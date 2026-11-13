Retraite : les Français connaissent mal le système

information fournie par Tout sur mes finances • 13/11/2026 à 14:19

(Crédits: Unsplash - mathieu gauzy)

Âge légal de départ, calcul des pensions, financement du système… Nos compatriotes maîtrisent mal les règles de la retraite. Selon un récent sondage, ils obtiennent une note moyenne de seulement 4,7 sur 10. Certaines idées reçues ont la vie dure.

Les Français ont encore beaucoup à apprendre sur leur système de retraite. Et les résultats sont loin d'être brillants. D'après une enquête réalisée par l'Ifop auprès de 2 000 personnes représentatives de la population française, pour le compte de la société de gestion Yomoni, les sondés décrochent une note moyenne de 4,7 sur 10 à un questionnaire consacré aux règles des retraites. Près d'un quart (24%) obtiennent une note comprise entre 3 et 4 sur 10, tandis que 17% affichent un résultat compris entre 0 et 2 sur 10.

Le financement des retraites reste un mystère pour beaucoup

Le fonctionnement du système par répartition est loin d'être assimilé. Ainsi, 40% des personnes interrogées ignorent que les cotisations vieillesse versées par les actifs servent à payer immédiatement les pensions des retraités. Plus largement, 46% des répondants ne connaissent pas les différentes sources de financement du système.

Dans le détail, 22% pensent que les retraites sont financées uniquement par les cotisations sociales, tandis que 5% estiment qu'elles le sont exclusivement par les impôts et les taxes. En réalité, le financement repose sur plusieurs ressources, parmi lesquelles les cotisations vieillesse et la contribution sociale généralisée (CSG).

Autre signe de cette méconnaissance : les Français surestiment largement le nombre d'actifs par retraité. Ils évaluent ce ratio à 6,4 en moyenne, alors qu'il s'établit à 1,8. Seuls 2% des sondés parviennent à donner la bonne réponse.

La règle des 25 meilleures années largement méconnue

Les lacunes ne s'arrêtent pas au financement. Les règles de calcul des pensions de retraite sont elles aussi mal maîtrisées. Près de six personnes interrogées sur dix (57%) ignorent la période de référence utilisée pour déterminer le montant de la pension de base des actifs du secteur privé.

Pourtant, la règle est claire : la pension de base des salariés et des indépendants est calculée à partir de la moyenne de leurs 25 meilleures années de rémunération. Mais 17% des sondés pensent que seules les dix meilleures années sont retenues, alors que 8% estiment que le calcul porte sur l'ensemble de la carrière.

D'autres confondent les règles du privé et celles de la fonction publique. Ainsi, 6% des répondants citent la moyenne des six derniers mois de rémunération, une période de référence utilisée pour calculer la pension de base des fonctionnaires. Enfin, 2% pensent que le montant de la retraite dépend uniquement du dernier salaire perçu.

Âge légal : près de deux Français sur trois se trompent

C'est toutefois sur l'âge légal de départ à la retraite que les résultats de l'enquête sont particulièrement révélateurs. Interrogés sur l'âge minimum auquel une personne née en 1969 peut prendre sa retraite, 63% des sondés ne donnent pas la bonne réponse.

Pour cette génération, l'âge légal est fixé à 64 ans. Le Budget de la Sécurité sociale pour 2026 a, en effet, modifié le calendrier initial de la réforme des retraites de 2023, qui prévoyait l'application de cet âge aux personnes nées dès 1968.

Or, 42% des personnes interrogées sous-estiment cet âge légal. Parmi elles, 26% le situent à 62 ans, 13% à 63 ans et 3% à seulement 60 ans. À l'inverse, 13% des répondants le surestiment : 8% pensent qu'il faut attendre 65 ans et 5% avancent même l'âge de 67 ans. Enfin, 8% des sondés reconnaissent ne pas savoir à quel âge il est possible de partir à la retraite.