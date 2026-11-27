information fournie par Le Cercle des analystes indépendants • 27/11/2026 à 10:10

"Les fonds en euros résistent à une tension comme celle d'octobre 2026, mais leurs réserves ne couvrent ni une crise à l'italienne avec fuite des épargnants, ni une restructuration." (crédit : Boursorama / image générée par IA)

Les fonds en euros pèsent 1 361 Md€, près de la moitié de la dette de l'État. En valeur de marché, ils valent aujourd'hui environ 7 % de moins qu'en comptabilité, et les réserves du secteur couvrent à peine cet écart.

Quel poids pour les fonds en euros, et pour combien de temps y reste-t-on ?

Fin 2025, les supports en euros représentent 1 361 Md€, soit 21 % du patrimoine financier des ménages et 48% de la dette de l'État (88 % en 2011). Nous estimons que 9% de l'encours sort chaque année, soit une durée de détention d'environ 11 ans.

Où se situe le point critique ?

La PPB (provision pour participation aux bénéfices) est une réserve que l'assureur constitue en gardant une partie des intérêts des bonnes années, au lieu de les verser aux épargnants. Elle appartient collectivement aux assurés et doit leur être redistribuée sous huit ans ; elle sert à maintenir un rendement correct quand les marchés se retournent. Elle est passée de 4,67 % des encours en 2023 à 3,78 % en 2025 (51,4 Md€), alors que les fonds propres des assureurs vie atteignent 136 Md€. Avec 72 % d'obligations, la PPB s'épuise en valeur de marché dès +75 points de base, et le total PPB et fonds propres vers +273. La hausse de 2022 (+250) a pourtant épargné la PPB : une moins-value ne devient réelle que si des rachats forcent à vendre.

Quelle valeur de marché pour les fonds en euros depuis vingt ans ?

Nous estimons l'écart ainsi : (OAT 10 ans plus 0,5 point, moins rendement comptable) × duration de 7 ans × poids des obligations (80 % puis 72 %), plus un effet actions et immobilier. Le plus bas date d'octobre 2026 : −7,7 % (OAT à 5 %), soit environ 105 Md€.

source : ACPR

Et si 100 % des fonds en euros étaient remboursés aujourd'hui à leur valeur de marché ?

La perte serait de 96 Md€ (7,1% des encours), entre 66 et 127 Md€ selon la duration. En comptabilité, la PPB (51,4 Md€) et un capital que nous estimons à 38-46 Md€ font environ 93 Md€ : couverture de 97 %, à peine. Avec les fonds propres prudentiels, PPB comprise, on atteint 187 Md€, presque le double. La PPB figure sans doute en partie dans les fonds propres, qui couvrent aussi les unités de compte. Plus de la moitié du matelas serait consommée : il ne resterait qu'environ 130 points de base de hausse de l'OAT.

Le secteur est-il sous-capitalisé par rapport à son risque systémique ?

PPB plus capital comptable, en % des encours (estimé après 2014) : 4,8% en 2008, 8,3% en 2021, 6,9% en 2025. La perte latente valait 1,2 fois les réserves comptables en 2011, 1,1 fois en 2026. Le risque systémique n'a donc pas diminué : il est revenu à son niveau de 2011, sur un encours plus grand. Sous-capitalisé ? En lecture comptable, oui, face à un choc de taux déjà observé ; en lecture prudentielle (couverture du capital requis de 240 à 250%), non pour un choc de taux seul, mais oui s'il s'y ajoute fuite et décote.

La fiscalité peut-elle déclencher une panique ?

Une hausse d'impôt seule pousse rarement à racheter : sortir fait payer l'impôt sur les gains et perd l'ancienneté du contrat. Le danger est un choc politique sur les taux. L'article L.631-2-1 du Code monétaire et financier (loi Sapin 2) permet au Haut Conseil de stabilité financière de limiter les rachats jusqu'à six mois consécutifs.

Et si la France connaissait un scénario à l'italienne, voire à la grecque ?

