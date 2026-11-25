information fournie par Le Particulier • 25/11/2026 à 08:00

PER: n’attendez pas décembre pour votre versement. Prenez de l’avance pour éviter les retards de traitement et les choix d’investissement précipités. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Rien ne sert d’attendre décembre pour verser sur son PER

Anticiper sa réflexion plusieurs mois avant

Pourquoi connaître son TMI est important?

Connaître et vérifier son plafond de déduction

Lisser son effort d’épargne grâce aux versements programmés

Rien ne sert d’attendre décembre pour verser sur son PER

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Voilà un proverbe tout à fait adapté au monde de l’épargne et en tout particulier du Plan d’Épargne Retraite . La raison tient en un point principal: les versements volontaires effectués sur un PER individuel sont déductibles de votre revenu imposable de l’année civile.

Pour bénéficier de la déduction au titre de 2026, le versement doit être enregistré avant la fin de l’année en cours. Or, les délais de traitement des établissements financiers varient. Un virement initié le 28 ou 29 décembre peut facilement être valorisé en janvier 2027. Au final, le versement ne sera pas pris en compte au titre des revenus de 2026 et vous faites l’impasse sur de précieuses économies. C’est pourquoi la règle est une seule: anticiper!

Anticiper sa réflexion plusieurs mois avant

Septembre offre donc une fenêtre idéale. À ce moment-là de l’année, vous connaissez déjà une bonne partie de vos revenus engendrés (salaires, primes éventuelles, revenus professionnels) et êtes donc en mesure de vous poser les bonnes questions:

Votre revenu imposable devrait-il augmenter ou diminuer par rapport à l’année précédente?

Votre TMI risque-t-elle de changer?

Disposez-vous encore d’un plafond de déduction suffisant?

Quelle somme pouvez-vous réellement consacrer à votre retraite sans déséquilibrer votre épargne de précaution?

L’objectif n’est pas nécessairement de verser le maximum autorisé, car la seule boussole doit être votre effort d’épargne. Il faut donc déterminer un montant cohérent avec votre situation.

Pourquoi connaître son TMI est important?

PER et taux marginal d’imposition vont pratiquement de pair. Les tranches actuelles s’échelonnent de 0% à 45%. Or, plus votre TMI est élevée, plus le levier fiscal du PER est intéressant.

Imaginons un contribuable dont le foyer fiscal se situe dans la TMI à 30%. S’il décide d’effectuer un versement de 3000 euros sur son PER avant la fin de l’année:

Il réalise une économie d'impôt immédiate de 900 euros (soit 30% de 3000 euros) ;

Son effort d'épargne réel net ne lui coûte en réalité que 2100 euros, puisque l'État lui restitue une partie sous forme de baisse d'impôt.

Si ce même contribuable se situait dans la tranche à 41%, l‘économie d’impôt s‘élèverait à 1230 euros pour le même effort d’épargne. Connaître votre TMI dès septembre vous permet de calibrer le montant exact à verser pour gommer vos revenus les plus lourdement taxés.

Connaître et vérifier son plafond de déduction

Avant de verser des fonds, encore faut-il savoir combien vous avez le droit de déduire. Septembre est idéal pour cette vérification: il reste du temps avant la fin de l’année et vous évitez les erreurs de calcul liées à la précipitation de décembre. Le plafond de déduction figure sur votre avis d’imposition à la rubrique «Plafond épargne retraite».

Pour un salarié, le plafond de déduction correspond au plus élevé de ces deux montants: 10% de vos revenus d’activité nets de frais professionnels de 2025 (plafonnés à 37.680 euros) ou 4710 euros. Pour les travailleurs non-salariés (TNS), ce plafond peut atteindre 88.911 euros.

Lisser son effort d’épargne grâce aux versements programmés

Enfin, plutôt que d’immobiliser une somme importante en une seule fois en décembre, anticiper dès septembre vous permet de mettre en place des versements programmés. Cela présente plusieurs avantages:

Vous étalez l’effort financier sur les derniers mois de l’année ;

Vous évitez de sortir une somme importante d’un coup ;

Vous conservez de la flexibilité: une prime ou un revenu exceptionnel en fin d’année peut encore être versé, et une baisse de revenus permet de réduire sans stress.

En résumé, préparer son versement PER dès la rentrée transforme véritablement une contrainte de dernière minute en levier maîtrisé. Vous gagnez en sérénité, vous optimisez réellement votre économie d’impôt et vous construisez progressivement votre capital retraite sans improvisation.

Le report du plafond de déduction du PER passe à 5 ans La loi de finances pour 2026 porte de trois à cinq ans la durée de report des plafonds de déduction PER non utilisés. Cette mesure n’est toutefois pas rétroactive. En 2026, vous pouvez donc utiliser votre plafond de l’année ainsi que les reliquats de 2023, 2024 et 2025. En 2027, les plafonds de 2024 à 2026 pourront être mobilisés. Le premier plafond bénéficiant pleinement du nouveau délai de cinq ans sera ainsi celui généré au titre des revenus de 2026.