Retraite des femmes: carrières hachées, temps partiel… comment rattraper le retard?

information fournie par Le Particulier • 11/11/2026 à 08:00

Carrières hachées, temps partiel et salaires plus bas réduisent la retraite des femmes. Anticiper permet de reconstituer ses droits. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Un modèle de calcul historiquement inégalitaire

Reprendre le contrôle face aux faiblesses du système

Reconstituer sa carrière: la première ligne de défense

L’épargne personnelle: un complément devenu stratégique

Rééquilibrer la préparation patrimoniale au sein du couple

Un modèle de calcul historiquement inégalitaire

En France, l’égalité tarde à s’incarner dans les pensions de retraite. Les femmes percevaient en 2023 une pension directe inférieure de 38%(1) à celle des hommes. Même si le versement des pensions de réversion ramène cet écart à 25%, le déséquilibre demeure frappant.

Cette situation n’a rien d’un hasard. Mettre son activité entre parenthèses durant deux ans pour élever un enfant, passer à 80% pour assurer le quotidien ou freiner sa carrière pour soutenir un proche dépendant sont autant d’arbitrages - souvent décidés à l’échelle du foyer - dont les répercussions financières ne surgissent que des années plus tard. Les femmes subissent aussi les limites d’un système pensé il y a plusieurs décennies pour un parcours masculin type: à temps plein, sans interruption et sur toute une vie active. Une réalité aujourd’hui très éloignée des trajectoires professionnelles féminines.

Reprendre le contrôle face aux faiblesses du système

Concrètement, ces interruptions produisent un effet cumulatif sur les droits à la retraite:

Moins de trimestres validés au cours de la carrière ;

Des années de faibles revenus qui réduisent la moyenne servant au calcul de la pension.

À cela s’ajoute une réalité souvent invisibilisée: les métiers très féminisés sont fréquemment moins rémunérés, alors même qu’ils peuvent être physiquement ou psychologiquement exigeants.

Des évolutions récentes vont toutefois dans le bon sens. Le décret du 5 août 2026 améliore notamment l’accès à la retraite anticipée pour certaines carrières longues et corrige le calcul de pension de certaines mères de famille. Mais ces ajustements ne remplacent pas une stratégie individuelle de préparation.

Reconstituer sa carrière: la première ligne de défense

C’est l’une des démarches les plus profitables, mais aussi l’une des plus négligées. Au fil des ans, des incohérences se glissent fréquemment dans les dossiers: trimestres oubliés, congés parentaux omis, emplois de jeunesse absents ou erreurs lors de changements d’employeur. Attendre l’approche de la retraite pour corriger ces failles alourdit considérablement les démarches.

La Cour des comptes souligne d’ailleurs qu’une prestation de retraite sur neuf(2) versée aux anciens salariés du privé contient une erreur financière, un chiffre en hausse par rapport à 2024. Et dans trois cas sur quatre, cette anomalie joue en défaveur de l’assuré.

Faut-il racheter des trimestres? Lorsqu’il manque quelques trimestres pour atteindre le taux plein, le rachat peut être pertinent. Il concerne principalement les années d’études supérieures ou certaines années incomplètes. Attention toutefois: cette opération représente un coût parfois élevé. Sa rentabilité dépend de l’âge, des revenus, du nombre de trimestres manquants et de la pension espérée. Un calcul personnalisé est indispensable avant de se lancer.

Le cas particulier des conjointes d’indépendants

De nombreuses femmes participent à l’activité de leur conjoint artisan, commerçant ou professionnel libéral sous le statut de conjointe collaboratrice. Elles acquièrent bien des droits à la retraite, mais le niveau de la future pension dépend directement de l’assiette de cotisation choisie.

Une cotisation minimale permet de réduire les charges aujourd’hui, mais elle conduit souvent à une retraite particulièrement faible. Depuis 2022, ce statut est en outre limité à cinq ans, obligeant ensuite à opter pour un statut de conjointe salariée ou associée.

Dans cette configuration, développer une épargne personnelle devient souvent un complément indispensable.

L’épargne personnelle: un complément devenu stratégique

Face à des pensions de base souvent rognées, se constituer une épargne dédiée s’impose pour garantir son autonomie financière. Deux outils complémentaires se distinguent:

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) : parfaitement adapté aux trajectoires hachées, il permet d’alimenter son compte à son propre rythme. Les versements viennent alléger l’impôt sur le revenu pendant la vie active. Le PER permet une sortie en capital, en rente, voire un mix des deux, et se montre fiscalement très intéressant, notamment pour les personnes ou les foyers fortement imposés.

: parfaitement adapté aux trajectoires hachées, il permet d’alimenter son compte à son propre rythme. Les versements viennent alléger l’impôt sur le revenu pendant la vie active. Le PER permet une sortie en capital, en rente, voire un mix des deux, et se montre fiscalement très intéressant, notamment pour les personnes ou les foyers fortement imposés. L’assurance-vie : reconnue pour sa grande souplesse, elle laisse le capital disponible à tout moment. C’est le support idéal pour faire face aux imprévus ou se verser des revenus complémentaires très peu fiscalisés une fois à la retraite.

L’enjeu n’est pas nécessairement de placer de fortes sommes, mais d’amorcer la démarche au plus tôt. Anticiper permet de faire jouer à plein l’effet du temps et de la capitalisation: chaque euro investi tôt produit lui-même des intérêts qui démultiplient l’effort d’épargne sur le long terme.

Rééquilibrer la préparation patrimoniale au sein du couple

Et si la retraite était - aussi - un sujet d’équité conjugale? Quand une femme réduit ou interrompt son activité pour élever des enfants ou soutenir l’entreprise familiale, sa capacité à épargner diminue mécaniquement, alors que son besoin de revenus futurs reste le même.

L’enjeu consiste alors à reprendre le contrôle de ses finances et à intégrer la retraite dans la stratégie patrimoniale du foyer. Comme indiqué précédemment, cela peut passer par une répartition plus équilibrée de l’effort d’épargne, l’alimentation d’un PER ou d’une assurance-vie au nom de la conjointe dont la carrière a été ralentie, ou encore la constitution d’un patrimoine personnel.

Faites le point régulièrement sur votre carrière Votre parcours professionnel évolue: gardez donc un œil attentif sur votre Relevé de situation individuelle (RIS) tout au long de votre carrière. Sachez que dès 55 ans, vous pouvez signaler les éventuelles anomalies directement depuis votre compte retraite, via le service «Corriger ma carrière». Mieux vaut agir avant la liquidation de vos droits: une fois la retraite attribuée, les démarches de rectification peuvent être plus complexes et certaines règles encadrent la possibilité de revenir sur une pension déjà liquidée.

Mentions:

(1) Drees - «Les retraités et les retraites - Édition 2025» - Lien

(1) Cour des Comptes - «Certification des comptes du régime général de sécurité sociale» - Lien