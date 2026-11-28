information fournie par Le Particulier • 28/11/2026 à 08:00

Maria veut protéger sa mère et son patrimoine sans la priver de ses décisions. Quelles solutions anticiper pour préserver son autonomie et éviter l’urgence? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

La mère de Maria commence à avoir besoin d’aide

Aider davantage sans prendre les commandes

Le mandat de protection future pour préparer l'étape d'après

Anticiper le coût d'une aide avant que les dépenses ne s'envolent

Et si la situation se dégrade malgré tout?

Préparer sans précipiter

La mère de Maria commence à avoir besoin d’aide

Depuis la mort de son père, il y a quatre ans, Maria passe chez sa mère presque tous les samedis. Colette, 82 ans, vit seule dans l’appartement familial. Jusqu’à présent, elle a toujours géré seule ses affaires. Elle continue de faire ses courses, de choisir ses rendez-vous médicaux et de recevoir ses proches. Cependant, Maria commence à voir apparaître des signes qui l’inquiètent. Un prélèvement rejeté faute d’argent sur le bon compte, des courriers qui restent plusieurs semaines dans une pile, un abonnement souscrit en ligne dont elle ne se souvient plus. Un après-midi, sa mère l’appelle parce qu’elle ne comprend pas pourquoi «la banque lui a pris 86 euros». Maria se connecte à son espace bancaire. Il s’agit simplement d’une facture annuelle qu’elle avait déjà réglée l’année précédente. Pour Maria, cet épisode marque un tournant. Sa mère n’a pas perdu son autonomie, mais la gestion administrative et financière commence à lui demander davantage d’efforts.

Pour autant, Maria ne veut ni prendre le contrôle de ses comptes ni décider à sa place. Elle craint de la fragiliser en lui donnant le sentiment qu’elle n’est plus capable de gérer sa propre vie. Elle cherche donc une solution progressive, qui permette d’aider aujourd’hui et d’anticiper une éventuelle perte d’autonomie demain.

Aider davantage sans prendre les commandes

La situation financière de Colette est confortable. Elle perçoit environ 2100 euros de retraite par mois. Elle dispose d’une épargne de l’ordre de 120.000 euros, répartie entre un compte courant, plusieurs livrets et une assurance-vie ancienne. Son appartement est estimé autour de 230.000 euros. Elle n’a plus de crédit immobilier, et se satisfait d’une vie très simple: ses dépenses courantes restent limitées et elle puise rarement dans son épargne. Pour l’instant, pour Maria, il n’est pas question de modifier ses placements ni de vendre son appartement. En revanche, elle doit pouvoir aider Colette à suivre les comptes, régler une facture oubliée ou vérifier un prélèvement lorsqu’elle ne s’y retrouve plus. La solution la plus simple consiste d’abord à mettre en place une procuration bancaire.

Avec l’accord de sa mère, Maria prend donc rendez-vous avec sa banque. Colette reste titulaire de ses comptes et propriétaire de son argent ; elle autorise simplement sa fille à effectuer certaines opérations en son nom. Maria pourra intervenir si une facture doit être réglée ou si sa mère rencontre un problème avec son espace bancaire, sans pour autant prendre la main sur l’ensemble de son patrimoine.

À retenir Une procuration bancaire permet à une personne, le mandataire, d’effectuer des opérations sur le compte du titulaire. Elle ne retire pas à ce dernier ses droits: il reste propriétaire de ses fonds et conserve la possibilité d’utiliser son compte. Le mandataire peut notamment effectuer des retraits et dépôts, mais ne peut pas clôturer le compte au seul titre de la procuration.

C’est une première étape volontairement limitée. Mais Maria veut d’ores et déjà anticiper la suite: si la procuration permet d’aider une personne qui reste capable de décider, elle ne permet pas de la représenter si elle ne peut plus exprimer sa volonté.

Le mandat de protection future pour préparer l'étape d'après

Maria commence alors à penser à l‘étape suivante: que se passera-t-il si, dans deux ou trois ans, sa mère n’est plus en mesure de gérer seule ses affaires? En cherchant des solutions, elle découvre le mandat de protection future . La différence avec la procuration est essentielle. La procuration permet à Colette de déléguer certaines opérations tout en restant pleinement décisionnaire. Le mandat, lui, permet d’organiser à l’avance une éventuelle perte de capacité. Tant que Colette peut défendre seule ses intérêts, il reste sans effet. Si son état se dégrade au point de l’empêcher de le faire, la personne qu’elle a désignée pourra alors la représenter dans les limites prévues par le mandat.

Pour Maria, l’intérêt est évident: sa mère peut choisir elle-même, tant qu’elle en est capable, qui l’aidera demain et dans quelles conditions. Elles prennent donc rendez-vous chez le notaire pour encadrer précisément les pouvoirs confiés à Maria, notamment pour la gestion des comptes, des revenus et, si nécessaire, du logement. Le rendez-vous les conduit aussi à prévoir l’imprévu: si Maria ne pouvait pas assumer cette mission, sa mère peut désigner un autre mandataire. Le mandat permet ainsi d‘éviter que la famille doive improviser au moment où la situation devient urgente.

Surtout, la démarche ne signifie pas que Colette se considère déjà comme incapable. C’est même l’inverse: elle utilise sa capacité actuelle à décider pour organiser elle-même sa protection future. Pour Maria, le message est clair: plus l’anticipation intervient tôt, plus Colette reste actrice des décisions qui pourraient un jour la concerner.

