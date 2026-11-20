information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/11/2026 à 10:42

Pour les assurés relevant du régime général, la pension est versée chaque mois le 9, au titre du mois précédent. (wir_sind_klein / Pixabay)

Les retraités devront encore patienter pour connaître le sort réservé à leurs pensions en 2027. Les débats parlementaires autour du budget portent notamment sur une éventuelle désindexation ou sous-indexation des retraites. En revanche, une chose est déjà connue : le calendrier des versements de l'Assurance retraite.

Comme l'indique l'organisme sur son site , pour les assurés relevant du régime général, le principe reste inchangé. La pension est versée chaque mois le 9, au titre du mois précédent. « Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, nous la versons le 1er jour ouvré précédent ou suivant » , précise l'Assurance retraite.

Les dates à retenir

Le calendrier 2027 prévoit les versements suivants :

le 8 janvier 2027 pour le mois de décembre 2026 ;

le 9 février pour le mois de janvier 2027 ;

le 9 mars pour le mois de février ;

le 9 avril pour le mois de mars ;

le 7 mai pour le mois d'avril ;

le 9 juin pour le mois de mai ;

le 9 juillet pour le mois de juin ;

le 9 août pour le mois de juillet ;

le 9 septembre pour le mois d'août ;

le 8 octobre pour le mois de septembre ;

le 9 novembre pour le mois d'octobre ;

le 9 décembre pour le mois de novembre ;

le 7 janvier 2028 pour le mois de décembre 2027.

Les retraités vivant en Alsace ou en Moselle suivent un calendrier différent. Dans ces départements, les pensions sont versées au début du mois concerné, et non le mois suivant. Le paiement intervient le premier jour ouvré, ou le premier jour ouvré suivant lorsque la date habituelle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.