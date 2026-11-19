Retraite par capitalisation : plus des trois quarts des Français prêts à franchir le pas

information fournie par Tout sur mes finances • 19/11/2026 à 11:21

(Crédits: Adobe Stock)

Selon un récent sondage, 77% des personnes interrogées soutiennent l'instauration d'un complément de retraite par capitalisation pour les salariés du privé. Un plébiscite qui mérite d'être nuancé.

La retraite par capitalisation serait-elle en train de séduire les Français ? Longtemps considéré avec méfiance, ce système, qui consiste à épargner durant sa vie active pour se constituer un complément de pension, semble désormais recueillir une large adhésion.

Selon un sondage Elabe diffusé le 17 novembre 2026 et réalisé auprès de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus pour le compte de l'Association française de la gestion d'actifs (AFG), 77% des répondants se déclarent favorables à la création d'un complément de retraite par capitalisation pour les salariés du secteur privé. Parmi eux, 21% y sont même « très favorables ».

Un engouement qui touche toutes les générations

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les jeunes ne sont pas les seuls à plébisciter la capitalisation. Le soutien à ce dispositif traverse l'ensemble des générations, avec des taux d'adhésion particulièrement élevés chez les seniors.

Ainsi, 78% des 18-24 ans se déclarent favorables à l'introduction d'une dose de capitalisation dans le système de retraite des salariés du privé. Cette proportion atteint 71% chez les 25-34 ans, 73% chez les 35-49 ans et 79% chez les 50-64 ans. Les 65 ans et plus affichent le taux d'adhésion le plus élevé, à 81%.

Parmi les catégories socioprofessionnelles, les professions intermédiaires arrivent en tête (78%), devant les employés et les cadres (76% chacun). Les ouvriers apparaissent un peu plus réservés, même si 69% d'entre eux soutiennent le dispositif.

À l'inverse, seulement 19% des personnes interrogées s'opposent à l'instauration d'un complément de retraite par capitalisation, dont 5% qui se disent « très opposés ». Les 4% restants ne se prononcent pas.

Une question loin d'être neutre

Ces résultats doivent néanmoins être interprétés avec précaution. Car les sondés n'ont pas été invités à se prononcer sur une généralisation de la retraite par capitalisation, mais sur deux mesures bien précises.

La première consiste à créer un nouveau complément de retraite par capitalisation réservé aux salariés de 40 ans et moins. La seconde prévoit la mise en place d'un plan d'épargne retraite collectif dans toutes les entreprises de plus de 10 collaborateurs, financé par 15% des primes de participation et d'intéressement.

Autrement dit, les sondés n'avaient pas à se prononcer sur un système dans lequel tous les salariés devraient financer individuellement une partie de leur retraite. Le dispositif envisagé ciblerait les plus jeunes et serait, pour partie, alimenté par des sommes issues de l'épargne salariale, donc indirectement financées par les employeurs.

La répartition garde sa place

Mais c'est surtout une autre précision, intégrée à la question posée par Elabe, qui relativise la portée du sondage. Il était explicitement indiqué que l'introduction d'une part de capitalisation constituerait un simple complément au système actuel de retraite par répartition, lequel resterait la base du modèle français.

La distinction est importante. Dans le système par répartition, les cotisations vieillesse versées par les actifs servent à financer les pensions des retraités. En contrepartie, les générations suivantes financeront à leur tour les pensions des actifs d'aujourd'hui.

Le sondage ne démontre donc pas que les Français souhaitent remplacer la répartition par la capitalisation. Il révèle plutôt qu'une large majorité d'entre eux seraient prêts à accepter une dose de capitalisation, à condition qu'elle vienne compléter le système existant sans remettre en cause son principe de solidarité entre les générations.

Un commanditaire partie prenante

Dernier élément à prendre en compte : l'identité du commanditaire. L'AFG représente les sociétés de gestion implantées en France, dont l'activité pourrait bénéficier du développement de l'épargne retraite.

Or, les deux dispositifs soumis à l'appréciation des sondés correspondent précisément aux propositions défendues par l'association dans la perspective de l'élection présidentielle. L'AFG a tout intérêt à promouvoir la retraite par capitalisation.