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Comment amortir l’achat de son bateau?

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information fournie par Le Particulier 14/11/2026 à 08:00

Louer son bateau entre particuliers aide à amortir achat, entretien et frais de port, sous réserve de bien choisir son régime fiscal. ( crédit photo : Getty Images )

Louer son bateau entre particuliers aide à amortir achat, entretien et frais de port, sous réserve de bien choisir son régime fiscal. ( crédit photo : Getty Images )

Acquérir un bateau coûte cher à l’achat, mais aussi chaque année en entretien, assurance et frais de port. Il est cependant possible d’en amortir le coût en le mettant en location entre particuliers via des plateformes dédiées. Les revenus générés peuvent ensuite être déclarés sous le régime micro-BIC ou, lorsque cela est plus avantageux, sous le régime réel. Explications.

Sommaire:

  • Comment louer son bateau pour en réduire le coût?
  • Comment déclarer les revenus de la location de son bateau?

Larguer les amarres et s’offrir une virée en mer loin des contingences et des tracas de la vie quotidienne: un rêve presque accessible pour tous. Comptez tout de même environ 30.000 euros pour un voilier neuf ou un semi-rigide de moins de 6 mètres et jusqu’à plus de 2 millions d’euros pour un catamaran ou un yacht de luxe. D’occasion, les prix baissent très vite. Mais il faut encore payer une place au port, assurer son bateau, régler les frais d’entretien et d’équipement. Avant 2018, et la mise en place de l’impôt sur la valeur immobilière (IFI), ce loisir coûtait même encore plus cher puisque les bateaux entraient dans le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Comment louer son bateau pour en réduire le coût?

Pour limiter les frais d’achat et d’usage de leur embarcation, de plus en plus de plaisanciers se tournent vers des plateformes spécialisées dans la location entre particuliers. En Europe, deux plateformes françaises s’imposent comme les leaders de la location entre particuliers. Ces «Airbnb du bateau» mettent en relation les propriétaires et les locataires, tout en proposant des solutions d’assurance adaptées.

Si les propriétaires fixent eux-mêmes leur prix, les plateformes leur conseillent toutefois de regarder les autres annonces pour proposer un prix cohérent en fonction de l’emplacement et de la période de location du bateau. Les annonces sont publiées gratuitement mais les plateformes prennent une commission sur chaque location comprise entre 20 et 26%.

Plateforme de location: votre bateau est-il bien assuré?

Les plateformes de location de bateaux incluent une assurance spécifique pendant la durée de la réservation. Cette garantie, généralement souscrite auprès d’un assureur partenaire, prend le relais ou complète le contrat du propriétaire. Elle couvre notamment les dommages matériels, la responsabilité civile ou le vol. Une caution est également demandée au locataire afin de couvrir une éventuelle franchise ou les dommages non pris en charge. Mais ces garanties ne dispensent pas le propriétaire de vérifier les exclusions de son contrat d’assurance, les plafonds d’indemnisation et les éventuelles franchises restant à sa charge. En cas de doute, mieux vaut solliciter son assureur avant de proposer son bateau à la location.

Comment déclarer les revenus de la location de son bateau?

Contrairement à la location d’un logement, les propriétaires d’un bateau n’ont pas besoin d’obtenir un numéro de Siret pour publier une annonce et percevoir des revenus. Mais ils devront bien les déclarer à l’administration fiscale, et ce dès le premier euro.

Les recettes issues de la location d’un bateau relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 83.600 euros, le propriétaire bénéficie, par défaut, du régime micro-BIC, sauf s’il opte pour le régime réel. Il lui suffit alors de reporter le montant brut de ses recettes sur sa déclaration annuelle de revenus. L’administration applique automatiquement un abattement forfaitaire de 50%. C’est simple mais en contrepartie il n’est pas possible de déduire les dépenses réellement engagées, comme les frais de port, l’entretien, l’assurance ou les commissions versées à la plateforme.

Le régime réel, dont relève obligatoirement le propriétaire au-delà de 83.600 euros de recettes, est plus contraignant. Il impose de tenir une comptabilité rigoureuse mais il permet de déduire les frais liés à la possession d’un bateau. Ainsi, un plaisancier percevant 20.000 euros de recettes et supportant 12.000 euros de dépenses sera imposé sur seulement 8000 euros au régime réel, contre 10.000 euros au micro-BIC. En réduisant le bénéfice imposable, ce régime peut ainsi diminuer le montant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus par le propriétaire.

Combien de temps faut-il louer son bateau pour couvrir ses frais?

Assurance, entretien, frais de port et d’équipement, selon le magazine Voiles et Voiliers , le propriétaire d’un voilier habitable de 12 mètres doit débourser en moyenne plus de 3220 euros pour profiter de sa passion. Sur les plateformes de location entre particuliers, un bateau de cette taille est proposé autour de 300 à 600 euros par jour, selon son ancienneté, son niveau d‘équipement et la saison. En retenant un tarif moyen de 400 euros par jour et une commission comprise entre 20% et 26%, le propriétaire perçoit environ 300 à 320 euros par journée de location. Il doit donc louer son bateau une dizaine de jours pour couvrir ses frais annuels de détention.

© Le Particulier
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