information fournie par Boursorama avec LabSense • 19/11/2026 à 08:30

Quels sont les avantages et les inconvénients des CAT ? / iStock.com - Elkhophoto

Un placement bloqué et sécurisé

Placer ses économies sur un CAT consiste à déposer une somme d'argent sur un compte et à s'engager à bloquer ces fonds pendant une durée fixée à l'avance (entre 1 mois au minimum et 10 ans au maximum). Ce placement, dont le taux d'intérêt est en général fixé lors de la souscription, s'effectue sous forme de versement unique dans l'organisme financier de son choix. Le versement minimal varie de quelques euros à plusieurs dizaines de milliers d’euros selon les banques. Placement gratuit et souvent assorti d’un plafond élevé, il offre le plus souvent une rémunération supérieure à celle des livrets d'épargne. Les taux d'intérêt actuels sont de 2,6 à 3,5 % selon la durée et la banque. C'est un placement sûr et sécurisé, qui garantit à son souscripteur de retrouver sa mise à l'échéance. Il peut être utilisé pour financer un projet à moyen ou long terme, par exemple constituer une réserve financière pour solliciter un crédit immobilier en vue de l'achat d'un logement.

Les différents comptes à terme

Le compte à terme à taux fixe est le plus courant. Dans ce cas de figure, l'épargnant verse une somme en une seule fois, sans possibilité d'effectuer des versements ultérieurs. Le souscripteur récupère le capital et les intérêts à la fin du contrat. Il existe aussi le compte à terme à taux progressif, qui permet de s'engager sur une durée souvent plus longue. Comme le compte à taux fixe, le versement est unique à la souscription, mais le taux d'intérêt est progressif, par paliers. Plus la durée du placement est longue, plus le taux de rémunération est important. Les intérêts sont perçus selon une périodicité choisie (mois, trimestre, semestre, année). Deux autres types de CAT sont possibles : le compte à terme à taux révisable ou variable (le taux d'intérêt est indexé sur un taux de marché), et le compte à terme renouvelable (renouvellement automatique pour la même durée quand l'échéance est atteinte).

Quels sont les avantages et les inconvénients des CAT ?

Le compte à terme présente un certain nombre d'avantages : il est gratuit à l'ouverture, à la gestion et à la fermeture. Si son plafond de versement est parfois très élevé, son taux de rémunération est également plus élevé que celui des livrets classiques. C'est par ailleurs un placement sans risque, dont le capital est garanti par le FGDR, à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement, tous comptes confondus. Sauf pour les CAT à taux variable, l'épargnant connaît donc à l'avance le montant brut qu'il récupérera à la fin de son contrat. Le souscripteur d'un CAT peut également mettre du sens à son épargne, en optant pour des projets à vocation écologique, sociale ou culturelle. Enfin, on peut détenir plusieurs CAT, dont on peut échelonner les échéances. Quelques inconvénients peuvent cependant freiner les épargnants, notamment le blocage des fonds pendant la durée prévue. Un retrait anticipé reste possible, mais il entraîne des pénalités qui impactent le rendement. Autre limite : il s'agit d'un versement unique, il n'est donc généralement pas possible d'alimenter le compte comme un livret. Ce type de placement est par ailleurs soumis à la fiscalité en vigueur sur les revenus de l'épargne : PFU de 31,4 % (12,8 % d’impôt et 18,6 % de prélèvements sociaux). Un CAT doit donc afficher un taux brut d’environ 2,5 % pour faire mieux que le Livret A, dont les intérêts sont exonérés.