information fournie par Amundi • 24/11/2026 à 12:33

Amundi

L'essentiel pour bien anticiper cette étape

Préparer sa retraite, c'est d'abord anticiper la perte de revenus à venir. Oui mais concrètement, comment faire ? La réponse en 6 étapes clés !

Commencer à se constituer un capital…

… pour répondre à différents besoins :

Faire face aux imprévus en constituant une épargne de précaution (environ 3-4 mois de revenus) placée sur des supports facilement mobilisables, type livret ;

en constituant une (environ 3-4 mois de revenus) placée sur des supports facilement mobilisables, type livret ; Financer des projets à plus ou moins long terme , comme l'acquisition de sa résidence principale ;

, comme l'acquisition de sa résidence principale ; Transmettre son capital

2. Acquérir sa résidence principale…

Être propriétaire de sa résidence principale est un bon moyen de préparer sa retraite, car cela signifie ne plus avoir ni loyers ni mensualités de prêt à verser lors de la prise de pension.

En fonction de vos besoins à la retraite, vous pouvez également la vendre et disposer d'un capital en vue d'autres projets (achat d'une surface plus petite, installation dans une autre région, etc.) ou la louer pour générer un revenu complémentaire.

3. … sans pour autant tout miser sur l'immobilier

Saviez-vous que l'immobilier représente en moyenne 62 % du patrimoine des Français* ?

C'est effectivement un élément clé de votre stratégie retraite, mais l'immobilier est peu liquide.

En investissant la majeure partie de votre patrimoine dans cette classe d'actifs, vous risquez de devoir vendre votre bien en cas de besoin d'argent ou de crise de l'immobilier, ce qui peut prendre un certain délai.

Il faut donc avoir une partie de votre épargne placée sur des supports plus liquides, c'est-à-dire facilement mobilisables.

* Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6689022

Consulter les 3 autres étapes clés dans le PDF ci-dessous :