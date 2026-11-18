information fournie par Boursorama avec Editorialink • 18/11/2026 à 11:28

Après une séparation, les ex-conjoints restent liés par leur crédit immobilier et doivent choisir entre vendre le logement, racheter une part ou conserver le bien ensemble ( Shutterstock )

Après une séparation, chacun tente de reprendre sa route. Mais lorsqu’un crédit immobilier a été signé à deux, certaines obligations compliquent la suite.

La rupture est actée, mais le prélèvement du crédit immobilier arrive toujours à la même date. Lorsqu’un logement a été acheté à deux, la séparation ne change rien au contrat signé avec la banque. Mariage, Pacs ou concubinage : tant que le prêt n’est pas remboursé ou modifié avec l’accord du prêteur, les anciens partenaires restent engagés. Celui qui a quitté le domicile et paie un second loyer peut se retrouver à financer une maison où il ne vit plus. Un risque à anticiper rapidement.

Un crédit immobilier qui continue de peser sur les deux emprunteurs

Tout repose sur la solidarité prévue dans les crédits souscrits à deux. Si l’un des co-emprunteurs cesse de payer, la banque peut réclamer à l’autre la totalité des échéances dues, pas seulement sa moitié. Peu importe qu’un accord ait été conclu pour répartir les mensualités : cet arrangement ne modifie pas leurs obligations envers le prêteur. Tant que le contrat reste commun, la dette pèse aussi sur leur capacité à emprunter de nouveau. Une personne qui souhaite acheter seule après la rupture peut voir son dossier fragilisé par un prêt qu’elle ne rembourse plus directement.

Vendre le logement permet souvent de dénouer la situation. Le notaire utilise le prix de vente pour solder le crédit, avant de répartir l’éventuel solde entre les propriétaires. Ce partage dépend des droits inscrits dans l’acte d’achat et, pour les époux, de leur régime matrimonial. Il faut vérifier les chiffres avant la vente. Si la vente rapporte moins que la somme encore due à la banque, la dette restante ne disparaît pas. Jusqu’à la signature définitive, les mensualités restent dues, sauf aménagement accepté par le prêteur.

Le rachat de soulte, une solution pour devenir seul propriétaire

Lorsque l’un des anciens partenaires souhaite garder la maison, la question est double : devenir seul propriétaire et reprendre seul le financement. Il doit généralement racheter la part de l’autre en lui versant une soulte, calculée dans le cadre d’un acte notarié. Pour un bien estimé à 300 000 euros avec 100 000 euros de crédit restant, la part à racheter peut représenter 100 000 euros si chacun détient la moitié du logement , selon les modalités du partage. À cette somme s’ajoutent les frais de l’opération et les mensualités qu’il faudra supporter sans deuxième revenu.

Reste à obtenir la désolidarisation du prêt. La banque n’est pas tenue de l’accepter : elle réexamine les revenus, les charges, l’emploi et les garanties de celui qui conserve l’emprunt. Chez BoursoBank, les clients peuvent engager cette démarche dans leur application, depuis la page du crédit immobilier en sélectionnant « Désolidariser mon prêt ». Le service est facturé 700 euros selon la tarification actuellement affichée. Tant que la demande n’est pas approuvée et formalisée, l’ex-partenaire demeure responsable vis-à-vis de la banque. En cas de refus, un rachat du prêt par un autre établissement peut être étudié.

Un logement commun après la rupture : comment organiser les dépenses ?

Il existe une troisième possibilité : conserver le logement ensemble après la séparation . Cette option convient notamment à un projet locatif ou permet d’éviter une vente précipitée. Les ex-conjoints restent copropriétaires et co-emprunteurs, avec les risques que cela suppose. Un accord oral reste souvent insuffisant à terme. Mieux vaut formaliser la répartition des mensualités, de la taxe foncière, des travaux et des éventuels loyers. Si l’un occupe seul le logement, une indemnité d’occupation peut aussi être envisagée. Une convention établie avec un notaire aide à prévenir les conflits, sans faire disparaître la solidarité bancaire.

Enfin, la sortie d’un crédit commun ne se limite pas à un changement de nom . L’assurance emprunteur doit être adaptée, notamment pour couvrir à 100 % la personne qui reprend seule le prêt. Il faut aussi comparer le coût global des solutions, plutôt que de regarder uniquement la mensualité. BoursoBank propose des simulations de rachat de crédit immobilier externe et, sous conditions, des possibilités de renégociation en ligne pour ses prêts existants. Mais une baisse de taux ne vaut jamais désolidarisation. Mieux vaut consulter rapidement la banque et le notaire, avant qu’un désaccord personnel ne devienne une difficulté financière.