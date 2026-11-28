information fournie par Boursorama avec LabSense • 28/11/2026 à 08:30

Borne de recharge : peut-on la faire financer par la copropriété ? / iStock.com - Moment Makers Group

Installer une borne de recharge dans les copropriétés

La mise en place d’une borne de recharge dans une copropriété peut s’avérer compliquée, particulièrement dans l’immobilier ancien dont les parkings n’ont pas été pensés pour accueillir des véhicules électriques. Installer une borne de recharge peut nécessiter la création d’une alimentation électrique et d’armoires spéciales ainsi que le passage de câbles. Techniquement, cela peut donc être complexe. De plus, l’aspect financier peut être un frein. La copropriété a trois options : financer elle-même l’infrastructure en répartissant les frais entre les copropriétaires ; se tourner vers le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour bénéficier d’une solution publique avec préfinancement ; demander la prise en charge financière à un tiers investisseur qui devient alors propriétaire de l’infrastructure. Pour cette dernière option, un organisme collabore avec un opérateur partenaire qui se charge des travaux, de l’entretien, de la maintenance ainsi que de la connexion au réseau et de la facturation des consommations. Cela permet de financer l’intégralité de l’installation collective sans reste à charge pour la copropriété. Si vous habitez dans une copropriété neuve, sachez que la réglementation impose, pour un parking résidentiel comptant plus de 10 places, que ces dernières soit pré-équipées pour l’installation d’une borne de recharge (article L.113-12 du Code de la construction et de l’habitation). Note : en avril 2026, Roland Lescure, ministre de l’Économie, a annoncé l’accélération de l’équipement des copropriétés avec un objectif de 1,7 millions de places électrifiées.

2026 : renforcement des aides Advenir pour les copropriétés

Depuis le 1er avril dernier, les aides destinées à l’équipement des copropriétés en bornes de recharge ont été augmentées. Ainsi, la prime peut couvrir jusqu’à la moitié des dépenses (HT) éligibles et dans la limite des plafonds mis en place. Attention, le programme de financement des bornes de recharge Advenir se terminera à la fin de l’année 2027. Pour en savoir plus sur ce programme, rendez-vous sur le site Internet officiel de celui-ci où de multiples informations utiles sont à découvrir. Vous pouvez notamment savoir à quelle prime vous pouvez prétendre en fonction de votre projet. Un onglet est dédié aux infrastructures collectives.

Qu’est-ce que le droit à la prise ?

Avec le droit à la prise, les résidents d’immeubles peuvent faire installer une borne de recharge à leurs frais et par le professionnel qu’ils ont choisi. Le décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du code de la construction et de l’habitation précise les modalités de mise en œuvre du droit à la prise pour les véhicules électriques au sein des immeubles. D'autres articles donnent diverses informations sur l’installation de bornes de recharge dans les copropriétés.