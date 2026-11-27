Belgique : Google contraint de suspendre un chantier de "data center" faute de permis

information fournie par AFP • 27/11/2026 à 14:20

Les autorités belges ont imposé à Google la suspension du chantier de construction d'un de ses grands centres de données actuellement en projet dans le sud de la Belgique ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les autorités belges ont annoncé avoir imposé à Google la suspension du chantier de construction d'un de ses grands centres de données actuellement en projet dans le sud de la Belgique, après une alerte de l'organisation Greenpeace sur un défaut de permis.

Il s'agit du "data center" en construction dans un parc d'activités à cheval sur trois communes de la région de Charleroi (sud), sur un ancien site minier d'environ 50 hectares.

L'administration de la région wallonne a confirmé vendredi à l'AFP avoir émis "un ordre d'arrêt de chantier", en raison de la "construction illégale" d'un bâtiment de trois hectares ces dernière semaines sur le site.

"On a constaté une infraction majeure. Un procès-verbal va être adressé au parquet", a déclaré Nicolas Yernaux, porte-parole de l'administration publique de Wallonie.

Il a reconnu que la région francophone avait été alertée par l'ONG Greenpeace qui appuie une mobilisation d'opposants au projet.

Mercredi, Greenpeace avait annoncé le lancement d'"une procédure d'urgence" après avoir constaté grâce à des images prises au drone que le chantier avait fortement progressé en novembre malgré un défaut de permis.

Le chantier de Google a été lancé au terme d'un permis de construire délivré par les autorités en 2024.

Un fleuve impacté

Mais l'imbroglio remonte à cette année, avec la demande du géant américain de pouvoir modifier les modalités du permis initial et d'agrandir la superficie construite, selon Nicolas Yernaux.

La demande visait aussi à autoriser un système de refroidissement des installations informatiques utilisant de l'eau prélevée dans un fleuve, la Sambre, alors que le projet prévoyait à l'origine un refroidissement par air.

Sur fond de mobilisation citoyenne, le ministre régional chargé des Infrastructures, François Desquesnes, a fini par refuser cet été le permis modificatif.

Les opposants, réunis notamment dans le collectif "Stop Data Center", brandissaient le fait que l'épisode de forte sécheresse traversé depuis le printemps imposait de préserver au maximum l'eau de la Sambre.

Google a saisi la justice administrative pour contester ce refus et une audience est prévue début janvier.

Selon la région, les travaux pouvaient se poursuivre en respectant le premier permis, mais pas sur la base des exigences formulées dans la demande de modification du permis.

"Ils ont construit le nouveau bâtiment comme s'ils l'avaient eu, or ils ne l'avaient pas (ce permis amendé)", a insisté Nicolas Yernaux.

"Energivores"

Jeudi, des contrôleurs de l'administration wallonne sont venus sur place signifier verbalement à des représentants de Google l'arrêt du chantier, où travaillaient quelque 300 ouvriers.

Sollicité par l'AFP le groupe Google n'avait pu être joint dans l'immédiat.

Les projets du géant américain de bâtir des méga centres de données afin de soutenir ses ambitions dans l'IA (intelligence artificielle) ont déjà été contrariés dans plusieurs pays.

Il y a un mois la police finlandaise a annoncé avoir ouvert une enquête pénale concernant l’impact environnemental des travaux préparatoires effectués sur un site Google envisagé à Muhos (nord de la Finlande).

En Belgique, où le groupe américain est présent depuis vingt ans, il investit des milliards d'euros pour développer plusieurs centres de données, promettant des créations d'emplois par centaines.

Greenpeace a justifié la mobilisation contre le projet de Charleroi -prévu sur les communes voisines de Farciennes, Sambreville et Aiseau-Presles-, en reprochant à ces installations d'être "énergivores" sur fond de réchauffement climatique.

"La crise climatique ne va faire que s'amplifier dans nos régions. Dans ce contexte, la construction de mastodontes énergivores ne peut pas passer sous les radars", a averti l'organisation de défense de l'environnement.