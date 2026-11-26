information fournie par Boursorama avec LabSense • 26/11/2026 à 08:30

Chauffage au bois : une interdiction en vue ? / iStock.com - Aleksandra Pavlova

Il n’y a pas - encore - le feu au lac !

Depuis début 2025, l'idée d'une interdiction du chauffage au bois circule régulièrement sur les réseaux sociaux et dans certains médias. À l'origine de cette agitation : un projet européen visant à durcir les exigences environnementales applicables aux appareils de chauffage au bois afin de réduire les émissions de particules fines... Et rien de plus à date ! Ainsi, Bruxelles ne chercherait pas à bannir le chauffage au bois, mais plutôt à renforcer la norme Ecodesign qui encadre déjà les performances énergétiques et environnementales des équipements. Face aux critiques des industriels et de certains élus, une première version du texte a d'ailleurs été repoussée, car elle aurait sorti du marché de nombreux modèles actuels. Le scénario le plus probable reste donc un renforcement progressif des règles pour les nouveaux appareils mis sur le marché.

Chauffage au bois : une énergie qui garde la cote

Ce débat intervient au moment où le bois connaît un véritable regain de popularité. Avec la hausse du prix du gaz, du fioul et de l'électricité, de nombreux ménages y voient un moyen de garder leur facture de chauffage sous contrôle. D'autant que le tarif du bois, s’il est aussi en proie à l’inflation ; est tout de même resté nettement plus modéré que celle des autres énergies ces dernières années. Selon les données relayées par ICI, le prix du bois de chauffage a en effet progressé d'environ 53 % sur quinze ans, contre plus de 100 % pour le fioul et près de 140 % pour le gaz. Autre élément en faveur du bois : les équipements récents sont nettement plus performants que les anciennes cheminées ouvertes. Les inserts modernes et les poêles à haut rendement permettent de réduire la consommation de combustible tout en limitant les émissions polluantes.

Des poêles plus verts, et non une disparition annoncée

Pour les particuliers déjà équipés, pas de panique : les discussions européennes ne remettent pas en cause l'utilisation des installations existantes. Les futures contraintes viseraient principalement les fabricants, qui devront concevoir des appareils toujours plus performants et moins émetteurs de particules. Quant aux utilisateurs, quelques gestes simples permettent de limiter l'impact environnemental : privilégier du bois bien sec, assurer une bonne combustion et entretenir régulièrement l'installation. De quoi continuer à profiter du crépitement des bûches sans trop enfumer l'atmosphère. Malgré les rumeurs alarmistes, le chauffage au bois semble donc avoir encore de beaux hivers devant lui. Il devrait simplement devenir plus propre, plus performant... et peut-être un peu plus cher. À noter : indépendamment des discussions européennes, plusieurs territoires français (vallée de l'Arve, agglomérations lyonnaise, grenobloise et lilloise notamment) interdisent déjà l'usage de foyers ouverts, voire des appareils anciens, et des restrictions peuvent s'appliquer partout en cas de pic de pollution.