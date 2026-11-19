Épargne retraite : et si l’on faisait enfin une place à la pierre ?

information fournie par Mingzi • 19/11/2026 à 08:45

Et si l'immobilier prenait une part plus importante dans l'épargne retraite ( Crédits photo : Shutterstock)

Les Français adorent l'immobilier … sauf quand il s'agit de préparer leur retraite. Sur les 470 milliards d'euros placés en épargne retraite et salariale, à peine 3 % profitent à la pierre. Trois fois moins qu'à l'étranger.

C'est un paradoxe bien français. Nous sommes un peuple attaché à la pierre, valeur refuge par excellence. Nous sommes aussi de grands épargnants : près de 18 % de nos revenus mis de côté, contre un peu plus de 14 % en moyenne dans la zone euro. Et pourtant, lorsque nous préparons nos vieux jours, l'immobilier brille par son absence.

C'est le constat d'une étude publiée en octobre 2026 par le cabinet BDO pour l'ASPIM, l'association qui représente les gestionnaires de fonds immobiliers. Sa question est simple : quelle place donner à l'immobilier dans notre épargne de long terme ?

La « pierre-papier », comment ça marche ?

Pas question ici d'acheter un studio pour le louer. L'étude parle d'immobilier « non coté » : des fonds comme les SCPI, les OPCI ou les SCI, qui achètent des immeubles (bureaux, logements, commerces, entrepôts) et redistribuent les loyers à leurs épargnants. On achète des parts, pas des murs. Pas de locataire à gérer, pas de toiture à refaire : des professionnels s'en chargent.

Ces fonds peuvent trouver place dans un PER, le plan d'épargne retraite, ou dans l'épargne salariale proposée par votre employeur.

Une place encore minuscule

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Fin 2024, l'épargne retraite et l'épargne salariale pèsent environ 470 milliards d'euros. Seuls 15 milliards environ sont investis en immobilier non coté, soit 3 %. Dans l'épargne salariale, on tombe même sous la barre des 1 %.

Ailleurs, le tableau est tout autre. Dans les huit pays étudiés, de l'Allemagne à l'Australie en passant par la Suède ou le Canada, l'immobilier non coté représente en moyenne 10 % des portefeuilles de retraite. La Suisse grimpe jusqu'à 22,5 %. Et être un pays de propriétaires n'y change rien : l'Australie et le Canada, où l'on possède volontiers son logement, consacrent près de 9 % de leur épargne retraite à la pierre.

Pourquoi la pierre a du sens pour sa retraite

Les auteurs ont passé en revue quelque 150 études académiques. Leur conclusion converge : un portefeuille de long terme gagne à consacrer 10 à 20 % à l'immobilier. Et plus l'horizon est lointain, plus cette part peut grimper : autour de 10 % pour un placement de moins de cinq ans, jusqu'à 16 à 22 % au-delà de vingt ans.

L'explication tient en un mot : diversification. L'immobilier ne réagit pas comme les actions ou les obligations. Mélanger les placements permet donc d'amortir les secousses. Selon les travaux cités, combiner immobilier coté et non coté réduirait le risque de 10 à 20 %, à rendement égal.

Les performances, elles, restent largement méconnues. Sur quinze ans (2010-2025), les SCPI affichent un taux de rentabilité interne (TRI) de 5,3 % par an, contre 2,3 % pour l'assurance-vie, 1,4 % pour le Livret A et une inflation de 1,6 %. Le TRI mesure la performance réelle d'un placement : il tient compte du prix d'achat, des revenus perçus chaque année et de la valeur de revente. Les OPCI, eux, font jeu égal avec l'assurance-vie, à 2,2 %. Rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures : le capital n'est pas garanti et revendre ses parts peut prendre du temps. La pierre-papier est un placement de patience.

Ce qui coince encore

Le potentiel est réel. Mais quatre freins ralentissent le mouvement.

La réglementation. La loi Industrie verte de 2023 impose une part minimale d'actifs non cotés dans les PER en gestion pilotée (celle qui ajuste automatiquement votre épargne à l'approche de la retraite) … mais en exclut les fonds immobiliers. Et depuis mai 2026, une famille de fonds, les « autres FIA », ne peut plus être proposée comme nouveau support dans les PER.

La fiscalité. La déduction fiscale des versements sur un PER séduit peu les ménages faiblement imposés. Par ailleurs, les loyers perçus à l'étranger échappent aux 17,2 % de prélèvements sociaux, ce qui pousse les SCPI à investir hors de nos frontières : 74,5 % de leurs acquisitions en 2025.

L'offre. L'épargne salariale exige de pouvoir récupérer son argent facilement et de connaître en permanence la valeur de ses parts. Peu de fonds immobiliers cochent toutes les cases. Et leur arrivée dans un plan dépend d'une longue chaîne d'acteurs aux intérêts pas toujours alignés.

La pédagogie. Seuls 8 % des 35-54 ans et 2 % des plus de 55 ans choisissent ce type de support. Et les performances de ces placements restent mal connues du grand public.

Le cap proposé : 10 % et 5 %

L'étude avance des objectifs mesurés. D'abord, environ 10 % d'immobilier non coté dans les PER et les contrats retraite, soit deux fois plus qu'aujourd'hui (4,7 %). Un niveau cohérent avec la durée de détention moyenne de ces contrats : près de 38 ans. Ensuite, 5 % dans les fonds diversifiés d'épargne salariale, contre 0,85 % aujourd'hui. Un objectif volontairement prudent, car l'argent n'y est souvent bloqué que cinq ans.

L'enjeu est de taille : le PER pourrait tripler d'ici 2032 et dépasser 430 milliards d'euros. Ces nouveaux équilibres dégageraient environ 44 milliards d'euros d'investissement immobilier entre 2027 et 2032. De quoi répondre à des besoins très concrets : rénover logements et bureaux, construire, développer des résidences pour seniors. À titre d'exemple, cette somme couvrirait 43 % des besoins supplémentaires en construction de logements identifiés sur la période.

Source : BDO pour l'ASPIM, « Quelle place pour l'investissement immobilier non coté dans l'épargne salariale et l'épargne retraite en France ? » - octobre 2026.