Épargne : les Français jouent la prudence … mais gardent un œil sur le bitcoin

information fournie par Mingzi • 25/11/2026 à 08:37

Les épargnants conservent leurs fondamentaux mais ne délaissent pas le bitcoin ( Crédits photo : Shutterstock)

Inflation qui repart, taux qui grimpent, guerre au Moyen-Orient : 2026 bouscule le patrimoine des Français. Face à la tempête, ils se réfugient dans l'assurance vie. Et les cryptos ? Elles intéressent de plus en plus, mais la confiance n'est pas encore au rendez-vous .

Que faire de son argent quand tout semble s'agiter autour de nous ? C'est la question que se posent beaucoup de Français cette année. Et c'est celle qu'a creusée BPCE L'Observatoire. Le constat tient en deux mouvements. D'un côté, les épargnants se montrent prudents et fidèles à leurs placements de toujours. De l'autre, une minorité grandissante s'aventure du côté des crypto-actifs, ces monnaies numériques dont tout le monde parle sans toujours bien les comprendre.

L'assurance vie, toujours la chouchoute des Français

Sur les huit premiers mois de 2026, les Français ont placé 55,6 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré. C'est ce que les spécialistes appellent la « collecte nette ». Elle dépasse de 10 milliards celle de l'an dernier à la même période.

La grande gagnante ? L'assurance vie, avec 43,5 milliards d'euros collectés, contre 36,6 milliards un an plus tôt. Elle reste, de loin, le placement préféré des Français.

Une autre star fait son retour : le compte à terme. Le principe est simple. Vous bloquez votre argent pendant une durée fixée à l'avance, en échange d'un taux garanti. Boudé en 2025, il a attiré 12,3 milliards d'euros depuis janvier, porté par la remontée des taux d'intérêt.

Côté livrets, l'ambiance est plus morose. Le livret A a perdu 4,2 milliards d'euros, victime d'une rémunération jugée trop faible. Quant au plan épargne logement (PEL), il continue de se vider (−17,7 milliards), mais moins vite que prévu. Les banques ont anticipé la fermeture automatique des PEL de 15 ans et proposé à leurs clients d'autres placements bien en amont.

Un double choc qui pèse sur le porte-monnaie

Ce bel élan pourrait pourtant s'essouffler d'ici la fin de l'année. En cause, deux chocs que personne n'avait vraiment vus venir.

Le premier vient du Moyen-Orient. Le conflit avec l'Iran, qu'on imaginait court, s'éternise. Résultat : l'énergie et les matières premières coûtent plus cher, et l'inflation repart. Elle atteindrait 2,2 % en 2026, au lieu des 1,6 % attendus. La croissance, elle, plafonnerait à 0,4 %.

Le second choc touche la dette de la France. Les investisseurs réclament désormais des taux plus élevés pour lui prêter de l'argent. Le taux d'emprunt de l'État à 10 ans a ainsi grimpé de 1,15 point par rapport aux prévisions de début d'année.

Pour les ménages, la conséquence est très concrète : moins de pouvoir d'achat, donc moins d'argent à mettre de côté. BPCE L'Observatoire estime que les placements financiers des Français tomberaient à 51,2 milliards d'euros en 2026, contre 58 milliards en 2025. Sur les 19,7 milliards « perdus », 15,2 milliards s'expliquent par la baisse du pouvoir d'achat.

Une bonne nouvelle, tout de même, pour les amateurs de livrets. Si le scénario se confirme, le taux du livret A pourrait passer de 1,70 % à 2,60 % au 1er février 2027. Celui du LEP, réservé aux revenus modestes, grimperait à 3,10 %.

Les cryptos, c'est quoi au juste ?

Un crypto-actif est une valeur purement numérique. Il s'échange et se conserve grâce à un grand registre partagé entre de nombreux ordinateurs, comme la fameuse blockchain. On en distingue deux familles. La première, celle du Bitcoin, ne repose sur aucun actif réel. La seconde, les « stablecoins », est adossée à une monnaie classique comme le dollar ou l'euro, pour limiter les variations de prix.

À l'échelle mondiale, ce marché pèse environ 2 750 milliards de dollars. Le Bitcoin en représente à lui seul 60 %.

Qui en détient en France ?

Moins de monde qu'on ne l'imagine. Selon les enquêtes, entre 5,4 % et 11 % des Français possèdent des crypto-actifs. C'est un peu moins que la moyenne de la zone euro. Mais toutes les études le confirment : ce chiffre progresse d'année en année.

Le portrait-robot du détenteur ? Plutôt un homme (7 détenteurs sur 10), plutôt jeune (plus de la moitié a moins de 35 ans), et souvent nouveau venu : six fois sur dix, il a franchi le pas il y a moins de deux ans. Il mise d'abord sur les grands noms, Bitcoin en tête, devant Ethereum.

Et les montants restent souvent modestes. Près d'un détenteur sur deux possède moins de 1.000 euros en cryptos. Seuls 4 % dépassent les 50.000 euros.

Entre curiosité et méfiance

Pourquoi se lancer ? D'abord pour diversifier son épargne (41 %), loin devant l'espoir de rendements plus élevés (34 %) ou d'un gain rapide (27 %). Et pourquoi s'abstenir ? Par manque de confiance (55 %), par méconnaissance (40 %) ou par crainte des fortes variations de prix (22 %).

L'image des cryptos s'améliore pourtant. Ils ne sont plus que 31 % à y voir un secteur peu réglementé, rempli d'arnaques, soit 11 points de moins qu'en 2023. Et 16 % des Français en détiennent déjà ou envisagent d'en acheter. C'est encore loin de l'or, valeur refuge par excellence, qui en séduit 28 %.

Côté confiance, les banques ont une carte à jouer. Pour gérer leurs cryptos, 36 % des sondés feraient d'abord confiance à une plateforme bancaire. Car l'expérience n'est pas toujours rose : 17 % des détenteurs disent avoir eu du mal à récupérer leur argent.

Le bon réflexe : s'informer avant d'investir

Depuis le 1er juillet 2026, le règlement européen MiCA impose aux plateformes qui conservent des crypto-actifs d'obtenir un agrément. Une protection bienvenue, encore trop peu connue : seuls 28 % des futurs investisseurs en ont entendu parler.

Un dernier enseignement rassurant : chez ceux qui en possèdent, les cryptos ne remplacent pas l'épargne classique. Elles viennent s'ajouter à un patrimoine déjà bien garni. Près d'un détenteur sur deux détient aussi des actions ou des obligations, contre 17 % de l'ensemble des Français. Autrement dit, la curiosité n'exclut pas la prudence.