Amundi
L'essentiel pour bien anticiper cette étape
Préparer sa retraite, c'est d'abord anticiper la perte de revenus à venir. Oui mais concrètement, comment faire ? La réponse en 6 étapes clés !
- Commencer à se constituer un capital…
… pour répondre à différents besoins :
- Faire face aux imprévus en constituant une épargne de précaution (environ 3-4 mois de revenus) placée sur des supports facilement mobilisables, type livret ;
- Financer des projets à plus ou moins long terme , comme l'acquisition de sa résidence principale ;
- Transmettre son capital
2. Acquérir sa résidence principale…
Être propriétaire de sa résidence principale est un bon moyen de préparer sa retraite, car cela signifie ne plus avoir ni loyers ni mensualités de prêt à verser lors de la prise de pension.
En fonction de vos besoins à la retraite, vous pouvez également la vendre et disposer d'un capital en vue d'autres projets (achat d'une surface plus petite, installation dans une autre région, etc.) ou la louer pour générer un revenu complémentaire.
3. … sans pour autant tout miser sur l'immobilier
Saviez-vous que l'immobilier représente en moyenne 62 % du patrimoine des Français* ?
C'est effectivement un élément clé de votre stratégie retraite, mais l'immobilier est peu liquide.
En investissant la majeure partie de votre patrimoine dans cette classe d'actifs, vous risquez de devoir vendre votre bien en cas de besoin d'argent ou de crise de l'immobilier, ce qui peut prendre un certain délai.
Il faut donc avoir une partie de votre épargne placée sur des supports plus liquides, c'est-à-dire facilement mobilisables.
* Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6689022
Consulter les 3 autres étapes clés dans le PDF ci-dessous :
Découvrez le PERin Matla proposé par BoursoBank et bénéficiez :
- Du PERin assurantiel en ligne le moins cher du marché tous frais compris. Étude du cabinet Ailancy de novembre 2025
- D'un choix entre la gestion libre ou la gestion Pilotage à Horizon Retraite avec 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré en gestion Pilotage à Horizon Retraite par les experts d'Amundi, le leader de la gestion en Europe. - D'un choix de plus de 70 supports en unités de compte en gestion libre comportant une diversité de classes d'actifs (OPCVM, Trackers et fonds ETF, Immobilier, Private Equity & Dette Privée, fonds obligataires à échéance, fonds euros...)
Ce produit présente un risque en perte de capital.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement