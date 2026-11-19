information fournie par Boursorama avec Editorialink • 19/11/2026 à 14:43

Le PER permet de réduire ses impôts tout en préparant sa retraite, à condition d’anticiper ses versements et d’adapter son épargne à ses besoins ( Shutterstock )

Chaque fin d’année, le PER revient parmi les pistes pour payer moins d’impôts. Pourtant, un versement décidé dans l’urgence n’est pas toujours très judicieux.

À l’approche du 31 décembre, le plan d’épargne retraite (PER) revient souvent dans les discussions sur la fiscalité. L’argument est séduisant : placer de l’argent aujourd’hui pour payer moins d’impôts demain. Pourtant, immobiliser plusieurs milliers d’euros dans le seul but de profiter d’un avantage fiscal peut être une mauvaise opération si l’on manque d’épargne disponible ou si l’on n’a pas réfléchi à ses besoins futurs. Le PER est avant tout un placement destiné à préparer la retraite . Son intérêt se mesure donc sur plusieurs années, et pas seulement au montant économisé lors de la prochaine déclaration.

Un avantage fiscal qui dépend de votre tranche d’imposition

Le principe fiscal est simple : les versements volontaires peuvent être déduits du revenu imposable, dans certaines limites. L’économie dépend notamment de la tranche marginale d’imposition. Une personne imposée à 30 % qui verse 3 000 euros peut ainsi économiser 900 euros, à condition que toute la déduction relève de cette tranche. Pour un contribuable imposé à 11 %, le gain potentiel serait plutôt de 330 euros. Et lorsqu’on ne paie pas d’impôt, la déduction n’apporte aucun avantage immédiat. Depuis 2026, les versements effectués à partir de 70 ans ne sont plus déductibles.

Avant de verser, il faut également consulter son plafond personnel de déduction, indiqué sur l’avis d’impôt. Pour les salariés, celui applicable en 2026 est généralement calculé à partir des revenus professionnels de 2025, avec un minimum de 4 710 euros et un maximum de 37 680 euros, hors reports et situations particulières. Des plafonds inutilisés peuvent s’ajouter, selon les règles en vigueur. Un versement pris en compte avant le 31 décembre 2026 pourra réduire le revenu imposable de 2026, déclaré en 2027. Encore faut-il que l’établissement ait effectivement enregistré l’opération à temps.

Une épargne bloquée qui ne convient pas à tous les projets

La question essentielle reste celle de l’argent que l’on accepte de ne plus pouvoir utiliser librement. Sur un PER, les sommes sont en principe indisponibles jusqu’à la retraite. Des déblocages anticipés existent, notamment pour l’acquisition de la résidence principale ou certains accidents de la vie, mais ils demeurent encadrés. Si un changement professionnel, des travaux ou une dépense importante se profilent, mieux vaut conserver une réserve facilement mobilisable sur un livret. Un avantage fiscal ne compense pas nécessairement la difficulté de récupérer son épargne au moment où l’on en a besoin .

Il faut aussi regarder ce qui se passera au moment de récupérer les fonds. Avec des versements déduits à l’entrée, la part correspondante du capital sera soumise à l’impôt sur le revenu à la sortie ; les gains seront imposés selon leurs propres règles. Une tranche d’imposition plus faible à la retraite peut rendre l’opération intéressante, sans que cette baisse soit garantie. Le PER permet d’ailleurs de renoncer à la déduction des versements , en contrepartie d’une fiscalité différente et potentiellement plus favorable sur le capital retiré. La décision ne se résume donc pas à l’impôt économisé aujourd’hui.

Un PER adapté à votre horizon de retraite et à votre profil

Le choix du contrat et des placements compte tout autant. Plus la retraite est éloignée, plus l’épargnant peut envisager une part de supports financiers exposés aux marchés, en acceptant leur risque de perte en capital. À l’approche du départ, il peut privilégier davantage de sécurité. Les frais doivent aussi être examinés. Chez BoursoBank, le PER individuel assurantiel MATLA propose une gestion libre ou pilotée, trois profils de risque et des frais de gestion du contrat de 0,50 % par an, auxquels peuvent s’ajouter d’autres frais de gestion et d’investissement. Les versements et les arbitrages en gestion libre n’entraînent pas de frais spécifiques.

Plutôt que de tout miser sur décembre, mieux vaut déterminer une somme compatible avec son budget et l’épargner régulièrement. BoursoBank permet ainsi de programmer des versements sur son PER MATLA dès 50 euros par mois, de les modifier ou de les interrompre, et de simuler l’impact fiscal d’un investissement. Un complément ponctuel en fin d’année peut ensuite avoir du sens, si le plafond de déduction le permet et si la trésorerie reste suffisante. L’objectif n’est pas d’obtenir la réduction d’impôt la plus spectaculaire, mais de construire une épargne retraite que l’on pourra conserver dans la durée.