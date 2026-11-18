information fournie par Boursorama avec LabSense • 18/11/2026 à 15:30

Vous avez souscrit ou souhaitez souscrire un contrat d'assurance-vie ? Faut-il déclarer ce dernier au notaire ?

Assurance-vie : faut-il déclarer son contrat au notaire ? / iStock.com - scyther5

L'assurance-vie

De nombreux Français ont opté pour l'assurance-vie comme solution de placement. Que ce soit pour préparer leur retraite ou simplement pour financer un projet, ils ont souscrit un contrat auprès d'une compagnie d'assurance, parfois par le biais d'un courtier. Il existe plusieurs types de contrats. Vous avez ainsi le choix entre les contrats monosupport et les contrats multisupport. Les avantages de l'assurance-vie sont multiples. La fiscalité en fait partie. Il est à noter que depuis septembre 2017, les intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Bon à savoir : les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie peuvent accepter les fonds comme ils peuvent y renoncer. On parle alors de renonciation et les raisons de cette décision peuvent être diverses (personnelles, fiscales ou encore patrimoniales).

Déclarer son contrat d'assurance-vie au notaire : une obligation ?

Vous avez souscrit un contrat d'assurance-vie et vous vous demandez si vous devez le déclarer au notaire ? Comme le stipule l'article L. 132-12 du Code des assurances, "le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré". Vous n'êtes donc pas légalement obligé d'informer le notaire que vous avez souscrit un ou plusieurs contrats. Néanmoins, un notaire qui n'a pas connaissance d'un contrat d'assurance-vie ne peut pas effectuer correctement son devoir auprès des bénéficiaires qui risquent une perte de capital. Il est donc fortement recommandé de l'informer de la souscription d'un ou plusieurs contrats d'assurance-vie. Il est important qu'il détienne toutes les informations concernant votre patrimoine. Rappelons que dans les familles recomposées comme dans celles où il y a des tensions, le notaire joue un rôle particulièrement important puisqu'il détient les informations officielles permettant notamment de régler des litiges.

Recel successoral intentionnel et AGIRA

Vous n'avez pas évoqué votre ou vos contrats d'assurance-vie à votre notaire ? Ce n'est pas obligatoire et cela ne vous expose à aucune sanction. En revanche, après votre décès, un héritier qui dissimulerait volontairement un contrat dont il est bénéficiaire pourrait, dans certains cas, être poursuivi pour recel successoral. C'est notamment le cas lorsque les primes versées sont jugées "manifestement exagérées" au regard de vos revenus et de votre patrimoine et peuvent alors être réintégrées dans la succession. Le recel est retenu par le juge. L'héritier fautif perd alors tout droit sur les sommes dissimulées. Vous avez tout à fait le droit de ne pas partager certaines informations avec votre notaire mais, après votre décès, celui-ci pourra interroger le fichier FICOVIE, qui recense les contrats d'assurance-vie, par l'intermédiaire de l'administration fiscale. De leur côté, les personnes qui pensent être bénéficiaires d'un contrat peuvent saisir gratuitement l'AGIRA (Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance). Quant aux assureurs, ils sont tenus depuis la loi Eckert de 2014 de rechercher les bénéficiaires des contrats. Pour le notaire, il est utile de savoir si le ou les contrats que vous avez souscrits ont un impact sur votre succession.

On fait le point

S'il n'est pas obligatoire de déclarer son ou ses contrats d'assurance-vie aux notaires, il est hautement recommandé de le faire, en particulier à cause de la question des héritiers et bénéficiaires. Bien entendu, l'intervention d'un notaire entraîne des frais. Vous pouvez prendre contact avec votre notaire habituel ou avec d'autres experts afin d'en savoir plus à ce sujet.