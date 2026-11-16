Un « grand emprunt national » à 3,5 % net d’impôt : ce que prévoit l’amendement voté par les députés

information fournie par Moneyvox • 16/11/2026 à 08:39

Un emprunt d'Etat national en préparation ? ( Crédits photo: © Maurice Norbert - stock.adobe.com)

Prêter directement de l'argent à l'État, à taux fixe et sans payer d'impôt sur les intérêts : c'est l'idée portée par le groupe Liot à l'Assemblée nationale. Le 30 octobre, les députés ont adopté un amendement en ce sens au projet de loi de finances pour 2027, malgré l'avis défavorable du gouvernement.

Un particulier peut aujourd'hui détenir de la dette française de deux façons. Il peut acheter des obligations assimilables du Trésor (OAT) sur un compte-titres. Il peut aussi passer par le fonds en euros de son assurance-vie, largement investi en obligations d'État. Dans ce cas, il n'en a pas toujours conscience. L'amendement voté propose une troisième voie, plus directe : l'État émettrait des obligations à taux fixe destinées spécifiquement aux particuliers domiciliés fiscalement en France et aux entreprises françaises, remboursées à l'échéance.

Les contours envisagés

Selon son promoteur, le député de la Marne Charles de Courson, l'opération pourrait porter sur 50 milliards d'euros, pour une durée de dix ans. Le taux proposé serait de 3,5 %. Les intérêts seraient exonérés à la fois d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Chaque souscripteur pourrait placer entre 1 000 et 61 200 euros, le même plafond que le plan d'épargne logement .

Pour l'épargnant, le calcul est simple. 10 000 euros placés rapporteraient 350 euros par an, nets de toute fiscalité. À titre de comparaison, le Livret A devrait être rémunéré autour de 2,60 % à partir de février 2027.

Le texte a parfois été présenté comme un « livret D », pour « dette ». Son auteur récuse ce surnom, et la nuance est importante. Contrairement à un livret, ces titres ne seraient pas disponibles à tout moment au prix d'achat. Ils pourraient être revendus en Bourse avant l'échéance, mais à un prix qui dépendrait du marché.

Pourquoi cette idée ?

Les promoteurs du texte avancent deux objectifs. Le premier est pédagogique : associer les Français au redressement des comptes publics. Le second est de réduire la part de la dette française détenue par des investisseurs étrangers. Selon les estimations avancées, l'État pourrait économiser entre 450 et 750 millions d'euros. L'argument suppose que cet emprunt lui coûte moins cher que les financements obtenus sur les marchés, malgré l'avantage fiscal accordé aux souscripteurs.

Le gouvernement s'est opposé à l'amendement, et le projet de budget a été rejeté en première lecture par les députés. Le texte sera examiné dans sa version initiale par le Sénat à compter du 20 novembre. Il faudra donc attendre la fin du parcours parlementaire pour savoir si les particuliers pourront réellement prêter à l'État à 3,5 % net.

D'autant que l'exécutif a choisi une autre voie pour attirer l'épargne des ménages : le relèvement du plafond du Livret A, attendu le 1er février 2027.