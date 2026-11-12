PEE et séparation : quand la justice joue les prolongations

information fournie par Mingzi • 12/11/2026 à 08:55

Le déblocage du PEE lors d'un séparation n'est pas un long fleuve tranquille ( Crédits photo: Shutterstock)

Six mois. C'est le délai pour débloquer son épargne salariale après une séparation. Problème : le juge aux affaires familiales, lui, n'a pas de chronomètre. Le médiateur de l'AMF vient de sortir un épargnant de cette impasse … et ouvre une brèche bienvenue pour tous les parents séparés.

Une séparation bouscule tout. Le quotidien, l'organisation des enfants… et le budget. Il faut se reloger, parfois racheter la part de l'autre, équiper un second foyer. Pour beaucoup de salariés, le plan d'épargne entreprise (PEE) apparaît alors comme une bouée bienvenue. Bonne nouvelle : la loi permet, sous conditions, de le débloquer avant l'heure.

Encore faut-il passer entre les gouttes du règlement.

L'histoire de M. V., racontée par le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans son dossier du mois de novembre 2026, le montre bien. Deux calendriers peuvent entrer en collision : celui de l'épargne salariale et celui de la justice familiale. Cette fois, le bon sens a gagné.

Le PEE, une épargne sous clé … mais pas sans issue

Le principe est simple. Les sommes placées sur un PEE sont bloquées pendant cinq ans. Vos versements, votre intéressement, votre participation, l'abondement de votre employeur : tout est logé à la même enseigne. C'est la contrepartie d'une fiscalité avantageuse.

Mais la vie n'attend pas toujours cinq ans. Le code du travail prévoit donc des « cas de déblocage anticipé ». Un mariage ou un PACS, la naissance d'un troisième enfant, l'achat de la résidence principale, la fin du contrat de travail … et la séparation.

Deux règles encadrent ces sorties avant l'heure. Il faut d'abord prouver sa situation, pièces justificatives à l'appui. Il faut ensuite agir vite : dans la plupart des cas, dont la séparation, la demande doit être présentée dans les six mois qui suivent l'événement déclencheur. Les juristes parlent de « fait générateur ».

Un détail qui a son importance : pour les établissements qui gèrent votre épargne, une « demande », c'est un dossier complet, dans les délais.

Séparation : un sésame sous condition

Beaucoup l'ignorent : se séparer ne suffit pas pour débloquer son PEE. Divorce, dissolution de PACS ou simple séparation de fait, peu importe la forme. Le code du travail ajoute une condition : la résidence habituelle d'au moins un de vos enfants doit être fixée chez vous, à titre principal ou en alternance.

Autrement dit, le dispositif vise les parents qui doivent réorganiser un foyer pour leurs enfants. Et cette résidence doit être actée noir sur blanc, dans une convention ou une décision de justice.

Quand les parents s'entendent, un accord amiable fixe les modalités de garde. Sinon, c'est le juge aux affaires familiales qui tranche, par jugement ou ordonnance. Or la justice familiale a son propre rythme. Sa décision peut tomber bien après les six mois qui suivent la séparation.

L'histoire de M. V. : six mois, pas un jour de plus

Le 18 juin 2025, le PACS de M. V. est dissous. Pour faire statuer sur la résidence des enfants, son avocat saisit le juge aux affaires familiales dès le début du mois d'octobre. L'audience est programmée … pour mai 2026.

M. V. dépose sa demande de déblocage le 17 décembre 2025, dernier jour du délai de six mois. Il lui manque une pièce clé : le jugement sur la résidence des enfants. Et pour cause, le juge ne l'a pas encore rendu.

La réponse de son teneur de compte tombe, implacable : dossier incomplet à l'échéance, demande irrecevable. M. V. a beau expliquer qu'il ne peut pas fournir une décision qui n'existe pas encore, l'établissement maintient son refus. Il frappe alors à la porte du médiateur de l'AMF.

Le médiateur fait parler le bon sens

Pour le médiateur, exiger ce jugement dans les six mois revenait à imposer à M. V. une « formalité impossible ». La durée de la procédure ne dépend pas de lui. Elle peut, à elle seule, dépasser six mois. Pourquoi priver un épargnant d'un droit dont il remplit toutes les conditions de fond ?

Son argument décisif tient en une phrase : la dissolution du PACS n'est pas, à elle seule, le fait générateur du déblocage. Ce qui ouvre le droit, c'est la séparation et la fixation de la résidence des enfants. Le délai de six mois compté depuis la seule dissolution ne pouvait donc pas être opposé à M. V.

L'établissement s'est rangé à cette analyse. Une fois le jugement reçu, transmis par le médiateur, il a validé le déblocage anticipé au titre de la « dissolution du PACS ».

Vers une règle plus juste pour tous ?

Le médiateur ne s'arrête pas là. Il propose une lecture plus équitable de la règle : en cas de séparation, le délai de six mois devrait courir à partir de la décision de justice sur la garde des enfants. Et non à partir du divorce, de la séparation ou de la dissolution du PACS.

Il a soumis la question à la Direction générale du travail. En attendant sa réponse, il invite les teneurs de compte à traiter ces situations avec souplesse, et à autoriser le déblocage à titre exceptionnel.

Une précision s'impose : c'est une recommandation, pas (encore) une règle. Elle ne s'impose pas aux établissements. D'où l'intérêt de connaître ce précédent… et de savoir le faire valoir.