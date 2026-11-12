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Indemnités de fin de carrière (IFC) : qu’est-ce que c’est et qui doit les payer ?

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information fournie par Boursorama avec LabSense 12/11/2026 à 08:30
Que la fin de votre carrière professionnelle soit proche ou lointaine, savoir ce que sont les indemnités de fin de carrière peut être intéressant.

Indemnités de fin de carrière (IFC) : qu’est-ce que c’est et qui doit les payer ? / iStock.com - yejin kang

Indemnités de fin de carrière (IFC) : qu’est-ce que c’est et qui doit les payer ? / iStock.com - yejin kang

Indemnités de fin de carrière : de quoi s’agit-il ?

Lorsqu’un salarié prend sa retraite, son employeur doit généralement lui verser des indemnités de fin de carrière. Le montant de ces indemnités peut être relativement élevé et dépend de différents éléments dont l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise. Les conditions d’application et le montant des indemnités de fin de carrière dépendent aussi de la façon dont le salarié part à la retraite. Elles sont ainsi obligatoires en cas de mise à la retraite d’office par l’employeur. Rappelons que la mise à la retraite est possible dans deux cas : si le salarié a au moins 70 ans 'mise à la retraite d’office) ; ou s’il a entre 67 et 70 ans et qu’il est d’accord pour partir en retraite. S'il refuse, il peut être mis à la retrait d'office à partir de 70 ans. Si c’est le salarié qui décide de prendre sa retraite, le versement des indemnités de fin de carrière n’est obligatoire que s’il a au moins 10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise. Les indemnités de fin de carrière sont aussi appelées "prime de départ à la retraite".

Quel montant pour les IFC ?

Si un salarié choisit de partir à la retraite, le montant des IFC dépendra de son ancienneté au sein de l’entreprise. En-dessous de 10 ans de présence au sein de cette dernière, les IFC ne sont légalement pas obligatoires. Toutefois, l’entreprise peut en avoir prévu. Un salarié ayant entre 10 et 15 ans d’ancienneté peut percevoir des IFC égales à un demi-mois de salaire. Entre 15 et 20 ans d’ancienneté peuvent donner droit à un mois de salaire. Entre 20 et 30 ans d’ancienneté peuvent permettre de bénéficier d’un mois et demi de salaire. Au-delà, les IFC sont égales à deux mois de salaire. Si c’est l’employeur qui décide de mettre son salarié à la retraite, les IFC sont égales à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années et un tiers à partir de 11 ans d’ancienneté. À titre d’exemple, pour un salarié ayant 9 ans d’ancienneté et un salaire de 2 000 €, cela donne : (2 000 / 4) * 8, soit 4 500 € d’indemnités de fin de carrière. Pour estimer vos indemnités de fin de carrière, vous avez la possibilité d’utiliser le simulateur proposé en ligne sur le site Internet du service public. Il est à noter qu’un accord collectif au sein de l’entreprise peut prévoir des IFC plus avantageuses que ce qui est défini par la loi.

Employeurs : souscrivez un contrat IFC

Le versement des indemnités de fin de carrière peut représenter une dépense importante pour certaines entreprises. Il est toutefois possible de souscrire un contrat spécial auprès d’une compagnie d’assurance. Cela permet d’effectuer un versement initial et, selon les contrats, des versements périodiques. Cela permet aussi de valoriser les versements. Lors du départ à la retraite du salarié, un capital est versé à l’entreprise afin qu’elle puisse payer des IFC à son salarié.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
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