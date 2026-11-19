Comment bien préparer sa retraite quand on est indépendant ou «à son compte»?

information fournie par Le Particulier • 19/11/2026 à 08:00

Retraite des indépendants: face à une pension souvent moins favorable, mieux vaut anticiper et adopter des solutions d’épargne adaptées. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )

Sommaire:

Travailleurs non-salariés: pourquoi est-il capital d’anticiper la retraite?

Bien préparer sa retraite grâce au PER

L’assurance-vie, une enveloppe d’épargne complémentaire au PER

Acquérir sa résidence principale pour sécuriser sa retraite d’indépendant

Travailleurs non-salariés: pourquoi est-il capital d’anticiper la retraite?

Le système de retraite des travailleurs non-salariés (TNS) diffère de celui des salariés en matière de cotisations, de modalités de calcul et de montant de la pension:

Comme pour les salariés, le calcul de la pension de retraite des travailleurs indépendants repose sur le revenu annuel moyen des 25 dernières années, avec un taux de liquidation maximal de 50 %. Toutefois, la validation des trimestres diffère. Chez les salariés, les trimestres sont validés en fonction du salaire soumis à cotisations. Pour un TNS, ils dépendent des cotisations versées sur le revenu professionnel déclaré. Les variations d’activité d’une année à l’autre peuvent impacter le niveau de cotisation pour la retraite.

Les cotisations d’un salarié sont acquittées pour partie par l’employeur. Les travailleurs non-salariés , à l’inverse, supportent seuls l’intégralité des cotisations. Les taux de cotisation sont plus bas, avec une assiette de cotisation plus faible.

À revenus et nombre de trimestres égaux, la pension de retraite d’un travailleur indépendant est inférieure à celle d’un salarié. Il est par conséquent indispensable d’anticiper et de constituer une épargne retraite pour disposer d’un revenu complémentaire après l’arrêt de l’activité professionnelle.

Bien préparer sa retraite grâce au PER

Le PER individuel (PERin) est un produit adapté aux indépendants souhaitant se constituer un capital retraite. Il permet d’épargner à son rythme, de manière régulière ou ponctuelle, en choisissant le montant et la fréquence de ses versements. Cette souplesse est appréciable pour les travailleurs non-salariés dont les revenus peuvent fluctuer. Au moment de la liquidation du PER, le souscripteur peut opter pour la sortie en rente viagère , en capital - versé en une ou plusieurs fois, ou mixer les deux options.

Le PER TNS permet en outre de profiter d’une fiscalité avantageuse. Les sommes versées au contrat peuvent être déduites du bénéfice imposable, réduisant ainsi le montant de l’imposition. Le plafond de déduction pour les travailleurs indépendants est particulièrement avantageux. Il s’élève à:

10% du PASS (Plafond annuel de la Sécurité sociale, fixé à 48.060 euros en 2026), soit 4806 euros ;

ou, si ce montant est plus intéressant, 10% des bénéfices imposables, dans la limite de 8 PASS + 15% de la fraction du bénéfice imposable comprise entre 1 et 8 PASS, soit au maximum 88.911 euros (10% de 384.480 euros + 15% de 336.420 euros).

Les sommes placées sur le PER sont bloquées jusqu’à la retraite. Toutefois, la loi prévoit plusieurs cas de déblocage anticipé:

acquisition de la résidence principale ;

décès du conjoint ou du partenaire de Pacs,

invalidité permanente ;

cessation d’activité non salariée suite à une liquidation judiciaire ;

L’assurance-vie, une enveloppe d’épargne complémentaire au PER

L’assurance-vie constitue un dispositif d’épargne pertinent pour préparer sa retraite. Plutôt que de choisir entre PER et assurance-vie, la meilleure stratégie consiste à profiter de la complémentarité de ces deux enveloppes.

Comme le PER, l’assurance-vie offre une grande souplesse en matière de versements. Pour constituer un capital-retraite, il est judicieux d’associer des fonds euros sécurisés et des unités de compte dynamiques, plus risquées mais plus rémunératrices.

L’assurance-vie se distingue du PER par sa liquidité. Il est possible d’effectuer un retrait partiel ou total sur simple demande, alors que les sommes placées sur le PER sont en principe bloquées jusqu’à la retraite.

Le régime fiscal applicable aux deux enveloppes est également différent. Le PER offre un avantage fiscal à l’entrée avec la possibilité de déduire les versements de ses revenus imposables. A l’inverse, l’assurance-vie bénéficie d’une fiscalité très favorable à la sortie. Seuls les gains sont imposés. Après 8 ans de détention, le détenteur du contrat profite d’un abattement annuel de 4600 euros pour une personne seule, et 9200 euros pour un couple.

Acquérir sa résidence principale pour sécuriser sa retraite d’indépendant

Les dispositifs d’épargne retraite permettent de se constituer un capital sur le long terme afin de disposer d’un complément de revenu après l’arrêt de son activité non salariée. En parallèle, il est judicieux d’investir dès que possible dans l’immobilier. Le logement constitue le principal poste budgétaire. En achetant sa résidence principale suffisamment tôt durant la vie active, on peut espérer avoir remboursé la totalité du crédit immobilier au moment du départ à la retraite. Cela permet de sécuriser sa situation financière, et de préserver son niveau de vie.