement où elle vivait depuis sept décennies a provoqué une vague massive de protestation et a précédé la convocation d'élections anticipées.

Des mesures du Premier ministre Pedro Sánchez pour protéger le droit au logement ont été adoptées au lendemain d'une grève générale et prévoient notamment la suspension des expulsions de personnes vulnérables jusqu'à fin 2030 et des mesures contre la spéculation.

Portugal

Au Portugal, ce sont les mesures votées en septembre par le Parlement qui ont provoqué un mouvement de contestation, en particulier une réforme du marché locatif, qui prévoit de simplifier et accélérer les expulsions de locataires en cas d'impayés.

Manifestation contre la crise du logement et la vie chère, place Rossio, à Lisbonne au Portugal, le 1er novembre 2026 ( AFP / FILIPE AMORIM )

Le gouvernement de centre droit de Luis Montenegro mise sur les incitations fiscales pour les propriétaires privés afin d'accroître l'offre locative. Il a décidé d'alourdir les taxes pour les acheteurs non-résidents.

Pays-Bas

Face à une crise aiguë, le gouvernement de l'un des pays les plus densément peuplés d'Europe continentale a décidé en 2024 de plafonner les loyers d'une partie des logements loués par des propriétaires privés, mais un grand nombre ont préféré vendre leurs biens, ce qui a réduit l'offre de logements à louer. Les loyers des logements non réglementés ont quant à eux continué d'augmenter.

Cet été, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour accélérer la construction de logements et garantir que deux tiers soient abordables, autant à l'achat qu'à la location.

France

Manifestation lors d’une journée de grève nationale contre la hausse du coût de la vie, à Lille, dans le nord de la France, le 17 novembre 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

En France, le gouvernement mise depuis 2023 sur un "choc d'offre" et met en place des mesures pour relancer la construction neuve et remettre des logements sur le marché locatif. Quitte à rogner sur les exigences écologiques.

Un texte du gouvernement, actuellement examiné par le Parlement, prévoit d'assouplir l'obligation de travaux pour les propriétaires de logements mal isolés en location. L'extrême droite a fait voter un amendement qui va encore plus loin et supprime cette contrainte.

Le projet de loi prévoit aussi des simplifications administratives pour faciliter la construction de logements et renforce les avantages fiscaux pour les bailleurs particuliers.

Allemagne

Le gouvernement Merz aussi a permis de déroger aux plans locaux d'urbanisme pour accélérer constructions, densifications, ou reconversions, dans les communes qui le souhaitent, avec un résultat encore timide.

Depuis 2010 dans les zones les plus tendues, les loyers des nouveaux baux sont encadrés. Conséquence : une hausse des loyers freinée mais un impact négatif sur la construction.

La crise du logement a relancé les coopératives d'habitation, voie intermédiaire entre privé et social vue comme un antidote à la spéculation, et qui gèrent aujourd'hui un dixième du parc locatif allemand.

A Berlin, la gauche radicale a remporté les dernières élections grâce à la promesse de transférer à la propriété publique les logements des grands bailleurs privés, sans certitude sur la faisabilité juridique.

Royaume-Uni

Le gouvernement travailliste mise sur la construction afin de répondre à la crise du logement, avec un effort budgétaire pour la création de 300.000 logements sociaux et abordables et une aide à l'achat dans le neuf pour les primo-accédants.

En parallèle, une réforme du marché locatif privé a notamment supprimé les expulsions sans justification et limité les augmentations de loyer à une par an.

Mais le coût du crédit et des contraintes réglementaires et fiscales freinent encore la création de logements.

Italie

Face aux manifestations, le gouvernement Meloni a décidé d'abaisser l'impôt sur les loyers conventionnés.

A plus long terme, il a adopté un plan pour mettre sur le marché environ 100.000 logements à loyers conventionnés en dix ans, soit en rénovant des logements publics existants, soit en construisant des habitats neufs via des procédures simplifiées.

Grèce

En Grèce, les pouvoirs publics tentent de limiter l'essor des locations touristiques, notamment à Athènes et Thessalonique, et ont fortement réduit le programme de "Golden visa" pour les étrangers qui achètent un bien immobilier.

Des prêts à taux réduit, fortement subventionnés, sont proposés aux primo-accédants, ainsi que des subventions pour les propriétaires qui mettent sur le marché en location de longue durée des logements après rénovation.