information fournie par Moneyvox • 26/11/2026 à 11:37

L'Aspa ne devrait plus être récupérable sur succession depuis le vote du Sénat ( Crédits photo: © Jérôme Rommé - stock.adobe.com)

Bientôt la fin d'une règle qui fait renoncer de nombreux retraités modestes au minimum vieillesse ? Le 17 novembre, le Sénat a voté à l'unanimité la suppression de la récupération de l'Aspa sur la succession des bénéficiaires, à partir de 2027. En échange, l'allocation serait un peu réduite pour ceux qui ne paient pas de loyer. Mais rien n'est encore définitif.

L' allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) , versée par les caisses de retraite, complète les revenus des retraités les plus modestes. En 2026, le montant de l'aide peut atteindre jusqu'à 1 043,59 euros par mois pour une personne seule et 1 620,18 euros pour un couple en 2026.

Mais elle a une contrepartie : au décès du bénéficiaire, la caisse de retraite peut récupérer les sommes versées sur sa succession, si celle-ci dépasse 108 586,14 euros en métropole (150 000 euros en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion). Concrètement, c'est souvent la maison familiale qui est visée. Par peur de « prendre » sur l'héritage de leurs enfants, beaucoup de retraités préfèrent ne pas demander l'aide, alors qu'elle leur revient.

L'amendement, voté dans le cadre du budget de la Sécurité sociale pour 2027 (PLFSS), supprimerait purement et simplement cette récupération : les sommes versées ne seraient plus reprises sur l'héritage.

En contrepartie, un « forfait logement » serait déduit de l'allocation des bénéficiaires propriétaires de leur logement ou hébergés gratuitement, pour tenir compte du fait qu'ils n'ont pas de loyer à payer. Cette baisse serait au maximum de 78 euros par mois pour une personne seule et de 156 euros pour un couple. Le montant exact serait fixé par décret puis revalorisé chaque année.

Les personnes qui touchent déjà l'Aspa auraient le choix : garder leur allocation complète avec la récupération sur succession, ou passer au nouveau système. Elles disposeraient de six mois après avoir été informées pour se décider. Attention : sans réponse, elles basculeraient automatiquement dans le nouveau régime.

Pour être appliquée, cette disposition doit encore survivre au jeu de la navette parlementaire dans le cadre de l'adoption du projet de loi de financement pour la sécurité sociale 2027. Députés et sénateurs se réunissent ce jeudi en Commission mixte paritaire pour tenter de trouver un terrain d'entente.