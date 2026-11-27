Retraite : la revalorisation sera bien de 1,8 % en janvier, mais sera-t-elle appliquée à toutes les pensions ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 27/11/2026 à 17:05

Les pensions de retraite seront revalorisées de 1,8 % en janvier. Mais peut-être pas toutes... (illustration) (Stevepb / Pixabay)

La revalorisation des pensions de retraite de base devrait bien s'élever à 1,8 % au 1er janvier 2027. Ouest-France a obtenu confirmation auprès d'une « source au sein de l’État » , après que Moneyvox a avancé ce chiffre. Cette hausse correspond à la méthode de calcul inscrite dans le Code de la Sécu.

Qui profitera de la revalorisation des pensions de retraite ?

Reste à savoir qui profitera de cette revalorisation. En effet, le gouvernement a prévu, dans son Budget 2027, de n'appliquer cette indexation sur l'inflation qu'aux pensions (de base plus complémentaire) qui ne dépassent pas 1 260 euros par mois. Au-delà de ce seuil, les pensions seraient gelées. Une mesure qui permettrait à l'Etat d'économiser environ quatre milliards d'euros sur un an.

Les députés et les sénateurs ne sont pas parvenus à trouver un accord, ce jeudi 26 novembre, sur le projet de Budget 2027. Le texte a donc été renvoyé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Les retraités français sont donc dépendants de l'adoption de ce Budget 2027. En cas de censure, la revalorisation de 1,8 % s'appliquera à toutes les pensions. Sauf si le gouvernement décide de passer en force avec le recours aux ordonnances...