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A chaque tranche d'âge sa stratégie !
Préparer sa retraite, quand on y pense, ce n'est jamais le bon moment. À 30 ans on se dit qu'on est trop jeune, à 40 ans on a bien d'autres projets en tête et à 50 ans on pense qu'il est trop tard. La retraite se prépare pourtant tout au long de la vie active, et à chaque tranche d'âge sa stratégie !
À lire aussi | 3 raisons de préparer sa retraite
Découvrez les différentes stratégies en fonction de votre profil :
- Vous avez moins de 35 ans
- Vous avez entre 35 et 45 ans
- Vous avez plus de 45 ans
- Vous êtes déjà à la retraite
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Ce produit présente un risque en perte de capital.
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