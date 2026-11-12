Private equity ou Bourse : que choisir ?

information fournie par Café de la Bourse • 12/11/2026 à 19:05

private equity bis (Crédits: Adobe Stock)

Investir dans des entreprises peut prendre plusieurs formes, notamment l'achat d'actions cotées en Bourse ou la participation au capital de sociétés non cotées via le private equity.

Ces deux approches permettent de se positionner sur le développement des entreprises, mais présentent des différences importantes en matière de liquidité, de risque, de frais et d'horizon de placement. Alors, faut-il privilégier le private equity ou la Bourse ?

Pourquoi investir dans le private equity ?

Le private equity, ou capital-investissement, consiste à financer des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse. Il peut s'agir de PME en croissance, de sociétés innovantes ou d'entreprises plus matures souhaitant accélérer leur développement, réaliser des acquisitions ou réorganiser leur capital.

L'un des principaux intérêts de cette classe d'actifs réside dans son potentiel de création de valeur, bien que ce potentiel de gain ne constitue toutefois aucune garantie de rendement.

Pour un investisseur particulier, le private equity peut également contribuer à diversifier un portefeuille. Les entreprises non cotées ne suivent pas nécessairement les mêmes trajectoires que les grandes valeurs boursières, même si elles restent exposées aux facteurs économiques et financiers qui influencent les marchés traditionnels.

L'investissement peut s'effectuer directement au capital d'une entreprise ou indirectement, par l'intermédiaire d'un fonds. Certains supports permettent même d'accéder au non-coté via des contrats d'assurance-vie ou des plans d'épargne retraite.

Private equity : quels sont les risques et les limites de ce type d'investissement ?

Le principal inconvénient du private equity est son manque de liquidité. Contrairement à une action cotée, une participation dans un fonds de capital-investissement ne peut généralement pas être revendue rapidement sur un marché organisé.

L'horizon de placement est généralement de plusieurs années, ce qui implique de pouvoir immobiliser son capital sans avoir besoin de le récupérer à court terme.

Le risque de perte en capital est également significatif. Une entreprise peut ne pas atteindre ses objectifs, rencontrer des difficultés financières ou faire faillite. Même lorsqu'un fonds répartit ses investissements entre plusieurs sociétés non cotées, certaines participations peuvent perdre une grande partie de leur valeur. La diversification ne protège donc pas intégralement contre les pertes.

Frais de gestion, commissions de performance et éventuels frais liés au support d'investissement peuvent aussi être importants et réduire le rendement perçu. De plus, selon le mode d'investissement choisi, certains placements ne sont accessibles qu'aux plus gros patrimoines.

Enfin, la valorisation des entreprises non cotées est généralement moins fréquente que celle des actions cotées, ce qui peut donner une impression de stabilité qui ne reflète pas nécessairement le niveau de risque réel des actifs non cotés.

Investir en Bourse : quels sont les avantages par rapport au private equity ?

La Bourse offre une accessibilité et une souplesse généralement supérieures au private equity.

Avec un compte-titres ordinaire, un plan d'épargne en actions, une assurance-vie ou un plan épargne retraite, sous réserve des conditions d'éligibilité, un particulier peut investir dans des actions ou des fonds cotés (ETF). Certains courtiers en Bourse permettent aussi de commencer avec de petits montants et de mettre en place des investissements réguliers.

La liquidité constitue un autre avantage. Les actions et les ETF suffisamment liquides peuvent être achetés ou vendus rapidement pendant les horaires de cotation. L'investisseur peut ainsi ajuster son portefeuille plus facilement qu'avec un fonds de private equity traditionnel.

La Bourse permet également de diversifier ses placements entre zones géographiques, secteurs d'activité et catégories d'actifs. Enfin, les informations financières des sociétés cotées sont largement accessibles, ce qui facilite le suivi des investissements et permet de comparer les entreprises ou ETF.

Quels sont les risques d'un investissement en Bourse ?

Investir en Bourse expose avant tout à un risque de perte en capital. La volatilité représente également un risque important.

Enfin, les frais de courtage, les frais de gestion des fonds et la fiscalité peuvent réduire la performance nette. Le risque de change peut également affecter les investissements libellés en devises étrangères.

Private equity ou Bourse : comment choisir selon son profil d'investisseur ?

Le choix entre private equity et Bourse doit reposer sur trois critères essentiels : l'horizon de placement, le besoin de liquidité et la capacité à supporter une perte.

Pour un investisseur qui débute, souhaite verser de petites sommes régulièrement ou veut conserver la possibilité de récupérer son argent, la Bourse peut constituer une approche plus adaptée. Des ETF diversifiés peuvent notamment faciliter la construction progressive d'un portefeuille, à condition d'accepter les fluctuations des marchés.

Le private equity peut davantage convenir à un investisseur disposant déjà d'une épargne de précaution, d'un portefeuille diversifié et d'un horizon suffisamment long. Il faut pouvoir immobiliser les sommes engagées sans compromettre ses projets et accepter une valorisation moins fréquente des actifs, ainsi qu'un risque de perte élevé.

Ces deux approches ne sont pas nécessairement opposées. Avec un patrimoine suffisamment important, une allocation au non-coté peut compléter un portefeuille d'actifs liquides.

Avant de choisir, il est donc préférable de définir ses objectifs et d'évaluer sa capacité réelle à subir des pertes. Le meilleur choix n'est pas celui qui affiche le rendement potentiel le plus élevé, mais celui dont les contraintes et les risques restent compatibles avec sa situation financière et son horizon d'investissement.