information fournie par Le Particulier • 20/11/2026 à 08:00

Face à l’incertitude, les sacs de luxe séduisent comme placements tangibles. Mais pour espérer une plus-value, une stratégie d’achat est essentielle. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Sacs à main de luxe: quelles sont les valeurs sûres?

Couleur et finition: plusieurs stratégies sont possibles

Acheter des sacs neufs, une stratégie de long terme

Miser sur les sacs vintage peut s’avérer payant

Sacs à main de luxe: quelles sont les valeurs sûres?

Hermès: la marque à la calèche possède un statut à part dans le milieu de la maroquinerie. Elle est reconnue pour son savoir-faire, séduit une clientèle internationale et intergénérationnelle, et a mis en place une stratégie basée sur la rareté. Les modèles les plus recherchés sont le Birkin et le Kelly. Ces sacs sont fabriqués en petites quantités. Pour en acquérir un neuf, il faut généralement patienter plusieurs années. Cette rareté suscite une forte demande sur le marché de la seconde main, et les prix s’envolent. Selon la base de données Luxprice-Index développée par le site Collector Square, le prix moyen du sac Kelly aux enchères a bondi de 240% en dix ans. Les modèles en édition limitée ou discontinuée et en excellent état attirent les collectionneurs. En 2022, un modèle Birkin Himalaya en crocodile blanc incrusté de diamants a atteint la somme de 450.000 dollars.

Chanel: la marque incarne le chic parisien et augmente régulièrement ses prix de détail. Les sacs Chanel constituent par conséquent de bons produits d’investissement. Le 2.55, créé par Coco Chanel dans les années 50, fait partie des modèles emblématiques. Le Timeless ou Classic Flap est également intemporel. Vendu aux alentours de 1200 euros en 2006, il vaut aujourd’hui plus de 10.000 euros Trois sacs Timeless vintage mis en vente récemment par la maison d’enchères Millon ont été adjugés entre 2050 et 2700 euros.

Louis Vuitton: la marque au monogramme séduit une clientèle jeune et internationale. Le modèle Speedy et le Neverfull constituent des classiques fiables et indémodables. Les sacs créés en série limitée ou issus de collaborations voient leur prix grimper à la revente et peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros. C’est le cas par exemple des modèles imaginés par le créateur star Virgil Abloh, décédé prématurément.

Dior: Le modèle Lady Dior est le plus emblématique. Sur le site de revente d’articles de luxe Collector Square, les prix des modèles Lady Dior s’échelonnent de 1250 à 5450 euros. La valeur neuve pour des modèles similaires en 2026 s’élève en moyenne à 6000 euros.

Couleur et finition: plusieurs stratégies sont possibles

Outre le modèle, le choix du coloris et de la finition - le type de cuir par exemple, est déterminant. On distingue deux stratégies intéressantes:

Opter pour des coloris neutres et intemporels comme le noir, le taupe, le camel… Cette approche prudente maximise les chances de revente car ces pièces sont susceptibles de plaire au plus grand nombre.

Jouer la carte de l’originalité pour se démarquer. Les éditions limitées dans des couleurs ou des matériaux uniques peuvent atteindre des sommes considérables. La rareté est un moteur de valeur. Toutefois, la valeur d’un sac dépend de la somme qu’un acheteur est prêt à payer pour l’acquérir. Investir dans un modèle rare en espérant réaliser une plus-value reste un pari.

Acheter des sacs neufs, une stratégie de long terme

Investir dans un sac neuf n’est pas toujours une option payante. La plupart des modèles perdent automatiquement 30 ou 40% de leur valeur une fois sortis de la boutique, parfois davantage. Pour espérer réaliser une plus-value, la pièce doit être conservée suffisamment longtemps pour compenser la dépréciation subie au moment de l’achat, puis générer une valeur supplémentaire. Pour le revendre à l’état neuf, il est impératif que le sac n’ait jamais été utilisé, qu’il soit stocké dans d’excellentes conditions, et que l’acheteur ait conservé les preuves d’achat et les accessoires. Les exceptions concernent les sacs pour lesquels l’offre est très inférieure à la demande, comme les modèles Birkin ou Kelly de chez Hermès, ainsi que quelques modèles dans des coloris particuliers ou des éditions limitées. Ces modèles rares peuvent obtenir des prix plus élevés à court terme sur le marché de la revente.

Il peut être judicieux d’investir dans des modèles moins prisés, mais dont on perçoit le potentiel de valorisation, parce que le modèle a été réédité ou qu’il s’inscrit dans le retour d’une tendance en vogue. Le modèle Constance de chez Hermès constitue un bon exemple. Ce petit sac au style minimaliste porté en bandoulière colle aux tendances actuelles. Hermès a décidé de relancer la production en 2012, faisant bondir la demande. En 2006, il valait 600 euros en moyenne. Douze ans plus tard, sa valeur avait été multipliée par 10.

Miser sur les sacs vintage peut s’avérer payant

Il convient avant toute chose de distinguer la seconde main et le vintage:

Un sac de seconde main a déjà eu au moins un propriétaire.

On parle généralement de vintage lorsque le sac a plus de 20 ans.

Le vintage est très prisé dans le secteur du luxe car il s’agit de pièces possédant une histoire, parfois associées à un créateur de renom, et permettant de se démarquer. On trouve facilement des modèles vintage intemporels, toujours produits aujourd’hui, dont le prix de vente est bien inférieur à celui du neuf. Cela s’explique généralement par l’état du sac, qui peut être abîmé. Plus le sac présente des traces d’usure, plus la marge de négociation est grande.

Dans une optique de placement plaisir, une stratégie intéressante consiste à dénicher des sacs vintage aux enchères ou auprès de particuliers, et à les faire réparer par un artisan maroquinier spécialisé dans le luxe. Revaloriser la pièce est un bon moyen d’obtenir une plus-value à court terme. Cela nécessite néanmoins de disposer d’un œil averti et d’une certaine expertise pour repérer les modèles prometteurs. Par ailleurs, il convient d’être très prudent face au risque de contrefaçon, et de se tourner vers des plateformes de confiance disposant d’un service d’authentification des pièces. VideDressing, Vestiaire Collective, 1stDibs, Hardly Ever Worn It et Collector Square comptent parmi les principaux acteurs du marché de la revente de luxe.