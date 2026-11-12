3 raisons de préparer sa retraite

information fournie par Amundi • 12/11/2026 à 17:25

Amundi

Commencez à la préparer dès aujourd'hui !

Pourquoi préparer sa retraite ? On peut légitimement se poser la question.

Après tout, dès lors que l'on travaille, on cotise pour sa retraite, non ? La retraite se prépare pourtant tout au long de la vie active, et ce pour plusieurs raisons :

A cause de l'érosion de la démographie A cause de la baisse des revenus à la retraite Pour gagner en sérénité

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