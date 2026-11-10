Inflation à 3,4% en octobre: quels placements privilégier pour protéger son argent?

information fournie par Le Particulier • 10/11/2026 à 11:09

Inflation à 3,4% en octobre: l‘épargne perd en pouvoir d’achat. Quels placements privilégier pour limiter l‘érosion? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

L'inflation accélère et grignote le pouvoir d'achat de l'épargne

Livret A: le bouclier perd de sa superbe

Assurance-vie: les fonds en euros, un compromis insuffisant?

Miser sur la diversification pour rechercher davantage de rendement

Trouver le bon équilibre entre sécurité et rendement

L'inflation accélère et grignote le pouvoir d'achat de l'épargne

Selon les dernières estimations de l’Insee, les prix à la consommation ont progressé de 3,4% sur un an en octobre 2026, après 3,1% en septembre. Cette accélération est notamment alimentée par les tensions liées à la guerre au Moyen-Orient et par la flambée des prix de l‘énergie. À l’échelle européenne, l’inflation atteindrait 4%, un niveau inédit depuis trois ans.

Pour votre épargne, les conséquences sont loin d‘être anodines. Lorsque l’inflation dépasse le rendement d’un placement, l’argent mis de côté perd progressivement de sa valeur réelle. Autrement dit, votre capital continue de progresser grâce aux intérêts, mais votre pouvoir d’achat diminue. Dans ce contexte, laisser dormir votre épargne sur des livrets réglementés revient à accepter une perte de pouvoir d’achat.

Livret A: le bouclier perd de sa superbe

Avec son taux actuel de 1,7%, le Livret A remplit toujours son rôle premier: abriter une épargne de précaution disponible à tout moment et sans risque de perte en capital. Mais face à une inflation de 3,4%, son rendement réel est largement négatif. Ce constat reste valable au regard des dernières prévisions d’inflation pour l’ensemble de l’année 2026: 2,1% selon le gouvernement et 2,3% pour la Banque de France, d’après leurs estimations de septembre.

Une embellie pourrait toutefois intervenir le 1er février 2027. Selon la formule de calcul réglementaire, fondée notamment sur l’inflation hors tabac et le taux interbancaire €STR, la rémunération du Livret A pourrait atteindre 2,5% à 2,6%. Cette hausse limiterait l‘érosion de l’épargne, sans nécessairement la compenser.

Autre évolution attendue: le gouvernement a annoncé, mardi 3 novembre, son intention de relever le plafond du Livret A, actuellement fixé à 22.950 euros, pour le porter entre 25.000 et 30.000 euros dès février prochain. La mesure permettrait aux épargnants disposant de liquidités importantes de percevoir jusqu‘à près de 180 euros d’intérêts supplémentaires par an, sur la base d’un taux hypothétique de 2,5% et d’un plafond porté à 30.000 euros, sans pour autant améliorer le rendement du produit.

Assurance-vie: les fonds en euros, un compromis insuffisant?

L‘étape suivante mène traditionnellement vers les fonds en euros de l’assurance-vie. Leur rendement moyen, estimé à 2,9% en 2026 selon le cabinet Good Value for Money (soit environ 2,4% net de prélèvements sociaux), fait mieux que le Livret A et permet de préserver l’intégralité du capital.

Néanmoins, cette rémunération reste insuffisante pour compenser une inflation à 3,4%. D’autant que l’objectif de l‘épargnant n’est pas seulement de préserver son pouvoir d’achat, mais aussi, dans la mesure du possible, de faire fructifier son capital. Pour espérer obtenir de meilleures performances, il peut donc être nécessaire d’accepter une part de risque supplémentaire. Les fonds en euros conservent toutefois leur intérêt pour sécuriser son capital et garder une épargne accessible. Une stratégie peut alors consister à les compléter par des unités de compte, potentiellement plus rémunératrices, mais aussi plus risquées.

Miser sur la diversification pour rechercher davantage de rendement

Plusieurs enveloppes d’investissement permettent ainsi de diversifier son épargne au-delà des placements garantis.

L'assurance-vie en unités de compte : elle donne accès à une large gamme de supports, notamment des fonds actions, obligataires ou immobiliers, dont la valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse.

: elle donne accès à une large gamme de supports, notamment des fonds actions, obligataires ou immobiliers, dont la valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Le Plan d'épargne en actions (PEA) : il permet d'investir en actions, directement ou via des fonds et ETF éligibles, avec une fiscalité avantageuse sur les gains après cinq ans, sous certaines conditions.

: il permet d'investir en actions, directement ou via des fonds et ETF éligibles, avec une fiscalité avantageuse sur les gains après cinq ans, sous certaines conditions. Le compte-titres ordinaire (CTO) : sans plafond de versement, il offre un choix d'investissements plus étendu, notamment sur les marchés internationaux, mais ne bénéficie pas des avantages fiscaux du PEA.

Ces solutions peuvent offrir de meilleures perspectives de rendement. En contrepartie, aucune ne garantit de récupérer l’intégralité des sommes investies. Le risque peut toutefois être mieux maîtrisé si vous diversifiez vos investissements et allongez votre horizon de placement. Sur les marchés actions, une durée de détention de plusieurs années, idéalement huit à dix ans ou davantage, permet en effet de mieux traverser les fluctuations boursières, sans éliminer le risque de perte.

Trouver le bon équilibre entre sécurité et rendement

Face à l’inflation, l’idée n’est pas pour autant de se détourner des livrets réglementés. Le Livret A, le LDDS - voire le LEP, pour les personnes éligibles - conservent toute leur utilité pour constituer une épargne de précaution, disponible en cas d’imprévu ou pour financer des dépenses à court terme.

Pour les sommes dont on n’a pas besoin dans l’immédiat, une diversification progressive vers les marchés financiers peut être envisagée. L’important est de prendre en compte votre âge, vos projets et votre tolérance au risque. L’objectif est de rechercher un meilleur rendement sur la durée et d’accepter les fluctuations de ces placements.

L’horizon de placement joue alors un rôle crucial: plus il est long, plus vous disposez de temps pour traverser les périodes de baisse des marchés, même si le risque de perte en capital demeure. Dans un contexte d’inflation élevée l’enjeu consiste donc à trouver le bon équilibre entre la sécurité de votre épargne, sa disponibilité et ses perspectives de rendement.