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3 raisons de préparer sa retraite

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information fournie par Amundi 12/11/2026 à 17:25

Amundi

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Commencez à la préparer dès aujourd'hui !

Pourquoi préparer sa retraite ? On peut légitimement se poser la question.
Après tout, dès lors que l'on travaille, on cotise pour sa retraite, non ? La retraite se prépare pourtant tout au long de la vie active, et ce pour plusieurs raisons :

  1. A cause de l'érosion de la démographie
  2. A cause de la baisse des revenus à la retraite
  3. Pour gagner en sérénité

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

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