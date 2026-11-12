Après l'effondrement d'un immeuble à New York, les habitants dénoncent la gentrification

information fournie par AFP • 12/11/2026 à 23:47

Des pompiers sur le site de l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Brooklyn, le 12 novembre 2026 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les causes de l'effondrement d'un immeuble à New York sont encore inconnues, mais Winston Bowen s'en dit certain : le drame ne peut être dû qu'à des promoteurs immobiliers "négligents", dans un contexte de gentrification accélérée du quartier de Flatbush, où il est survenu.

L'avis de cet homme de 54 ans est partagé par de nombreux habitants, rassemblés jeudi face aux décombres dans ce quartier populaire de Brooklyn où vit une importante population noire, notamment d'origine caribéenne, et où le drame de la veille a fait huit morts et 19 blessés.

L'immeuble, un bâtiment de trois étages datant de 1930 et comptant quatre appartements et un local commercial au rez-de-chaussée, est tombé sur un chantier d'excavation voisin.

Des pompiers et des secouristes sur le site de l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Brooklyn, le 12 novembre 2026 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Alors que les investigations ne font que commencer, M. Bowen soupçonne les propriétaires du terrain d'avoir peut-être rogné sur les coûts en projetant la construction d'un nouveau bâtiment.

"Tout est une question d'argent", s'agace ce commerçant, interrogé par l'AFP devant les tas de briques et de poutres en bois entremêlés, où les pompiers continuent de rechercher d'éventuelles victimes.

La gentrification est un sujet particulièrement sensible à New York, et notamment à Brooklyn, où les habitants des quartiers populaires sont progressivement chassés par la hausse des prix au profit de familles plus aisées, sur fond d'explosion de la demande de logements dans la mégapole américaine.

Les promoteurs "nous tuent"

Kevin, un électricien de 55 ans qui refuse de donner son nom de famille, juge que les Noirs notamment sont injustement poussés hors de leurs quartiers par de nouveaux projets immobiliers aux loyers inabordables.

Des pompiers recherchent des victimes dans les décombres d'un immeuble qui s'est effondré dans le quartier de Brooklyn, le 12 novembre 2026 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Les promoteurs veulent nous chasser de ce quartier, mais on ne va pas se laisser faire. Et maintenant, ils nous tuent", lance-t-il. "Les promoteurs n'en ont rien à foutre de qui que ce soit. Tout ce qui les intéresse, c'est leur rentabilité, et rien d'autre."

Tandis que la plupart des riverains observent la scène en silence, les mains dans les poches ou en filmant avec leur téléphone, Rachel Cyprian s'emporte à voix haute : "C'est Dieu qui vient nous dire que ça suffit !". "Les nouveaux bâtiments sortent de terre à une vitesse folle. Nous savons qu'ils ne peuvent pas être solides sur le plan structurel", dit-elle.

Le site de l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Brooklyn, le 12 novembre 2026 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Elle aussi souligne la dimension raciale de la gentrification.

"C'est un nettoyage ethnique qui chasse les Noirs de Brooklyn. Nous avons bâti ce pays à la force de notre sang, de notre sueur et de nos larmes, et maintenant on nous met dehors", déclare-t-elle.

Son amie Cindy, 59 ans, qui préfère elle aussi taire son nom de famille, partage son avis : "Cette nouvelle gentrification gâche tout".

Elle se dit également convaincue que personne ne sera tenu responsable du drame.

Stigmates

"Quelqu'un va déposer des fleurs ici parce que c'est une situation très tragique. Il y aura un petit mémorial, mais ce sera tout", prédit-elle.

Une chambre éventrée d’un bâtiment endommagé, jouxtant le site d’un immeuble qui s’est effondré dans le qujartier de Brooklyn, le 12 novembre 2026 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Stephanie Guerilus, 42 ans, juge aussi que le drame était "inévitable" compte tenu de la multiplication rapide des projets immobiliers dans son quartier.

"De nombreux immeubles de grande hauteur sont construits à un rythme très rapide, sans que les mesures de sécurité nécessaires soient prises pour garantir la sécurité des habitants", déclare cette journaliste.

Selon des documents consultés par l'AFP, le chantier avait fait l'objet en avril d'une injonction d'arrêt des travaux en raison de conditions de démolition potentiellement dangereuses.

Aucun lien n'a cependant été établi à ce stade entre ces manquements et l'effondrement de l'immeuble.Le maire de New York, Zohran Mamdani

Le maire de New York, Zohran Mamdani lors d'une conférence de presse près du site de l'effondrement d'un immeuble, dans le quartier de Brooklyn, le 12 novembre 2026 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a promis qu'il exigerait que toute personne déclarée responsable "rende pleinement des comptes".

Mark Vixama, un ouvrier du bâtiment de 47 ans, craint que le quartier garde longtemps les stigmates de cette tragédie.

"Chaque fois que vous passerez devant cet immeuble, vous vous souviendrez toujours de ce qui s'y est passé", dit-il.