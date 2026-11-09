Placements : le PER pourrait-il bientôt permettre de financer la perte d'autonomie des seniors ?

information fournie par Moneyvox • 09/11/2026 à 14:27

Le PER pourrait-il servir à financer la perte d'autonomie ? (Crédits photo: © pla2na - stock.adobe.com)

Transformer son Plan d'épargne retraite en "Plan d'épargne dépendance" : voici ce que la députée Olivia Grégoire souhaite proposer aux seniors qui veulent être en mesure de faire face à la perte d'autonomie.

Dans un rapport relatif à la croissance et à la transmission des Très petites entreprises (TPE) et des Petites et moyennes entreprises (PME), la députée Renaissance Olivia Grégoire suggère que soit créé un nouveau placement. L'objectif ? Permettre aux seniors de faire face aux frais liés à la dépendance dans un cadre fiscal avantageux. Comment fonctionnerait ce "Plan d'épargne dépendance" ? Voici tous les détails sur la proposition de la députée et ancienne ministre déléguée.

Comment fonctionnerait le nouveau "Plan d'épargne dépendance" ?

Dans son rapport sur la croissance et la transmission des TPE et des PME, la députée Olivia Grégoire émet 26 propositions. Parmi les mesures envisagées : la création d'un Plan d'épargne dépendance (PED), sur le modèle du Plan d'épargne retraite (PER) qui, pour rappel, permet aux épargnants de mettre de l'argent de côté en vue de leur passage à la retraite. L'arrivée de ce nouveau placement permettrait aux épargnants d'anticiper les dépenses liées à la perte d'autonomie.

"Avec l'allongement de l'espérance de vie, la dépendance est devenue le risque le plus coûteux, le plus redouté et le moins anticipé" souligne le rapport de la députée Renaissance et ancienne ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Dans les faits, le PED serait un prolongement du PER. Au moment de débloquer leur épargne retraite, les épargnants pourraient préférer réinvestir une partie ou la totalité de leur argent sur un Plan d'épargne dépendance.

En gardant tout ou partie de leur capital sur un PED, les jeunes retraités pourraient ainsi anticiper les frais liés à la perte d'autonomie, le tout dans un cadre avantageux. En effet, le Plan d'épargne dépendance devrait profiter des "mêmes avantages fiscaux" que le Plan d'épargne retraite, comme l'a souligné Olivia Grégoire dans son rapport. Les détails sur la fiscalité applicable lors de la sortie en capital ne sont néanmoins pas donnés par le document en question et restent donc à préciser.

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Volatilité et durée de déblocage : les inconvénients du nouveau placement dédié à la perte d'autonomie

Si le Plan d'épargne dépendance était créé, les épargnants qui détiennent un PER et qui arrivent à la retraite pourraient décider de transférer tout ou partie de leur capital sur un PED. Mais attention : ce choix ne serait pas sans conséquences. En effet, les sommes réinvesties devraient être bloquées pendant une durée supplémentaire de 10 à 15 ans. Les jeunes retraités ne pourraient donc récupérer leurs économies qu'à partir de l'âge de 75 ou 80 ans afin de financer leur perte d'autonomie.

Par ailleurs, les sommes placées sur un Plan d'épargne dépendance devront servir en priorité à financer le développement des Petites et moyennes entreprises, cotées ou non. Un fléchage de l'épargne des ménages qui soulève des questions quant à la volatilité et à la liquidité des sommes investies sur un PED. En effet, l'investissement dans des entreprises, a fortiori non cotées, expose à un risque de perte en capital et à des difficultés pour récupérer son argent à l'échéance du contrat.

Pour permettre aux épargnants de faire leur choix en connaissance de cause, le rapport de la députée Olivia Grégoire prévoit une information sur ces risques de volatilité et de liquidité. Autre piste envisagée par l'ancienne ministre déléguée : la possibilité de sécuriser progressivement le capital des souscripteurs de Plans d'épargne dépendance à l'approche de la date du déblocage par le jeu d'arbitrages vers des supports plus liquides et moins risqués.