information fournie par Boursorama avec LabSense • 13/11/2026 à 08:30

Assurance-vie : comment fonctionnent les abattements fiscaux ? / iStock.com - sommart

Qu'est-ce qu'un abattement fiscal sur une assurance-vie ?

Un abattement est une réduction appliquée au revenu imposable avant le calcul de l'impôt, ce qui a pour effet de réduire l'impôt à payer par le contribuable. En matière d'assurance-vie, en ce qui concerne le rachat, les abattements permettent de diminuer l'assiette servant de base de calcul pour le montant de l'imposition, permettant ainsi à son souscripteur de minorer le montant de son impôt. L'abattement s'applique sur les gains uniquement (intérêts et plus-values), et non sur le capital investi, qui n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. Ce montant exonéré d'impôt (ou de droits de succession) est variable selon la durée de détention du contrat, l'âge de l’assuré au moment des versements, ainsi que le lien de parenté entre l’assuré et ses bénéficiaires. Les abattements sur une assurance-vie s'appliquent dans deux situations spécifiques : en cas de rachat partiel ou total, ou après le décès du souscripteur, lors de la transmission du capital aux bénéficiaires désignés par le souscripteur.

Des abattements lors du rachat et de la succession

En cas de rachat du vivant du souscripteur, les intérêts de son contrat d'assurance-vie sont imposables. Le niveau d'imposition (taux de prélèvement) dépend de l'antériorité du contrat. La fiscalité devient plus intéressante pour les contrats de plus de 8 ans, cette ancienneté permettant un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune. Ces montants s'appliquent chaque année, quel que soit le type de contrat, à l'échelle du foyer fiscal (et non contrat par contrat). Seuls les prélèvements sociaux sont dus si les gains rachetés respectent ces limites. Au-delà de l’abattement, les gains issus des versements effectués depuis le 27/09/2017 sont imposés à 7,5 % jusqu’à 150 000 € de primes, puis à 12,8 %, auxquels s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Dans les situations de transmission, lors du décès du souscripteur, la fiscalité (applicable pour les contrats souscrits à partir du 20/11/1991) différencie les cotisations versées avant et après les 70 ans de l'assuré. Avant 70 ans, l'exonération est totale pour les primes versées avant le 13/10/1998. Les versements après cette date donnent droit à un abattement, sur les capitaux et les gains générés par les cotisations versées, d'un montant de 152 500 € pour chacun des bénéficiaires. Sur la fraction comprise entre 152 500 € et 852 500 € (soit 700 000 € de part taxable), le taux d'imposition s'élève à 20 %, puis à 31,25 % au-delà. Ces taux s'appliquent, quel que soit le lien de parenté avec l'assuré. Pour les contrats souscrits avant le 20/11/1991, l’âge de l’assuré n’est pas pris en compte. Les primes versées avant le 13/10/1998 bénéficient d'une exonération totale. Les primes postérieures au 13/10/1998 relèvent du régime des 152 500 €. Pour les contrats souscrits depuis le 20/11/1991, les primes versées après les 70 ans de l’assuré bénéficient d’un abattement unique de 30 500 €, partagé entre l'ensemble des bénéficiaires au prorata de leur part dans le bénéfice de l'assurance-vie. Ces abattements ne concernent que les primes investies, les intérêts étant exonérés des droits de succession. Au-delà des 30 500 €, des droits de succession sont dus, selon le lien de parenté. Le régime diffère en effet selon le lien de parenté : le conjoint ou le partenaire de Pacs est totalement exonéré de prélèvement ou de droits de succession. Les frères et sœurs peuvent également bénéficier de cette exonération (hormis sur les prélèvements sociaux) à condition de remplir plusieurs critères (avoir plus de 50 ans ou être atteint d'un handicap incompatible avec une activité professionnelle, être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps et avoir vécu avec le défunt au moins 5 ans avant son décès). Si le souscripteur n'a pas choisi de bénéficiaire, le capital sera intégré à la succession et réparti entre les héritiers selon les règles successorales classiques.