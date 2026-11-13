Les objets des JO, un placement gagnant?

information fournie par Le Particulier • 13/11/2026 à 08:00

Les objets des JO, rares et chargés d’histoire, séduisent les collectionneurs et peuvent offrir des opportunités de placement originales. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Une large variété d’objets à collectionner

Quels sont les objets les plus recherchés?

La valeur d’un souvenir olympique dépend de plusieurs critères

Miser sur les objets mythiques de Paris 2024 constitue une stratégie prometteuse

Une large variété d’objets à collectionner

Les souvenirs olympiques recouvrent une large variété d’objets. On peut distinguer les articles promotionnels créés et vendus pour l’événement (vêtements, affiches, badges, peluches, pièces de monnaie…) et les objets liés à l’organisation et aux athlètes, qui constituent des pièces très recherchées. En raison du grand nombre d’Olympiades et de disciplines sportives, il est judicieux de réfléchir dans un premier temps au type d’objets que l’on souhaite collectionner. On peut choisir de se concentrer sur une édition des JO, sur une discipline, ou sur une typologie d’objets en particulier. Cette stratégie permet:

De développer son expertise ;

De cibler ses recherches ;

De donner de la cohérence et par conséquent de la valeur à la collection .

Quels sont les objets les plus recherchés?

Les médailles:

La valeur des médailles tient davantage à leur portée symbolique qu’à la valeur du métal, qui est minime. Les médailles ont pu être conservées dans les familles des sportifs, données à titre de remerciement ou vendues au profit d’œuvres caritatives. Le prix dépend en premier lieu de la réputation de l’athlète et de la popularité du sport. L’une des médailles d’or remportées par le sprinteur Jessy Owens aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 a été adjugée pour 1,4 million de dollars (1,3 million d’euros) en 2013. Il s’agit de l’objet olympique le plus cher jamais vendu. Les médailles sont accompagnées de diplômes. Celui remis à l’équipe de France de basket à Londres en 1948 a été adjugé par la maison d’enchères Millon pour 700 euros. Depuis 1896, des médailles de participants sont remises à tous les athlètes, ainsi qu’à certains officiels. Ces objets sont plus abordables pour les collectionneurs disposant d’un budget limité.

Les torches olympiques

À chaque édition du relais olympique, les torches sont distribuées non seulement aux porteurs de la flamme, mais également aux organisateurs, aux maires des communes traversées, etc. La maison de ventes Million a récemment mis aux enchères quatre torches des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble en 1968. L’objet, réalisé artisanalement à base de tôle cuivrée, a été fabriqué en seulement 33 exemplaires. Les torches ont été adjugées entre 110.000 et 170.000 euros.

Les vêtements et accessoires

De nombreux articles tels que les tee-shirts, casquettes, ballons, porte-clés, pin’s, peluches sont vendus ou donnés pendant la compétition. Les souvenirs plus anciens sont plus rares, donc plus recherchés. Les équipements et accessoires portés par les athlètes pendant les épreuves affichent une cote élevée. Les tenues des bénévoles de Paris 2024, notamment le bob, ont également enregistré une forte demande sur le marché secondaire.

Les timbres et pièces de monnaie commémoratifs :

Ces articles sont prisés par les philatélistes et les numismates, mais pas seulement. Les pièces doivent être conservées au moins 10 ou 15 ans avant de prendre de la valeur.

Une pièce de 25.000 won commémorant les JO de Séoul de 1988 a été adjugée 700 euros par une maison d’enchères françaises. Deux pièces de 100 dollars canadiens en or frappées à l’occasion des JO de Montréal en 1976 ont atteint la somme de 1230 euros.

La Monnaie de Paris a frappé plusieurs pièces à l’occasion des JO de 2024: des modèles en argent et argent colorisé d’une valeur faciale de 10 euros et 50 euros, un modèle en or de 250 euros et un autre de 500 euros.

Les affiches publicitaires et programmes

En 1972 par exemple, les organisateurs des Jeux olympiques de Munich avaient chargé plusieurs artistes contemporains tels que Soulages, Poliakoff ou Hockney d’imaginer des affiches publicitaires . Elles se négocient aujourd’hui entre 1500 et 4000 euros en moyenne.

La valeur d’un souvenir olympique dépend de plusieurs critères

L’année et le nombre d’exemplaires produits

La rareté est un critère déterminant. Les pièces les plus anciennes sont généralement plus rares, et donc plus recherchées. Le prix dépend également du nombre d’exemplaires produits et disponibles sur le marché. Le manuscrit original du manifeste des Jeux olympiques, rédigé en 1892 par Pierre de Coubertin, a été vendu par Sotheby’s pour 8 millions d’euros en décembre 2023.

Les matériaux utilisés

La rareté ou la particularité des matériaux peuvent avoir une incidence sur le prix de l’objet. Les torches olympiques par exemple sont généralement fabriquées à partir de matériaux nobles ou de haute qualité comme l’acier inoxydable, le cuivre ou l’acier.

Les caractéristiques liées à l’édition des Jeux olympiques

Un design, un événement marquant peuvent augmenter la valeur de l’objet. Lors des JO de 1924 à Paris, les vainqueurs des épreuves ont reçu des vases fabriqués par la manufacture de Sèvres. Le règlement a évolué par la suite, et les vases ont été supprimés. Le caractère unique de l’objet fait bondir sa valeur.

La demande sur le marché

La valeur d’un objet de collection dépend du prix qu’un acheteur est prêt à mettre pour l’acquérir. Ce critère est imprévisible et partiellement déconnecté de la valeur intrinsèque de l’objet. S’agissant des Jeux olympiques, la dimension symbolique et affective peut jouer un rôle notable.

La provenance, l’authenticité et l’état de conservation sont également déterminants.

Les objets ayant appartenu à des athlètes ou des personnalités et dont l’origine peut être tracée se vendent logiquement plus cher.

Miser sur les objets mythiques de Paris 2024 constitue une stratégie prometteuse

Les Jeux olympiques de 2024 offrent de belles opportunités aux collectionneurs français. Il est probable que la valeur d’objets déjà mythiques ne fera que progresser avec le temps. Le 13 avril 2025, la maison Vermot & Associés a proposé 200 lots aux enchères. Le montant de la vente a atteint le double des estimations. Parmi les objets adjugés, on trouve:

La torche portée par le mystérieux personnage masqué lors de la cérémonie d’ouverture. Elle est équipée d’une fixation de sécurité unique en son genre. L’objet a été adjugé 16.000 euros, sans les frais. Trois autres torches ont atteint des prix compris entre 11.000 et 12.500 euros.

Un costume complet de Phryge, la célèbre mascotte, a trouvé preneur pour 950 euros. Une version à paillettes a atteint la somme de 1500 euros.

L’affiche officielle des JO. Il s’agit d’une lithographie en couleurs encadrée, signée et numérotée, tirage luxe. 950 euros.

La lanterne officielle du relais de la flamme olympique. 9300 euros.

Une peluche Phryge, édition médaille d’or. La mascotte était remise aux athlètes médaillés. Adjugée 2500 euros.

Une cloche en métal doré à bélière inscrite du sponsor Omega. 1350 euros.