L'OAT 10 ans est passée de 3,40% en octobre 2025 à 4,90% un an plus tard.

Source : CAI

Le matelas (PPB et fonds propres) représente environ 187 Md€. Le scénario B l'entame aux trois quarts ; les scénarios C et D le dépassent, la décote étant alors définitive.

source : ACPR, Bloomberg

Et si l'on effaçait la dette détenue par la banque centrale ?

Jean-Luc Mélenchon propose d'annuler, ou de geler, la part de la dette détenue par l'Eurosystème (environ 600 Md€), ce que l'article 123 du traité interdit. Les 261 Md€ d'OAT des assureurs ne sont pas visés, mais la contagion l'est : les non-résidents détiennent 63% de la dette longue. S'ils y voient une répudiation, nous retrouvons le scénario italien (−10,8%), voire grec (−19,1%).

Et si le Rassemblement national arrivait au pouvoir ?

Son programme ne prévoit ni défaut ni annulation, mais sa crédibilité budgétaire est discutée. Nous avons testé une défiance de marché plus forte qu'aujourd'hui, sans restructuration : OAT +250 pb, autres émetteurs français et souverains euro +100 pb, actions −15%. La perte atteint 7,7% des encours (104 Md€).

Le RN veut aussi inscrire dans la Constitution une règle d'or contre tout budget qui aggrave la dette et, selon nos informations, une clause de sauvegarde des obligations : ce dispositif pourrait limiter ce scénario. Il serait pourtant moins puissant que les Chartes de 1814 et de 1830 (article 61 en 1830), qui garantissaient la dette publique et déclaraient inviolable tout engagement envers les créanciers.

Quel taux de sortie faut-il craindre ?

Une moins-value ne devient une perte que si des sorties forcent à vendre : perte réalisée = décote permanente + taux de sortie × perte latente restante. Nos hypothèses, sans source : 12 à 14% de sorties pour le RN, 20% pour LFI. La perte réalisée serait de 1% des encours pour le RN, de 2,2% pour LFI avec contagion seule, mais de 6,7% (1,8 fois la PPB) avec décote : il faudrait 49% de sorties dans le cas RN, 35% dans le cas LFI, pour épuiser la PPB.

Les unités de compte sont-elles à l'abri d'une faillite d'assureur ?

Non. Dans une crise des fonds en euros, les pertes entameraient d'abord la PPB, puis les autres réserves techniques, puis le capital Solvabilité II, enfin le capital de l'assureur : les moins capitalisés pourraient faire faillite. Or l'épargnant en unités de compte ne détient pas de titres déposés à son nom, mais une créance sur l'assureur, assortie d'un privilège sur ses actifs.

Le fonds de garantie ne verse que 70.000 € par assuré et par assureur, contre 100.000 € pour les dépôts bancaires, et ne couvre pas la valeur des supports. Les coussins diffèrent : couverture du capital requis de 258% pour CNP Assurances SA, 206% pour Predica et 157% pour Spirica, assureur des contrats UAF Life Patrimoine.

Les fonds en euros stérilisent-ils l'épargne des Français ?

L'assurance vie pèse 41% du patrimoine financier des ménages français, contre 20% en Italie et 15% en Allemagne, et les fonds en euros en forment l'essentiel. Notre simulation par ETF (base 100 fin 2016) donne 154 pour la France et l'Allemagne, 155 pour la zone euro, 152 pour l'Italie : en dix ans, le poids des obligations n'a pas coûté de performance mesurable. Seuls les Pays-Bas (172), avec 24 % de cash contre 44 à 51% ailleurs, et les États-Unis (210) se détachent. Reste une stérilisation d'une autre nature, dénoncée en 2022 : les taux sous zéro ont orienté l'épargne vers la dette (48% de celle de l'État) plutôt que vers l'innovation.

Source : CAI / FH

Et si la croissance revenait, avec l'intelligence artificielle ?

