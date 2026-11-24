information fournie par Le Particulier • 24/11/2026 à 15:16

Les flux de placements financiers des Français progressent de 15,2% (36,4 Md€). Assurance-vie, fonds, retraite: le rendement détrône-t-il les livrets? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Un trimestre nettement au-dessus de la moyenne

L'épargne réglementée pénalisée par des rendements réels négatifs

Le PER, révélateur de cette évolution des comportements?

Un trimestre nettement au-dessus de la moyenne

Faut-il y voir le signe d’un changement de psychologie, avec des épargnants désormais prêts à accepter davantage de risques pour dynamiser leur capital? Les données publiées le 12 novembre par la Banque de France confirment en tout cas une inflexion nette. Au deuxième trimestre 2026, les flux de placements financiers des ménages ont atteint 36,4 milliards d’euros, contre 31,6 milliards au trimestre précédent, soit 4,8 milliards d’euros supplémentaires.

Concrètement, cette hausse s’appuie sur deux grands moteurs:

Les produits de taux. Ils regroupent aussi bien les dépôts bancaires que les fonds en euros de l'assurance-vie ou les fonds obligataires, et bondissent à 20,8 milliards d'euros (contre 9,5 milliards au premier trimestre).

Les produits de fonds propres. Il s’agit notamment des placements investis en actions, en direct ou via des fonds et des unités de compte. Eux aussi restent très soutenus, à 20,1 milliards d'euros (après 19 milliards au T1).

L'épargne réglementée pénalisée par des rendements réels négatifs

À l’inverse, l‘épargne réglementée (Livret A, LDDS et consorts) accuse le coup. Ces supports enregistrent une nouvelle décollecte nette de 3,5 milliards d’euros au deuxième trimestre. Elle vient s’ajouter aux importants retraits nets enregistrés au cours des trois premiers mois de l’année (-10,4 milliards d’euros).

Ce désamour s’explique sans doute en grande partie par l‘équation économique actuelle. Avec une inflation repartie à la hausse (3,7% sur un an en octobre selon les données définitives de l’Insee) et des taux réglementés abaissés depuis début 2025 - le Livret A et le LDDS offrant aujourd’hui une rémunération de 1,7% -, le rendement réel devient nettement négatif.

Face à l‘érosion de leur pouvoir d’achat, de nombreux ménages semblent donc revoir leurs arbitrages: la sécurité et la liquidité immédiate pèsent moins lourd lorsqu’elles s’accompagnent d’une perte de pouvoir d’achat de leur épargne.

Pour autant, les Français ne tournent pas le dos à toute forme de prudence, mais privilégient des supports de placement plus diversifiés:

L'assurance-vie et l'épargne retraite captent des flux considérables, aussi bien sur les fonds en euros sécurisés (+11,5 milliards d'euros) que sur les unités de compte plus exposées aux marchés (+13 milliards d'euros).

Les organismes de placement collectif (OPC) gagnent du terrain, qu'ils soient investis en obligations (+4,8 milliards d'euros, contre 0,4 milliard au T1) ou en actions (+7,1 milliards d'euros).

Le PER, révélateur de cette évolution des comportements?

Cette évolution des habitudes de placement trouve un vrai écho du côté de l’épargne retraite. Selon les derniers chiffres communiqués par Bercy le 18 novembre 2026, près de 13,7 millions d’épargnants détiennent désormais un PER, soit 787 000 titulaires supplémentaires en l’espace de six mois. À fin juin 2026, les encours de ce placement atteignaient 164,8 milliards d’euros, en progression de 21,1% sur un an. Le PER individuel concentre à lui seul près de 60% des sommes investies.

Au-delà de l’avantage fiscal lié à la déduction des versements volontaires, particulièrement attractif à l’approche de la fin d’année, la montée en puissance du PER semble lui aussi traduire un changement de mentalité. Les épargnants sont de plus en plus nombreux à accepter d’immobiliser une partie de leur épargne sur le long terme et, pour certains, de l’exposer aux fluctuations des marchés financiers dans l’espoir d’obtenir de meilleurs rendements.

Alors que les interrogations sur l’avenir du système de retraite par répartition se multiplient, la capitalisation individuelle fait donc tranquillement - mais sûrement - peu à peu son chemin auprès des Français.