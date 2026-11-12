3 raisons de préparer sa retraite

Amundi
Commencez à la préparer dès aujourd'hui !
Pourquoi préparer sa retraite ? On peut légitimement se poser la question.
Après tout, dès lors que l'on travaille, on cotise pour sa retraite, non ? La retraite se prépare pourtant tout au long de la vie active, et ce pour plusieurs raisons :
- A cause de l'érosion de la démographie
- A cause de la baisse des revenus à la retraite
- Pour gagner en sérénité
Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :
Découvrez le PERin Matla proposé par BoursoBank et bénéficiez :
- Du PERin assurantiel en ligne le moins cher du marché tous frais compris. Étude du cabinet Ailancy de novembre 2025
- D'un choix entre la gestion libre ou la gestion Pilotage à Horizon Retraite avec 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré en gestion Pilotage à Horizon Retraite par les experts d'Amundi, le leader de la gestion en Europe. - D'un choix de plus de 70 supports en unités de compte en gestion libre comportant une diversité de classes d'actifs (OPCVM, Trackers et fonds ETF, Immobilier, Private Equity & Dette Privée, fonds obligataires à échéance, fonds euros...)
Ce produit présente un risque en perte de capital.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement