information fournie par Mingzi • 23/11/2026 à 08:31

Le marché des SCPI connait encore quelques turbulences en cette fin d'année. (Crédits photo: 123RF)

Taux d'intérêt en hausse, prix des parts en baisse, collecte qui ralentit : le troisième trimestre 2026 a secoué les SCPI. Pourtant, les épargnants leur ont encore confié 3,9 milliards d'euros depuis janvier.

Le 4 novembre, l'ASPIM, qui fédère les professionnels du secteur, et l'Institut de l'Épargne Immobilière et Foncière (IEIF) ont publié leurs chiffres du troisième trimestre.

Tout commence avec les taux d'intérêt

Depuis le printemps, les taux d'intérêt remontent en France, et le mouvement s'est accéléré cet été. Le taux auquel l'État emprunte sur dix ans dépassait 4,5 % fin septembre. Il avoisine désormais 5 %, un niveau inédit depuis plus de quinze ans.

Quel rapport avec l'immobilier ? Quand les placements sans risque rapportent davantage, un immeuble doit offrir un rendement plus élevé pour rester attractif. Pour un même loyer, un acheteur acceptera donc de le payer moins cher. Les experts chargés d'évaluer les biens en tiennent compte, et leurs estimations baissent.

Une collecte qui ralentit, sans s'effondrer

Au troisième trimestre, la collecte atteint 1,2 milliard d'euros, soit 14 % de moins qu'un an plus tôt. Sur neuf mois, le total s'élève à 3,9 milliards d'euros, en recul de 3 %. C'est la première baisse sur cette période depuis 2024.

Pas de quoi s'alarmer pour autant : on reste proche du niveau de 2025. Une fois les retraits déduits, la collecte nette atteint encore 3,1 milliards d'euros. Les épargnants plébiscitent surtout les SCPI « diversifiées », qui investissent dans plusieurs types de biens : elles attirent plus de 70 % des sommes.

Les bureaux à la peine, la diversification résiste

Deux fois par an, des experts indépendants estiment la valeur des immeubles de chaque SCPI. On en déduit la « valeur de réalisation », autrement dit ce que vaut réellement une part. Au premier semestre 2026, elle recule de 3,2 % en moyenne.

Cette moyenne cache de grands écarts. Les SCPI investies surtout en bureaux perdent 5,6 %. Les SCPI diversifiées, elles, restent quasi stables (−0,1 %), et plus de la moitié d'entre elles progressent. Près de trois SCPI sur dix ont même vu leur valeur augmenter. Une réserve toutefois : ces valeurs datent du 30 juin et n'intègrent pas encore pleinement la hausse des taux de l'été.

Le prix des parts s'ajuste

Logiquement, plusieurs SCPI ont revu le prix d'achat de leurs parts. Depuis janvier, sept l'ont abaissé, de 12 % en moyenne. Dix l'ont au contraire relevé, d'environ 2 %. Une baisse n'est jamais agréable pour l'épargnant déjà investi. Mais elle aligne le prix payé sur la valeur réelle des immeubles : une étape nécessaire pour que la confiance revienne.

Sur neuf mois, le prix moyen des parts recule de 6,4 %. Pour la majorité des SCPI, la baisse reste contenue (−1,8 %). Le chiffre global est surtout tiré par les SCPI dites « à capital fixe », dont certaines ont suspendu leur fonctionnement habituel. Leurs parts s'échangent sur le marché secondaire. Quand les vendeurs sont nombreux et les acheteurs rares, les prix plongent : − 47 % en moyenne depuis janvier, bien en dessous de la valeur des immeubles.

Revendre peut demander de la patience

Autre point de vigilance : la facilité à revendre ses parts. Fin septembre, 2 milliards d'euros de parts attendaient de trouver preneur, soit 8 % de plus qu'en juin. Cela représente 2,6 % de la valeur totale des SCPI. Concrètement, un épargnant qui souhaite sortir peut devoir patienter.

Des revenus globalement préservés

Bonne nouvelle pour ceux qui comptent sur ces revenus. Le taux de distribution, c'est-à-dire les loyers reversés rapportés au prix de la part en début d'année, reste stable : 3,52 % sur neuf mois, contre 3,50 % un an plus tôt.

Là encore, les situations divergent. 42 % des SCPI ont maintenu ou augmenté leurs versements. Les autres les ont réduits, de 12,5 % en moyenne. C'est le cas notamment des SCPI exposées aux bureaux franciliens, confrontées à des départs de locataires et à des loyers renégociés à la baisse.

Au total, en additionnant revenus et évolution du prix des parts, la performance globale ressort à −2,9 % sur neuf mois. Pour l'instant, les loyers ne compensent pas la baisse des prix.

Les autres fonds immobiliers aussi sous pression

Les OPCI grand public et les sociétés civiles proposées en unités de compte dans l'assurance vie enregistrent eux aussi plus de sorties que d'entrées : 380 millions d'euros chacun depuis janvier. Leurs performances sont négatives : − 1,4 % pour les OPCI, − 3 % pour les sociétés civiles.

Le secteur ne reste pas immobile pour autant. Dix nouvelles SCPI ont vu le jour depuis janvier. Et une nouvelle famille de fonds européens, les ELTIF, fait son entrée en France. Accessibles via l'assurance vie et le PER, ils orientent l'épargne vers l'investissement de long terme.

Ce qu'il faut retenir

L'immobilier traverse une période d'ajustement, et les chiffres le disent sans détour. Mais tous les fonds ne sont pas logés à la même enseigne : la diversification fait clairement la différence.

Une SCPI reste un placement de long terme, qui se juge sur plusieurs années et non sur un trimestre. Comme tout investissement immobilier, elle comporte un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Avant d'acheter ou de vendre, le bon réflexe reste d'en parler à un conseiller.

Source : ASPIM-IEIF, statistiques des fonds immobiliers grand public au troisième trimestre 2026, communiqué du 4 novembre 2026.