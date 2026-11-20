information fournie par Moneyvox • 20/11/2026 à 14:32

A quelles conditions un retraité peut vendre son logement sans payer l'impôt sur la plus-value ? ( Crédits photo: Reddragonfly - stock.adobe.com)

Résidence secondaire, bien loué, maison reçue en héritage ou ancien domicile quitté pour un Ehpad... Sous conditions de revenus, les retraités peuvent céder un bien immobilier sans être taxés sur leur gain, et parfois sans attendre des décennies.

En principe, la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un bien qui n'est pas la résidence principale est taxé lourdement : 19 % au titre de l'impôt sur le revenu, auxquels s'ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Cette facture diminue avec le temps grâce aux abattements pour durée de détention, mais il faut patienter 22 ans pour ne plus payer d'impôt sur le revenu et 30 ans pour échapper aux prélèvements sociaux.

Le Code général des impôts prévoit pourtant deux régimes favorables aux seniors, comme l'a récemment rappelé l'UFC-Que Choisir. Le premier vise les retraités aux ressources les plus faibles, le second les personnes qui quittent leur logement pour s'installer en maison de retraite.

Petits revenus : une exonération totale, quel que soit le bien

C'est le dispositif le plus large. Les retraités dont les revenus sont très modestes ne paient ni impôt ni prélèvements sociaux sur leurs plus-values immobilières, et ce pour tout type de bien : résidence secondaire, appartement mis en location, maison héritée... Peu importe depuis combien de temps ils en sont propriétaires.

Pour une vente réalisée en 2026, deux conditions doivent être réunies. Le revenu fiscal de référence (RFR) de 2024 ne doit pas dépasser 12 679 euros pour la première part de quotient familial, montant relevé de 3 386 euros par demi-part supplémentaire. Le vendeur ne doit pas non plus avoir été redevable de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) l'avant-dernière année.

Départ en Ehpad : un plafond plus élevé, mais des règles plus strictes

La résidence principale est normalement exonérée de plus-value, à condition d'être encore occupée au moment de la vente. Une personne âgée qui part en maison de retraite et ne trouve pas d'acquéreur tout de suite risquerait donc de perdre cet avantage. L'article 150 U, II-1° ter du CGI corrige cette situation : l'ancienne résidence principale reste exonérée après l'entrée en établissement, sous trois conditions.

Les ressources du vendeur doivent d'abord rester sous un plafond, plus généreux que celui du dispositif précédent. Pour une vente en 2026, le RFR de 2024 ne doit pas excéder 29 815 euros pour la première part, plus 6 966 euros pour la première demi-part supplémentaire et 5 484 euros pour chacune des suivantes. Là encore, il ne faut pas avoir été soumis à l'IFI au titre de l'avant-dernière année.

La vente doit ensuite être conclue moins de deux ans après l'installation définitive dans l'établissement.

Enfin, le logement doit rester vide jusqu'à la vente : il ne peut être ni loué ni mis à disposition d'un proche, même à titre gratuit.