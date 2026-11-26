Assurance-vie : l'abattement de 152.500 euros accordé aux bénéficiaires dans le viseur du Sénat

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 26/11/2026 à 16:10

Le Sénat veut raboter l'abattement fiscal sur l'assurance-vie. (illustration) (Pixabay / Aymanejed)

Le Sénat a adopté un texte visant à réduire l'abattement fiscal accordé aux bénéficiaires d'une assurance-vie. Il passerait à 100.000 euros, contre 152.500 euros actuellement.

L'abattement sur l'assurance-vie est-il en danger ? Le Sénat a adopté mercredi 25 novembre un amendement visant à réduire cet avantage fiscal accordé aux bénéficiaires du contrat. Si ce texte est définitivement intégré au budget 2027, l'abattement passerait de 152.500 à 100.000 euros.

Une telle mesure représenterait un supplément d'impôt pouvant atteindre 10.500 euros par bénéficiaire, indique Capital . En effet, le taux d'imposition de 20% après abattement s'appliquerait sur les 52.500 euros.

S'aligner sur l'abattement sur les droits de succession

Bernard Delcros, sénateur du Cantal (Union centriste et Indépendants), a expliqué que cette mesure visait à aligner la fiscalité de l'assurance vie sur celle des autres transmissions. Aujourd'hui, les héritiers en ligne directe bénéficient en effet d'un abattement de 100.000 euros sur les droits de succession. D'après lui, ce coup de rabot permettrait d'augmenter les recettes de 400 millions d'euros dès 2028.

Cet amendement a été voté de justesse : 178 élus ont voté pour et 166 contre. La rapporteure générale de la commission des Finances, Christine Lavarde, et le gouvernement sont défavorables à cette mesure. La première a notamment dénoncé la possibilité de «revenir sur la fiscalité qui existait pour ce qui a déjà été souscrit». Cette diminution de l'abattement fiscal sur les assurances vie est donc loin d'une éventuelle mise en application.