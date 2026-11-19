Comment préparer sa retraite quand on a 30, 40, 50 ans ou plus ?

information fournie par Amundi • 19/11/2026 à 10:07

Amundi

A chaque tranche d'âge sa stratégie !

Préparer sa retraite, quand on y pense, ce n'est jamais le bon moment. À 30 ans on se dit qu'on est trop jeune, à 40 ans on a bien d'autres projets en tête et à 50 ans on pense qu'il est trop tard. La retraite se prépare pourtant tout au long de la vie active, et à chaque tranche d'âge sa stratégie !

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Découvrez les différentes stratégies en fonction de votre profil :

Vous avez moins de 35 ans

Vous avez entre 35 et 45 ans

Vous avez plus de 45 ans

Vous êtes déjà à la retraite

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