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Pension de réversion : combien d’années de mariage faut-il pour y avoir droit ?

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information fournie par Boursorama avec LabSense 15/11/2026 à 08:30
Contrairement à une idée largement répandue, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir accumulé de longues années de vie conjugale pour bénéficier d'une pension de réversion. Certains régimes l’accordent même sur la base de quelques jours de mariage seulement. Attention cependant, il n’existe pas de règle universelle, et comme souvent en matière de retraite, le diable se cache dans les détails : selon la caisse de retraite du défunt, plusieurs années d'union peuvent être exigées. Quelques éléments d’éclairage.

Pension de réversion : combien d’années de mariage faut-il pour y avoir droit ? / iStock.com - Richard Villalonundefined undefined

Pension de réversion : combien d’années de mariage faut-il pour y avoir droit ? / iStock.com - Richard Villalonundefined undefined

Pension de réversion : de quoi parle-t-on exactement ?

La pension de réversion permet au conjoint survivant, ou dans certains cas à l’ex-conjoint divorcé, de percevoir une partie de la retraite du défunt. Son montant varie selon les régimes de retraite concernés : il représente par exemple 54 % de la retraite de base dans le régime général et 60 % pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco, sous réserve de remplir les conditions requises. Âge, ressources, situation familiale ou encore régime d'affiliation peuvent ainsi avoir un impact sur les droits finalement accordés.

Pour la décrocher une seule certitude : être marié à tout prix !

Commençons par la règle qui met tout le monde d'accord. Pour prétendre à une pension de réversion, il faut avoir été marié avec la personne décédée. Le Pacs et le concubinage, même après vingt ou trente ans de vie commune, n'ouvrent aucun droit à ce dispositif. Une réalité qui surprend souvent les couples ayant construit toute une vie ensemble sans passer devant Monsieur le maire ! Les ex-conjoints divorcés peuvent en revanche y prétendre, sous réserve de respecter les conditions fixées par leur régime de retraite. Son attribution dépend notamment de l'âge, des ressources du demandeur et, dans certains cas, de la durée du mariage. Autrement dit, le certificat de mariage reste la clé d'entrée indispensable, mais il ne suffit pas toujours à ouvrir toutes les portes.

Privé / public : les conjoints survivants ne sont pas logés à la même enseigne

C'est l'une des particularités les plus méconnues de la pension de réversion : la durée de mariage exigée varie fortement selon le régime de retraite. Dans le secteur privé, bonne nouvelle : aucune durée minimale n'est requise. Que l'union ait duré quelques jours ou plusieurs décennies, les conjoints survivants peuvent prétendre à la réversion du régime général et de l'Agirc-Arrco, sous réserve de remplir les autres conditions, notamment d'âge pour la retraite complémentaire. Dans la fonction publique, les règles sont plus strictes. Il faut généralement justifier d'au moins quatre ans de mariage ou avoir été marié au moins deux ans avant le départ à la retraite du fonctionnaire décédé. Cette condition disparaît toutefois lorsqu'un enfant est issu de l'union et dans certaines situations particulières, notamment liées à l'invalidité. Enfin, certains régimes complémentaires des professions libérales (médecins, dentistes...) exigent 2 ans de mariage, sauf enfant.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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