Retraitée depuis avril 2026, elle n'a toujours pas touché sa pension de base en raison d'une erreur de la Carsat

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 23/11/2026 à 15:54

En raison d'une erreur de la Carsat, une retraitée attend le versement de sa pension de base depuis avril 2026. (illustration) (Pixabay / Van3ssa_)

Elle pensait pouvoir profiter de sa retraite après une longue carrière commencée avant ses 18 ans. Cette mère de deux enfants, qui a travaillé dans les assurances puis comme assistante dentaire, avait même anticipé les démarches. Mais deux jours avant son départ, prévu le 1er avril 2026, elle a reçu un courrier de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), lui indiquant qu'il lui manquait un trimestre, rapporte Le Parisien .

Une pension de base toujours bloquée

Il s'agissait d'une erreur de l'organisme qui avait oublié de prendre en compte le premier trimestre 2026, indique au quotidien le marie de la retraitée. Une erreur reconnue par la caisse mais qui n'a toujours pas été corrigée. Depuis six mois, l'assurée ne perçoit que sa complémentaire Agirc-Arrco. Sa pension de base, d'environ 1 100 euros mensuels, reste bloquée.

Face à l'absence de réponse, le couple a saisi le médiateur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), en vain. Les époux ont fini par se tourner vers le tribunal judiciaire de Versailles, mais ils devront attendre environ un an pour obtenir une date d'audience.

La Cnav reconnaît un délai « bien trop long »

Et ce n'est pas tout : l'Agirc-Arrco leur réclame désormais le remboursement de 4 000 euros, faute de validation du dossier par la Sécurité sociale. « Franchement, on est à bout » , déplore le couple.

Contactée par Le Parisien , la Cnav a expliqué que le départ en retraite avait coïncidé avec une période d'attente du décret relatif à l'évolution de la réglementation sur les carrières longues, qui a nécessité une adaptation des systèmes informatiques et des équipes. L'organisme a reconnu que le délai était « bien trop long » , et a promis de contacter l'assurée au plus vite.