Anticiper le coût d'une aide avant que les dépenses ne s'envolent

Quelques mois passent. La procuration fonctionne sans difficulté. Maria vérifie les comptes une fois par semaine et intervient lorsque sa mère lui demande un coup de main. Mais une autre question apparaît: combien coûterait une aide régulière si Colette avait besoin d‘être accompagnée davantage? Pour l’instant, elle n’a pas besoin d’une présence quotidienne. Mais Maria commence à regarder les dépenses qui pourraient arriver: ménage, préparation des repas, courses, transport pour certains rendez-vous. Avec 2100 euros de retraite mensuelle et une épargne de 120.000 euros, Colette dispose d’une marge de sécurité, mais Maria ne veut pas attendre que cette réserve commence à fondre pour réfléchir. Elles font donc un budget prévisionnel très simple. Les revenus d’un côté, les dépenses fixes de l’autre, puis une enveloppe pour une éventuelle aide à domicile. L’objectif n’est pas de dépenser davantage aujourd’hui, mais de savoir combien de temps le patrimoine pourrait absorber une hausse des dépenses si l’autonomie diminuait.

Elles se renseignent également sur l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Cette aide départementale s’adresse aux personnes de 60 ans et plus qui connaissent une perte d’autonomie évaluée selon leur niveau de dépendance. À domicile, elle peut contribuer à financer un plan d’aide destiné à faciliter la vie quotidienne: intervention d’une aide à domicile, recours à un service prestataire ou certaines dépenses nécessaires au maintien à domicile. Son montant dépend notamment des besoins évalués et des ressources de la personne.

Pour Maria, cette étape est importante: la perte d’autonomie est aussi un sujet budgétaire. Une personne peut disposer d’un patrimoine confortable et rencontrer malgré tout des difficultés si les dépenses liées à son accompagnement augmentent rapidement.

À noter Maria met aussi en place, avec l’accord de sa mère, une organisation très concrète. Les factures récurrentes sont regroupées. Les documents importants sont classés dans un dossier unique. Les coordonnées de la banque, de l’assureur et du notaire sont recensées. Rien ne change de propriétaire et sa mère conserve ses papiers. Mais si elle doit un jour l’aider davantage, Maria saura immédiatement où chercher un relevé bancaire, un contrat d’assurance-vie ou les documents de l’appartement.

Et si la situation se dégrade malgré tout?

Reste encore à prévoir le scénario où sa mère devient progressivement incapable de gérer seule ses affaires et le mandat ne suffit plus. C’est ici que les mesures judiciaires entrent en jeu. Maria se renseigne et distingue:

- La curatelle , qui s’adresse notamment à une personne qui a besoin d‘être assistée ou contrôlée dans certains actes importants tout en conservant une partie de son autonomie. En curatelle simple, elle continue par exemple à gérer seule les actes courants, mais doit être assistée pour certains actes de disposition. En curatelle renforcée, le curateur gère notamment le compte bancaire et règle les dépenses.

- La tutelle , qui correspond à un degré de protection plus important lorsque la personne n’est plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts. Elle implique une représentation plus large. Elle n’a donc rien d’une simple «procuration améliorée».

Entre les deux, Maria découvre également l’habilitation familiale. Elle peut permettre à un proche de représenter ou d’assister la personne lorsque celle-ci n’est plus capable de protéger ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés. Le juge peut notamment habiliter un descendant comme Maria.

Cette solution paraît séduisante à Maria parce qu’elle permet, dans certaines configurations, de confier la gestion à un membre de la famille plutôt qu‘à un professionnel. Mais elle n’est pas une procuration étendue. Elle suppose une décision du juge et une altération médicalement constatée. La demande doit notamment être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Surtout, l’habilitation peut être limitée à certains actes. La personne protégée conserve alors l’exercice des droits qui n’ont pas été confiés à la personne habilitée. Le juge peut également autoriser une mission d’assistance plutôt que de représentation.

Pour Maria, cette gradation change beaucoup de choses. Elle réalise qu’il n’existe pas une solution unique appelée à remplacer progressivement sa mère dans toutes ses décisions. Le droit prévoit au contraire plusieurs niveaux d’intervention.

Préparer sans précipiter

Pour Maria, l’enjeu n’est finalement pas de trouver immédiatement LA bonne protection. C’est d’avoir avancé suffisamment tôt pour ne pas devoir prendre une décision dans l’urgence. La procuration lui permet aujourd’hui d’aider sa mère sans lui retirer la maîtrise de ses comptes. Le mandat de protection future permet à Colette d’exprimer à l’avance ses choix si elle ne peut plus les faire elle-même. Et si son état devait un jour nécessiter une protection judiciaire, l’habilitation familiale, la curatelle ou la tutelle pourraient être envisagées selon son degré d’autonomie.

Entre-temps, Maria garde une règle simple: tant que sa mère peut décider, c’est elle qui décide. Maria se contente de rendre les démarches plus faciles, de surveiller les échéances et de préparer les solutions qui pourraient devenir nécessaires demain. Le patrimoine de Colette reste le sien. Mais il est désormais mieux documenté, mieux suivi et surtout préparé à un éventuel changement de situation.