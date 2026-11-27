information fournie par Boursorama avec LabSense • 27/11/2026 à 08:30

Canicules : que faire si ma maison présente des fissures ? / iStock.com - Francesco Scatena

2026, été de (tristes) records

En France, l’été 2026 a été le plus chaud jamais enregistré depuis le début de la prise des mesures, soit en 1900. Nous avons vécu trois vagues de chaleur et enregistré 40 % de précipitations en moins. Même des régions réputées humides, comme la Bretagne notamment, sont désormais en crise et menacées de restrictions d’eau. Ces conditions climatiques ont bien entendu de nombreuses conséquences. Citons en particulier le retrait-gonflement des argiles (RGA). Gonflés par les pluies, les sols argileux se rétractent ensuite à cause des fortes chaleurs puis gonflent à nouveau lors du retour de la pluie. Les conséquences sur les bâtiments peuvent être très importantes. D’ailleurs, un nombre croissant de personnes note l’apparition de fissures sur leurs habitations ou encore le soulèvement de sols carrelés.

Maison fissurée : que faire ?

Entré en vigueur le 1er juillet 2026, le nouveau zonage national permet de constater que les zones à risques sont plus nombreuses. Désormais, les zones d’exposition moyenne et forte couvrent 55 % du pays contre 48 % en 2020. Ce sont donc plus de 12 millions de maisons individuelles qui sont en zone d'exposition. Or, la remise en état d’une maison fissurée coûte 16 500 € en moyenne, mais cela peut être plus. Vous êtes concerné ? Dans certaines villes, des habitants ont formé des collectifs. En outre, à Saint-Nazaire notamment, la municipalité tient un registre listant les habitations et zones touchées. Les personnes concernées sont invitées à se présenter car recenser les dégâts permet au maire de constituer et déposer la demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle. Vous pouvez également vous tourner vers l’association AUMF (Association Urgence Maisons Fissurées) mais celle-ci est débordée. Pour être indemnisée, une personne dont la maison se fissure doit habiter dans une commune où l’état de catastrophe naturelle est reconnu. Or, pour obtenir cette reconnaissance par une commission interministérielle, deux critères doivent être remplis : les conditions météorologiques et la composition argileuse des sols. En 2025, plus de 2 300 communes ont fait une demande de reconnaissance. Un peu plus de 460 seulement l’ont obtenue. Par ailleurs, une fois l’état de catastrophe naturelle reconnu, l’indemnisation des victimes peut tarder puisqu’un expert mandaté par la compagnie d’assurance de cette dernière doit reconnaître que le retrait-gonflement des argiles est bien la cause des fissures. "Selon le Sénat, la moitié des dossiers d’indemnisation sont ainsi classés sans suite par les experts mandatés par les sociétés d’assurance" explique l’AUMF.

En résumé

Si votre maison est fissurée à cause du retrait-gonflement des argiles (RGA), rapprochez-vous d’une association ou de votre mairie afin de savoir si un registre est tenu ou encore si un collectif a été formé. Plus il y a de cas déclarés et avérés, plus les chances d’obtenir la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle sont importantes.