Pendant vingt ans, la baisse des taux (OAT 10 ans de 4,6% en 2007 à −0,3% en 2020) a gonflé les plus-values obligataires : les fonds en euros ont profité de la déflation. Le régime actuel est inverse. Si l'IA relance la productivité, la croissance et les taux réels, deux effets jouent contre eux. D'abord la valeur de marché, déjà 7% sous la valeur comptable. Ensuite la lenteur du rendement comptable : à OAT constante, l'actif passerait de 3,3% à 4,7% en cinq ans, quand le marché offre 4,9%. Or 41% du patrimoine y est placé : un pari macroéconomique. Actions et unités de compte restent le principal moyen de participer à la croissance.

Quel rendement attendre des fonds en euros en 2026 ?

Décomposons le proxy du fonds (poids constants). Sur onze mois de 2026, les obligations euro (66%) retirent 0,7 point, les actions américaines (6,5%) apportent 0,5, les actions européennes et mondiales (7 %) 0,3, les émergents (3 %) 0,2, l'immobilier européen (5,5 %) 0,1, le haut rendement et les convertibles (10 %) retirent 0,1 : environ +0,4 point brut, +0,1 après 0,3 point de frais de l'assureur. Mais le taux servi suit les coupons : notre modèle donne un actif à 3,15 % en 2026 et 3,57 % en 2027, soit, après frais et selon la PPB, un taux de 2,25 à 2,98 % (2,63% en 2025), puis 2,67 à 2,97 %. Les prélèvements sociaux (17,2 %, retenus chaque année) le ramènent à 1,9-2,5 % en 2026 et 2,2-2,5 % en 2027. Ailleurs, la BCE a relevé ses taux en septembre et l'inflation atteint 3,4 %. Le monétaire (€STR moins 0,2 de frais) rend environ 2,05 % en 2026 et 2,2% en 2027, soit 1,7 et 1,8% après prélèvements. Le Livret A, défiscalisé, passe de 1,6 % en moyenne en 2026 à environ 2,6 % en 2027 si la hausse de février suit la formule (notre estimation). Le fonds en euros, net d'impôt, passe donc sous le Livret A, et la prime sur le monétaire fond de 0,5 à 0,4 point : un effet de ciseau, accentué si les assureurs reconstituent leurs réserves (hypothèse, non prévision), prix d'une recapitalisation qui protège le pays.

Fonds en euros : en recycler une partie

a. Sécurité. Garder un fonds en euros à forte PPB (de 0,6 % à près de 25 % des encours selon l'assureur fin 2023) pour les besoins à moins de cinq ans.

b. Croissance. Par arbitrage, sans sortir du contrat (ancienneté fiscale conservée). En unités de compte, avec un horizon de cinq à huit ans. Nous recommandons un fonds actions Monde en allocation cœur et un fonds technologies et intelligence artificielle en allocation périphérique.

Cependant, la garantie du capital et le cliquet disparaissent hors du fonds en euros. Pas de sortie totale.

Conclusion

Les fonds en euros résistent à une tension comme celle d'octobre 2026, mais leurs réserves ne couvrent ni une crise à l'italienne avec fuite des épargnants, ni une restructuration. Nous recommandons de ne pas concentrer son épargne sur un seul contrat, de vérifier la réserve de PPB de son assureur, et de suivre les notations françaises plutôt que le seul taux affiché.

Article rédigé avec l'aide de l'intelligence artificielle Claude, Anthropic.

Cet article ne constitue pas un conseil en investissement. Ces estimations reposent sur des hypothèses simples qui ignorent la liquidité et la réassurance. Les taux d'OAT de juillet à novembre 2026 sont estimés.

Ceci est un résumé d'une étude bien plus complète. Pour l'obtenir, merci de contacter l'auteur à hautefeuille@evariste-quant-research.net

Sources : ACPR, France Assureurs, Banque de France, Insee, CNP Assurances, Agence France Trésor, BCE, OCDE/FRED, Zettelmeyer et al. (2013), AFG-OEE (2025), Eurostat, Bloomberg, Boursorama, Good Value for Money, SFCR Spirica et Predica 2025, BCE, Insee, MoneyVox.